برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده که حکومت جاپان ۳ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داده است.

بر اساس اعلامیه‌ای این نهاد که روز جمعه(۲۶ دسمبر) منتشر شد، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد.

گفته شده که این پروژه به‌گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد.

همچنان بخشی از این کمک برای فراهم‌سازی حمایت‌های روانی - اجتماعی به خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افغانستان، استفاده خواهد شد.

در اواخر ماه قوس نیز جاپان اعلام کرده بود که ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی کمک بشری برای افغانستان تصویب کرده است.

بر اساس اعلامیه، با این کمک تازه، مجموع کمک‌های جاپان با افغانستان از ماه اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، به ۵۴۹ میلیون دالر رسیده است.

افغانستان در سال جاری به‌ویژه به‌دلیل بازگشت میلیون‌ها مهاجر، خشکسالی و حوادث طبیعی با وضعیت دشوارتری روبه‌رو بوده است.