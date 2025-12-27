در هانگ‌کانگ ده ها تن با حضور گسترده در یکی از محله‌های قدیمی این شهر، با یک مرکز تعمیر کاری قدیمی چتری معروف به «شاه چتری ها» خداحافظی کردند.

یاو ییو-وای، ۷۳ ساله می گوید که این کسب‌وکار ۱۸۳ ساله خانوادگی اش را برای همیشه می بندد.

این دکان خانوادگی طی پنج نسل دست‌به‌دست شده است، اما به گفته یاو، تغییر عادت‌های خرید مردم به‌سوی خرید آنلاین و همچنین بالا رفتن سن او باعث شده که دیگر نتواند به کار ادامه دهد.

در حالی که بیشتر فروشندگان ترجیح می‌دهند مشتریان چترهای خراب‌شده را با چتر نو جایگزین کنند، یاو بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و میگوید، بهتر است چتری های کهنۀ خود را ترمیم کنید.

تعطیلی این کسب‌وکار قدیمی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و بسیاری آن را پایان یک دوره تاریخی در هانگ‌کنگ دانسته‌اند.