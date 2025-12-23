لینک‌های قابل دسترسی

جهان

حملات روسیه بر اوکراین سه کشته بر جا گذاشته و برق هزاران نفر قطع شده است

حملات روسیه بر اوکراین
حملات روسیه بر اوکراین

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه در روز سه‌شنبه دست‌کم سه کشته برجا گذاشت و در سرمای شدید زمستان، برق هزاران نفر را در سراسر اوکراین قطع کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت حملات پیش از کریسمس نشان می‌دهد که کرملین هیچ قصدی برای پایان دادن به تهاجمی که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده، ندارد.

به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از ۶۳۵ پهپاد و ۳۸ موشک استفاده کرده است.

این حملات یک روز پس از کشته شدن یک جنرال روس در انفجار موتر در مسکو و هم‌زمان با برگزاری گفت‌وگوهای جداگانه دو طرف با مقام‌های امریکایی در میامی انجام شد؛ گفت‌وگوهایی که تاکنون نشانه‌ای از پیشرفت چشم‌گیر در آن دیده نشده است.

زلنسکی گفت یک کودک چهار ساله در منطقه ژیتومیر در مرکز اوکراین کشته شده است؛ جایی که یک طیاره بی‌پیلوت روسی به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد.

او افزود کارگران به‌سرعت در تلاش ترمیم زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده هستند؛ حملاتی که باعث قطع اضطراری برق در چندین منطقه، آن هم در سرمای شدید زمستان، شده است.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو»: تمام کودکان در مرز افغانستان و پاکستان باید واکسین شوند

کودکان در حال واکسین
کودکان در حال واکسین

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» می گوید که باید تمام کودکان که از مرز میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد می‌کنند، باید واکسین شوند.

این نهاد روز سه‌شنبه ، ۲ جدی این موضوع را صفحه ایکس خود نوشته است.

پیش از این نیز این نهاد تأکید کرده بود که کودکانی که از پاکستان به افغانستان بازمی‌گردند، باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود.

بر اساس گزارش‌ها، شمار موارد مثبت پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها را درباره انتقال ویروس در دو سوی مرز و تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی بیشتر کرده است.

افغانستان نیز در سال جاری دو مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است؛ یکی در ولایت بادغیس و دیگری در ولایت هلمند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود ادامه کارزارهای گسترده واکسیناسیون، این بیماری هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است.

ترمپ: کناره‌گیری مادورو از قدرت اقدام عاقلانه خواهد بود

دونالد ترمپ
دونالد ترمپ

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز دوشنبه، اول جدی گفت که اگر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از قدرت کناره‌گیری کند، اقدامی عاقلانه خواهد بود.

او همچنین افزود که ایالات متحده می‌تواند نفتی را که در هفته‌های اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است، نگه دارد یا آن را به فروش برساند.

کارزار فشار دونالد ترمپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه و انجام چندین حمله نظامی علیه کشتی‌هایی است که گفته می‌شود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور امریکای جنوبی، در اقیانوس آرام و دریای کارائیب نقش داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، در این حملات دست‌کم ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند.

وقتی خبرنگاران از رئیس‌جمهور امریکا پرسیدند آیا هدف این است که مادورو از قدرت کنار زده شود، او گفت: «خب، فکر می‌کنم احتمالاً همین‌طور باشد... این به خودش بستگی دارد که چه می‌خواهد بکند. فکر می‌کنم عاقلانه است که این کار را بکند. اما باز هم، خواهیم دید».

آقای ترامپ افزود: «اگر بخواهد کاری بکند، اگر بخواهد مقاومت کند، این آخرین باری خواهد بود که می‌تواند مقاومت کند».

پنج پولیس پاکستان در حمله‌ای در خیبرپختونخوا کشته شدند

پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سه‌شنبه در پی کمین بر موتر حامل آنان، در یک حمله انفجاری و تیراندازی در خیبرپختونخواه کشته شدند.

به گزارش رویترز به گفته پولیس محلی، این موتر نخست با مواد انفجاری دست‌ساز هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن فیر کردند که در نتیجه چهار افسر پولیس و راننده موتر جان باختند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده.

این حمله در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است؛ منطقه‌ای که تاکنون نسبتاً از حملات شبه‌نظامیان در امان مانده بود.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیری‌های مرزی اکتوبر که ده‌ها کشته برجا گذاشت در تلاش‌اند آتش‌بسی شکننده را حفظ کنند.

پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آن‌جا طرح‌ریزی می‌کنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.

یک جنرال روس در انفجار بمب در شهر مسکو کشته شد

روسیه - محل انفجار ۲۲ دسمبر در مسکو
روسیه - محل انفجار ۲۲ دسمبر در مسکو

مقام‌های روسیه اعلام کردند که یکی از جنرالان این کشور امروز دوشنبه در نتیجۀ انفجار موتر بمب در مسکو کشته شد.

مسئولان کمیتهٔ تحقیق گفته‌اند که دگرجنرال فانیل سروروف در پی انفجار یک وسیلۀ انفجاری که به موتر او نصب شده بود، در جنوب پایتخت کشته شده است.

سویتلانا پیترینکو، سخنگوی این نهاد، گفت که برای روشن شدن علت این قتل تحقیقات آغاز شده و احتمال دست داشتن استخبارات اوکراین در این رویداد نیز بررسی می‌شود.

جنرال سروروف ۵۶ سال داشت و اخیراً در یکی از بخش‌های ستاد کل اردوی روسیه کار می‌کرد.

در هفدهم دسامبر سال ۲۰۲۴، جنرال ایوان کیریلوف، قوماندان نیروهای دفاع اتمی، بیولوژیکی و کیمیایی روسیه، در یک انفجار بمب در مسکو کشته شد و پس از آن استخبارات اوکراین مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت.

همچنان، یک جنرال دیگر روسی به نام یاروسلاف موسکالیک در ماه اپریل گذشته در یک انفجار مشابه در مسکو جان باخت.

او پیش از این در گفت‌وگوهای مربوط به حل منازعه با اوکراین نیز سهم گرفته بود.

مذاکرات فلوریدا: ایالات متحده و اوکراین گفتگوها را «ثمربخش و سازنده» خواندند

آرشیف
آرشیف

نمایندگان ایالات متحده و اوکراین، مذاکرات فلوریدا را در راستای تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین «ثمربخش و سازنده» توصیف کرده‌اند.

هر دو طرف روز گذشته، ۳۰ قوس، در یک بیانیۀ مشترک از این گفت‌وگوها استقبال کردند، اما هیچ نشانهٔ روشنی از دستیابی به پایان منازعه ارائه نشد.

این مذاکرات به مدت سه روز در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد و استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای شرق میانه، میزبانی آن را بر عهده داشت.
در جریان این گفت‌وگوها، مذاکره‌کنندگان روسی و اوکراینی به‌گونهٔ جداگانه با ویتکاف دیدار کردند.

این دیدارها بخشی از تازه‌ترین تلاش‌های اداره دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به‌شمار می‌رود.

کرملین: مذاکرات صلح اوکراین در ایام کریسمس پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت

آرشیف
آرشیف

کرملین می‌گوید که احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین در ایام تعطیلات کریسمس اندک است.

همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ایالت فلوریدای امریکا، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه، روز گذشته ۳۰ قوس گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی از این گفت‌وگوها داشت.

پیش از این، استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه، با اشاره به تعطیلات کریسمس در امریکا گفت که این تعطیلات می‌تواند روند دستیابی به پیشرفت سریع را کُند سازد.

ایالات متحده ماه گذشته یک طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرد.
اوکراین در واکنش گفت که این طرح بیشتر به نفع روسیه است و پس از رایزنی‌ها، اکنون این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته است.

امباپه به ریکارد رونالدو رسید

کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید
کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید

کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید با زدن ۵۹ گول در یک سال برای رئال مادرید، به ریکارد کریستیانو رونالدو رسید.

امباپه که در روز تولدش بازی می‌کرد، تا پنج دقیقه پایانی منتظر فرصت ماند و از نقطه پنالتی گولزنی کرد تا به ریکارد سال ۲۰۱۳ رونالدو برسد برسد.

این مهاجم ۲۷ ساله این لحظه را با انجام حرکت معروفی که معمولاً رونالدو انجام می‌دهد جشن گرفت.

در این بازی رئال مادرید حریفش سیویا را ٢ مقابل ٠ شسکت داد و موقفش را در رديف دوم جدول مستحکم کرد.

رئال مادرید اکنون با تفاوت يک امتياز و یک بازی بیشتر، پس از بارسالونا، در ردیف دوم جدول لا لیگا قرار دارد.

روسیه می‌گوید گفت‌وگوهای فلوریدا "سازنده" بوده و ادامه خواهد یافت

تصویر از آرشیف: کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین و ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا
تصویر از آرشیف: کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین و ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا

کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین، مذاکرات دیشب در ایالات متحدۀ امریکا را "سازنده" خوانده است.

دیمیتریف که مشاور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه نیز است، گفته است که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا نیز ادامه یابد.

این گفتگو ها در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا برگزار شده است.

ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ نیز از اشتراک کننده های این مذاکرات اند.

این گفت‌وگوها تازه‌ترین گام در تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمام‌عیار روسیه علیه اوکراین است؛ جنگی که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود.

ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کی‌یف را آغاز کرد تا یک طرح ۲۸ ماده‌ای را بپذیرد؛ طرحی که منتقدان می‌گویند به‌گونه چشم‌گیری به نفع روسیه تنظیم شده است.

در همین حال، مارکو روبیو وزیر خارجۀ امریکا روز جمعه گفت، تنها در صورتی توافق صلح به دست خواهد آمد، که اوکراین و روسیه، هردو آن را بپذیرند.

در پی درگیری‌های مرزی میان تایلند و کمبودیا نزدیک به یک میلیون نفر آواره شدند

این عکس که توسط خبرگزاری کامپوچیا پرس (AKP) در ۸ دسمبر ۲۰۲۵ گرفته و منتشر شده است، ساکنان محلی را نشان می‌دهد که پس از درگیری‌ها در امتداد مرز کامبوج و تایلند در ولایت اودار مینچی، در حال تخلیۀ منطقه هستند.
این عکس که توسط خبرگزاری کامپوچیا پرس (AKP) در ۸ دسمبر ۲۰۲۵ گرفته و منتشر شده است، ساکنان محلی را نشان می‌دهد که پس از درگیری‌ها در امتداد مرز کامبوج و تایلند در ولایت اودار مینچی، در حال تخلیۀ منطقه هستند.

وزارت داخلۀ کمبودیا روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از نیم میلیون نفر در این کشور در پی دو هفته درگیری‌های مرزی مرگبار با همسایه‌اش تایلند، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

به گفتۀ مقام‌ها، درگیری‌های مجدد بین این دو همسایۀ جنوب‌شرقی آسیا در این ماه، از جمله با تانک، طیارۀ بی‌سرنشین و توپخانه، حداقل ۲۲ نفر را در تایلند و ۱۹ نفر را در کمبودیا کشته است.

این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها در دوران استعمار است.

وزارت داخلۀ کمبودیا در بیانیه‌ای گفته است که در حال حاضر بیش از نیم میلیون مردم کمبودیا از جمله زنان و کودکان، به دلیل حملات تایلند مجبور به آوارگی شدند.

تایلند هم اعلام کرده است که به دلیل درگیری مرزی دوباره شعله‌ور شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شده‌اند.

پس از پنج روز درگیری در ماه جون که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، هر طرف دیگری را به تحریک درگیری‌های تازه متهم کرده و اتهاماتی مبنی بر حمله به غیرنظامیان را مطرح کرده است.

