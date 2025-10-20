ملل متحد: ۲۰ کارمند این سازمان توسط شورشیان حوثی در یمن بازداشت شدند

دفتر سازمان ملل متحد در یمن، روز یک‌شنبه ۱۹ اکتوبر، اعلام کرده است که پنج شهروند یمنی و ۱۵ کارمند خارجی این دفتر در میان افرادی اند که از سوی شورشیان حوثی بازداشت شده‌اند.

شورشیان حوثی روز شنبه بر تعمیر دفتر سازمان ملل متحد در شهر صنعا، پایتخت یمن، حمله کرده و ۲۰ کارمند این سازمان را بازداشت کردند.

خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داده است که پیتر هاوکینز، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، نیز در میان بازداشت‌شدگان قرار دارد.

به گفتهٔ منابع، بازداشت‌شدگان شامل کارمندان چندین نهاد سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا، یونیسف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان می‌باشند.

انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با نشر بیانیه‌ای بازداشت کارمندان این سازمان از سوی شورشیان حوثی را به شدت محکوم کرده و گفته است که تلاش‌ها برای رهایی آنان به گونهٔ جدی ادامه دارد.

در پی این رویداد، سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را در منطقه صعده، واقع در شمال یمن، به حالت تعلیق درآورده است.