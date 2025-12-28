حسین خوش‌اقبال، والی تهران می‌گوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز، یک‌شنبه ۲۸ دسمبر، اعلام شود.

جنرال اکرام‌الدین سریع که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به‌عنوان قوماندان امنیهٔ ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبهٔ گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران، پایتخت ایران، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد.

والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد به‌گونهٔ جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سریع به‌شمار می‌رود.

مراسم خاک‌سپاری پیکر جنرال سریع روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱ به ایران رفته بود.