شنبه ۶ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۳۲

خبر ها

یونان از نجات ۱۳۱ مهاجر در نزدیکی جزیرهٔ کریت خبر داد

مهاجران- یونان
مهاجران- یونان

گارد ساحلی یونان روز شنبه، ۶ جدی، ۱۳۱ مهاجر را در نزدیکی جزیرهٔ کریت نجات داد.

به گفتهٔ یک سخنگوی پولیس، با این عملیات شمار افرادی که طی پنج روز گذشته در این منطقه از دریا نجات داده شده‌اند، به ۸۴۰ نفر رسیده است.

مهاجرانی که صبح شنبه نجات یافتند، در یک قایق ماهی‌گیری به جنوب کریت رسیده بودند.

ملیت مهاجران هنوز اعلام نشده است.

بسیاری از افرادی که تلاش می‌کنند از مسیر خطرناک لیبیا خود را به کریت برسانند، در این راه غرق می‌شوند.

در اوایل ماه دسمبر، پس از غرق‌شدن یک قایق در سواحل کریت، اجساد ۱۷ نفر که بیشتر آنان سودانی یا مصری بودند، پیدا شدند و ۱۵ نفر دیگر نیز ناپدید اعلام شدند. تنها دو نفر از این حادثه جان سالم به در بردند.

بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۷۷۰ نفر که قصد ورود به اروپا را داشتند، به جزیرهٔ کریت رسیده‌اند؛ رقمی که از هر جزیرهٔ دیگر یونان بیشتر است.

ادامه خبر ...

خداحافظی مردم با یک تعمیر کار چتری در هانگ‌کانگ

تعیمر کار قدیمی چتری
تعیمر کار قدیمی چتری

در هانگ‌کانگ ده ها تن با حضور گسترده در یکی از محله‌های قدیمی این شهر، با یک مرکز تعمیر کاری قدیمی چتری معروف به «شاه چتری ها» خداحافظی کردند.

یاو ییو-وای، ۷۳ ساله می گوید که این کسب‌وکار ۱۸۳ ساله خانوادگی اش را برای همیشه می بندد.

این دکان خانوادگی طی پنج نسل دست‌به‌دست شده است، اما به گفته یاو، تغییر عادت‌های خرید مردم به‌سوی خرید آنلاین و همچنین بالا رفتن سن او باعث شده که دیگر نتواند به کار ادامه دهد.

در حالی که بیشتر فروشندگان ترجیح می‌دهند مشتریان چترهای خراب‌شده را با چتر نو جایگزین کنند، یاو بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و میگوید، بهتر است چتری های کهنۀ خود را ترمیم کنید.

تعطیلی این کسب‌وکار قدیمی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و بسیاری آن را پایان یک دوره تاریخی در هانگ‌کنگ دانسته‌اند.

ادامه خبر ...

هشدار عربستان به جدایی‌طلبان جنوب یمن : مناطق تصرف‌شده را تحویل دهید

عربستان سعودی روز شنبه ۶جدی به گروه اصلی جدایی‌طلبان جنوب یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب" هشدار داد که نیروهای خود را عقب بکشند و کنترول مناطقی را که اخیراً تصرف کرده‌اند، دوباره به دولت مورد حمایت ریاض واگذار کنند.

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت نیروهای شورای انتقالی جنوب باید دو ولایت منطقه‌ای را «به‌گونهٔ مسالمت‌آمیز» به دولت یمن تحویل دهند.

این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که عربستان سعودی مواضع شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی را در ولایت حضرموت هدف حملات هوایی قرار داد.

ادامه خبر ...

چهل‌وششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان

تانک‌های به جا مانده از دوران روس‌ها در افغانستان
تانک‌های به جا مانده از دوران روس‌ها در افغانستان

امروز، ششم جدی، چهل‌وششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان است.

۴۶ سال پیش در چنین روزی، ده‌ها هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند، حکومت به رهبری حفیظ‌الله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل، رهبر شاخهٔ دیگری از حزب خلق را به قدرت رساندند.

اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین، پایان یافت و در سال ١٣٦٧ خورشیدی آخرین سربازان قشون سرخ از افغانستان بیرون شدند.


ادامه خبر ...

تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، امروز در یک بازی یک‌روزه با پاکستان به میدان می رود

تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان(آرشیف)
تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان(آرشیف)

قرار است امروز(شنبه ۲۷ دسمبر) تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان در یک بازی یک‌روزه با پاکستان به میدان برود. این مسابقه در شهر هراری، پایتخت زیمبابوی برگزار شود.

تیم‌های زیر سن ۱۹ سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوی سلسله‌ای از مسابقات را آغاز کرده‌اند و نخستین بازی آن روز پنجشنبه(۲۵ دسمبر) بین تیم افغانستان و تیم میزبان زیمبابوی برگزار شد. این مسابقه، به‌دلیل باران بدون نتیجه پایان یافت.

این سلسلۀ مسابقات بین سه کشور جهت آمادگی برای جام جهانی کرکت زیر سن ۱۹ سال برگزار می‌شود که قرار است در نیمهٔ ماه جنوری آینده به میزبانی زیمبابوی و نامیبیا آغاز شود.

ادامه خبر ...

شرکت چینی، طرح حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک را به حکومت طالبان سپرده است

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر(آرشیف)
معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر(آرشیف)

شرکت چینی «ام‌سی‌سی» طرحی را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپرده است.

شرکت ام‌سی‌سی چین در سال ۱۳۸۷ شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تا کنون نه‌تنها کار استخراج در این معدن را آغاز نکرده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود، نیز عقب‌نشینی کرده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه(۲۶ دسمبر) منتشر شد، گفته مسئولان شرکت چینی تعهد کرده‌اند که نتایج تحقیقات شان در مورد آثار باستانی را با این وزارت شریک سازند.

این در حالی است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کرده‌اند که جانب چینی برخلاف توافق‌نامه قبلی، همۀ کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغان ها خودداری کرده است.

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۵۰ میلیارد دالر امریکایی تخمین می‌شود.

ادامه خبر ...

ازبکستان در سال ۲۰۲۵، به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان صادرات داشته است

بندر تجارتی ترمز در سرحد ازبکستان با افغانستان(آرشیف)
بندر تجارتی ترمز در سرحد ازبکستان با افغانستان(آرشیف)

کمیتۀ ملی احصائیه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان صادرات داشته است.

بر اساس این آمار، افغانستان سومین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به‌شمار می‌رود.

طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به‌گونه مجموعی ۳۰.۹ میلیارد دالر به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله، ۱.۳ میلیارد دالر آن به افغانستان صادر شده است.

صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته، ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.

بیشترین صادرات ازبکستان به روسیه انجام شده و پس از آن به ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان قرار دارند.

کمیته ملی احصائیه ازبکستان چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغان‌ها در سال جاری بزرگ‌ترین گروه شهروندان خارجی بوده‌اند که برای اهداف تجارتی وارد این کشور شده‌اند.

بر اساس ارقامی که در ۲۷ قوس منتشر شده، از ماه جنوری تا اکتوبر سالجاری، ۳۳۹ هزار و ۵۸۵ افغان به منظور تجارت به ازبکستان سفر کرده‌اند.

ادامه خبر ...

جاپان ۳ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داد

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده که حکومت جاپان ۳ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داده است.

بر اساس اعلامیه‌ای این نهاد که روز جمعه(۲۶ دسمبر) منتشر شد، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد.

گفته شده که این پروژه به‌گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد.

همچنان بخشی از این کمک برای فراهم‌سازی حمایت‌های روانی - اجتماعی به خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افغانستان، استفاده خواهد شد.

در اواخر ماه قوس نیز جاپان اعلام کرده بود که ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی کمک بشری برای افغانستان تصویب کرده است.

بر اساس اعلامیه، با این کمک تازه، مجموع کمک‌های جاپان با افغانستان از ماه اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، به ۵۴۹ میلیون دالر رسیده است.

افغانستان در سال جاری به‌ویژه به‌دلیل بازگشت میلیون‌ها مهاجر، خشکسالی و حوادث طبیعی با وضعیت دشوارتری روبه‌رو بوده است.

ادامه خبر ...

"شورای انتقالی جنوب" در یمن، درخواست عربستان سعودی را رد کرد

شماری از جنگجویان گروه جدایی‌طلبان یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب"(آرشیف)
شماری از جنگجویان گروه جدایی‌طلبان یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب"(آرشیف)

گروه اصلی جدایی‌طلبان جنوب یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب" درخواست عربستان سعودی مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای این گروه از ولایات شرقی حضرموت و المهره را رد نموده، تأکید کرده که به تلاش‌های خود برای «تأمین امنیت» در این مناطق ادامه خواهد داد.

شورای انتقالی جنوب که در آغاز بخشی از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها بود، در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای خودمختاری جنوب یمن افزایش داده، این شورا که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، بارها با حکومت مرکزی مورد حمایت ریاض درگیر شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، این گروه روز جمعه(۲۶ دسمبر) در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس(تویتر سابق) اعلام کرد که عملیات نظامی آن‌ها در حضرموت و المهره به هدف جلوگیری از تهدیدهای امنیتی، از جمله قطع مسیرهای تدارکاتی نیروهای حوثیِ مورد حمایت ایران، انجام می‌شود.

جدایی‌طلبان جنوب یمن همچنان ادعا کرده‌اند که نیروهای هوایی عربستان سعودی صبح روز جمعه مواضع آن‌ها را در شرق یمن هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.

ادامه خبر ...

جدایی‌طلبان در یمن می گویند، عربستان مواضع آنها را هدف حملات هوایی قرار داده است

شهر صنعا پایتخت یمن(آرشیف)
شهر صنعا پایتخت یمن(آرشیف)

جدایی‌طلبان در کشور یمنِ جنگ‌زده می گوید که عربستان سعودی مواضع نیروهای آنها را در منطقه شرقی این کشور هدف حملات هوایی قرار داده است.

براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تلویزیون «عدن ایندیپندنت»، وابسته به شورای انتقالی جنوب امروز (جمعه ۲۶ دسمبر) (STC)گزارش داد که طیارات رزمی سعودی صبح امروز برخی مواضع را در ولایت نفت‌خیز حضرموت در شرق یمن که در اختیار نیروهای وابسته به این شورا قرار دارد، بمباران کردند.

منابع محلی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته اند که در اثر درگیری‌های جداگانه با گروه‌های قبائیلی، حداقل دو جنگجوی وابسته به STC کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تا اکنون عربستان سعودی در این مورد واکنشی نشان نداده است.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی یمن، در برابر شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران، مداخله نظامی در آن کشور را آغاز کرد.

شورای انتقالی جنوبی (STC) که از سوی ابوظبی حمایت می شود، اخیراً حکومت تحت حمایت عربستان سعودی و شناخته شده توسط جامعۀ بین المللی یمن را از مقر آن در شهر عدن بیرون کرد.

ادامه خبر ...

