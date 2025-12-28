افزایش رویدادهای امنیتی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان؛ متقی: تحقیقات جدی در این باره آغاز شده است

این مرکز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدودکننده ارزیابی کرده و گفته که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال ۲۰۲۵ به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه‌ها ثبت شده که شامل دو کشته و سه زخمی، ۱۶۶ مورد تهدید از جمله ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد که به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، پنج تن از آنان همچنان در زندان بسر می‌برند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در ۱۲ ماه گذشته، فشارهای ادارۀ حاکم بر رسانه‌ها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد.

این مرکز با اشاره به نشر اعتراف‌های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست‌های خبری زنده، نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند.