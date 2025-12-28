لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۷ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۱۸

افغانستان

افزایش رویدادهای امنیتی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان؛ متقی: تحقیقات جدی در این باره آغاز شده است

امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان
امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان

امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که تحقیقات جدی در بارۀ حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده و او در این باره با وزیر امور خارجۀ تاجیکستان صحبت کرده است.

او روز شنبه در یک گردهمایی در کابل به مناسبت چهل و ششمین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایۀ شمالی افغانستان به گونۀ مشترک کار می‌کنند.

متقی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که او "عناصر مغرض" نامید، سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضایی دارد که اوضاع را بی‌ثبات جلوه می‌دهد.

در ۲۴ دسمبر، دست کم دو افسر تاجیک و سه مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند.

پیش از این، در ۲۶ و ۳۰ نوامبر، پنج کارگر چینی در حملاتی در مناطق شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان کشته شدند.

دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مرکز خبرنگاران افغانستان: فضای رسانه‌ای افغانستان در سال ۲۰۲۵ به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است

رسانه‌های افغانستان
رسانه‌های افغانستان

این مرکز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدودکننده ارزیابی کرده و گفته که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال ۲۰۲۵ به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه‌ها ثبت شده که شامل دو کشته و سه زخمی، ۱۶۶ مورد تهدید از جمله ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد که به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، پنج تن از آنان همچنان در زندان بسر می‌برند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در ۱۲ ماه گذشته، فشارهای ادارۀ حاکم بر رسانه‌ها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد.

این مرکز با اشاره به نشر اعتراف‌های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست‌های خبری زنده، نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند.

ادامه خبر ...

جنازۀ اکرام الدین سریع در تهران به خاک سپرده شد

اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان
اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان

شمار از مهاجران افغان در ایران امروز در مراسم تشییع جنازه اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان اشتراک کردند.

او امروز در تهران به خاک سپرده شد.

آقای سریع شام چهارشنبه از دفتر کارش به سوی خانه می‌رفت که توسط دو مرد نقاب‌پوش در تهران کشته شد

تا هنوز مسئولیت قتل او را کسی یا گروهی نپذیرفته است.

جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.

جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدرچهار فرزند بود

او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱ به ایران رفت.

ادامه خبر ...

چهل‌وششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان

تانک‌های به جا مانده از دوران روس‌ها در افغانستان
تانک‌های به جا مانده از دوران روس‌ها در افغانستان

امروز، ششم جدی، چهل‌وششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان است.

۴۶ سال پیش در چنین روزی، ده‌ها هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند، حکومت به رهبری حفیظ‌الله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل، رهبر شاخهٔ دیگری از حزب خلق را به قدرت رساندند.

اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین، پایان یافت و در سال ١٣٦٧ خورشیدی آخرین سربازان قشون سرخ از افغانستان بیرون شدند.


ادامه خبر ...

شرکت چینی، طرح حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک را به حکومت طالبان سپرده است

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر(آرشیف)
معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر(آرشیف)

شرکت چینی «ام‌سی‌سی» طرحی را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپرده است.

شرکت ام‌سی‌سی چین در سال ۱۳۸۷ شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تا کنون نه‌تنها کار استخراج در این معدن را آغاز نکرده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود، نیز عقب‌نشینی کرده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه(۲۶ دسمبر) منتشر شد، گفته مسئولان شرکت چینی تعهد کرده‌اند که نتایج تحقیقات شان در مورد آثار باستانی را با این وزارت شریک سازند.

این در حالی است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کرده‌اند که جانب چینی برخلاف توافق‌نامه قبلی، همۀ کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغان ها خودداری کرده است.

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۵۰ میلیارد دالر امریکایی تخمین می‌شود.

ادامه خبر ...

ازبکستان در سال ۲۰۲۵، به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان صادرات داشته است

بندر تجارتی ترمز در سرحد ازبکستان با افغانستان(آرشیف)
بندر تجارتی ترمز در سرحد ازبکستان با افغانستان(آرشیف)

کمیتۀ ملی احصائیه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان صادرات داشته است.

بر اساس این آمار، افغانستان سومین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به‌شمار می‌رود.

طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به‌گونه مجموعی ۳۰.۹ میلیارد دالر به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله، ۱.۳ میلیارد دالر آن به افغانستان صادر شده است.

صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته، ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.

بیشترین صادرات ازبکستان به روسیه انجام شده و پس از آن به ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان قرار دارند.

کمیته ملی احصائیه ازبکستان چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغان‌ها در سال جاری بزرگ‌ترین گروه شهروندان خارجی بوده‌اند که برای اهداف تجارتی وارد این کشور شده‌اند.

بر اساس ارقامی که در ۲۷ قوس منتشر شده، از ماه جنوری تا اکتوبر سالجاری، ۳۳۹ هزار و ۵۸۵ افغان به منظور تجارت به ازبکستان سفر کرده‌اند.

ادامه خبر ...

جاپان ۳ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داد

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده که حکومت جاپان ۳ میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان اختصاص داده است.

بر اساس اعلامیه‌ای این نهاد که روز جمعه(۲۶ دسمبر) منتشر شد، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد.

گفته شده که این پروژه به‌گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد.

همچنان بخشی از این کمک برای فراهم‌سازی حمایت‌های روانی - اجتماعی به خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افغانستان، استفاده خواهد شد.

در اواخر ماه قوس نیز جاپان اعلام کرده بود که ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی کمک بشری برای افغانستان تصویب کرده است.

بر اساس اعلامیه، با این کمک تازه، مجموع کمک‌های جاپان با افغانستان از ماه اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، به ۵۴۹ میلیون دالر رسیده است.

افغانستان در سال جاری به‌ویژه به‌دلیل بازگشت میلیون‌ها مهاجر، خشکسالی و حوادث طبیعی با وضعیت دشوارتری روبه‌رو بوده است.

ادامه خبر ...

سازمان صحی جهان: مرگ‌ومیر ناشی از سرخکان، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۸ درصد کاهش یافته است

واکسین سرخکان(آرشیف)
واکسین سرخکان(آرشیف)

سازمان صحی جهان می گوید که مرگ‌ومیر ناشی از بیماری سرخکان بین سال‌های ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۴ میلادی حدود ۸۸ درصد کاهش یافته و تلاش‌های واکسیناسیون در این مدت، جان حدود ۵۹ میلیون انسان را نجات داده است.

این سازمان روز پنج‌شنبه (۲۵ دسمبر) در یک خبرنامه گفت که با وصف این دستاوردهای درازمدت، بیماری سرخکان بار دیگر در سطح جهان در حال افزایش و این موضوع پیشرفت‌های سال‌های گذشته در زمینه کنترل این بیماری را با تهدید روبه‌رو کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون مورد ابتلا به سرخکان در سراسر جهان ثبت شده که این امر خلاها و کمبودها در پوشش واکسیناسیون و نظام‌های صحت عامه را متبارز می سازد.

سازمان صحی جهان تأکید کرده که برای جلوگیری از شیوع سرخکان، حداقل ۹۵ درصد مردم باید دو دوز واکسین این بیماری را دریافت کنند، اما این هدف تا هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است.

این نگرانی ها درحالی مطرح شده که سازمان ملل متحد در ماه گذشته اعلام کرده که زندگی ۱۲.۹ میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهالات و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارد.

ادامه خبر ...

سفارت افغانستان در جاپان، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد

سفارت افغانستان در جاپان اعلام کرده که سر از چهارشنبه آینده، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

سفارت افغانستان در توکیو توسط دیپلومات‌های حکومت قبلی اداره می‌شود.

این سفارت در اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم پس از مشورت‌ها با وزارت امور خارجه جاپان گرفته شده است.

براساس اعلامیه‌"همۀ فعالیت‌ها و خدمات این سفارت، از جمله امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قنسولی، سر از ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در خواهد آمد."

سفارت افغانستان در توکیو اعلام کرده که این تصمیم در هماهنگی نزدیک با مقامات جاپانی و با توجه به کنوانسیون ۱۹۶۱ میلادی ویانا در مورد روابط دیپلوماتیک، گرفته شده است.

در اعلامیه همچنین گفته شده که حکومت جاپان به ساختمان نمایندگی افغانستان احترام می گذارد و مطابق به این کنوانسیون، به حفاظت از آن ادامه خواهد داد.

ادامه خبر ...

محمد حامد میوند، عضو فدراسیون فوتبال افغانستان درگذشت

محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان
محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان

محمد حامد میوند، مدیر تخنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه در کابل درگذشت.

فدراسیون فوتبال افغانستان در یک اعلامیه، مرگ او را تسلیت گفته و اعلام کرده است که آقای میوند سال‌های متمادی نقش مهمی در آموزش مربیان و داوران فوتبال افغانستان داشته است.

این فدراسیون در مورد علت مرگ آقای میوند توضیح نداده، اما شماری از رسانه‌های داخلی از جمله طلوع‌نیوز تنها گفته‌اند که او در نتیجهٔ یک رویداد جان باخته است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG