والی تهران: نتایج تحقیقات ابتدایی دربارۀ ترور جنرال اکرامالدین سریع امروز اعلام میشود
حسین خوشاقبال، والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز، یکشنبه ۲۸ دسمبر، اعلام شود.
جنرال اکرامالدین سریع که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان بهعنوان قوماندان امنیهٔ ولایتهای تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبهٔ گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران، پایتخت ایران، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد.
والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد بهگونهٔ جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سریع بهشمار میرود.
مراسم خاکسپاری پیکر جنرال سریع روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱ به ایران رفته بود.
تایلند و کمبودیا پس از هفتهها درگیری مرزی بر سر آتشبس فوری توافق کردند
در بیانیۀ مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتشبس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاحها علیه تأسیسات نظامی و غیرنظامی است.
دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانههای خود بازگردند.
در نتیجۀ درگیریهای مرزی سه هفتهای که شامل حملات توپخانهای، تانکها و هوایی بود، دست کم ۴۷ نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر دیگر آواره شدند.
این درگیریها تقریباً به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتشبس قبلی را که با میانجیگری دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، برقرار شده بود، نقض کرده است.
علت اصلی این درگیریها، اختلاف دیرینه بر سر مرز ۸۰۰ کیلومتری مورد مناقشۀ و مالکیت چندین معبد باستانی است.
مرز بین دو کشور در سال ۱۹۰۷ در دوران استعمار فرانسه به گونۀ مبهم ترسیم شد. اکنون، با وجود توافق آتشبس، اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست.
افزایش رویدادهای امنیتی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان؛ متقی: تحقیقات جدی در این باره آغاز شده است
امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان میگوید که تحقیقات جدی در بارۀ حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده و او در این باره با وزیر امور خارجۀ تاجیکستان صحبت کرده است.
او روز شنبه در یک گردهمایی در کابل به مناسبت چهل و ششمین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایۀ شمالی افغانستان به گونۀ مشترک کار میکنند.
متقی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که او "عناصر مغرض" نامید، سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضایی دارد که اوضاع را بیثبات جلوه میدهد.
در ۲۴ دسمبر، دست کم دو افسر تاجیک و سه مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند.
پیش از این، در ۲۶ و ۳۰ نوامبر، پنج کارگر چینی در حملاتی در مناطق شمسالدین شاهین و درواز تاجیکستان کشته شدند.
دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان: فضای رسانهای افغانستان در سال ۲۰۲۵ به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است
این مرکز در گزارش سالانهاش وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدودکننده ارزیابی کرده و گفته که فضای رسانهای افغانستان در سال ۲۰۲۵ به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانهها ثبت شده که شامل دو کشته و سه زخمی، ۱۶۶ مورد تهدید از جمله ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران میباشد که به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، پنج تن از آنان همچنان در زندان بسر میبرند.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در ۱۲ ماه گذشته، فشارهای ادارۀ حاکم بر رسانهها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد.
این مرکز با اشاره به نشر اعترافهای اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشستهای خبری مقامهای ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشستهای خبری زنده، نمونههایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، محدودیتهای شدیدی بر فعالیت رسانهها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند.
جنازۀ اکرام الدین سریع در تهران به خاک سپرده شد
شمار از مهاجران افغان در ایران امروز در مراسم تشییع جنازه اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان اشتراک کردند.
او امروز در تهران به خاک سپرده شد.
آقای سریع شام چهارشنبه از دفتر کارش به سوی خانه میرفت که توسط دو مرد نقابپوش در تهران کشته شد
تا هنوز مسئولیت قتل او را کسی یا گروهی نپذیرفته است.
جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایتهای تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.
جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدرچهار فرزند بود
او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱ به ایران رفت.
خداحافظی مردم با یک تعمیر کار چتری در هانگکانگ
در هانگکانگ ده ها تن با حضور گسترده در یکی از محلههای قدیمی این شهر، با یک مرکز تعمیر کاری قدیمی چتری معروف به «شاه چتری ها» خداحافظی کردند.
یاو ییو-وای، ۷۳ ساله می گوید که این کسبوکار ۱۸۳ ساله خانوادگی اش را برای همیشه می بندد.
این دکان خانوادگی طی پنج نسل دستبهدست شده است، اما به گفته یاو، تغییر عادتهای خرید مردم بهسوی خرید آنلاین و همچنین بالا رفتن سن او باعث شده که دیگر نتواند به کار ادامه دهد.
در حالی که بیشتر فروشندگان ترجیح میدهند مشتریان چترهای خرابشده را با چتر نو جایگزین کنند، یاو بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و میگوید، بهتر است چتری های کهنۀ خود را ترمیم کنید.
تعطیلی این کسبوکار قدیمی در شبکههای اجتماعی واکنشهای گستردهای را برانگیخته و بسیاری آن را پایان یک دوره تاریخی در هانگکنگ دانستهاند.
یونان از نجات ۱۳۱ مهاجر در نزدیکی جزیرهٔ کریت خبر داد
گارد ساحلی یونان روز شنبه، ۶ جدی، ۱۳۱ مهاجر را در نزدیکی جزیرهٔ کریت نجات داد.
به گفتهٔ یک سخنگوی پولیس، با این عملیات شمار افرادی که طی پنج روز گذشته در این منطقه از دریا نجات داده شدهاند، به ۸۴۰ نفر رسیده است.
مهاجرانی که صبح شنبه نجات یافتند، در یک قایق ماهیگیری به جنوب کریت رسیده بودند.
ملیت مهاجران هنوز اعلام نشده است.
بسیاری از افرادی که تلاش میکنند از مسیر خطرناک لیبیا خود را به کریت برسانند، در این راه غرق میشوند.
در اوایل ماه دسمبر، پس از غرقشدن یک قایق در سواحل کریت، اجساد ۱۷ نفر که بیشتر آنان سودانی یا مصری بودند، پیدا شدند و ۱۵ نفر دیگر نیز ناپدید اعلام شدند. تنها دو نفر از این حادثه جان سالم به در بردند.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۷۷۰ نفر که قصد ورود به اروپا را داشتند، به جزیرهٔ کریت رسیدهاند؛ رقمی که از هر جزیرهٔ دیگر یونان بیشتر است.
هشدار عربستان به جداییطلبان جنوب یمن : مناطق تصرفشده را تحویل دهید
عربستان سعودی روز شنبه ۶جدی به گروه اصلی جداییطلبان جنوب یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب" هشدار داد که نیروهای خود را عقب بکشند و کنترول مناطقی را که اخیراً تصرف کردهاند، دوباره به دولت مورد حمایت ریاض واگذار کنند.
خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، در بیانیهای که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت نیروهای شورای انتقالی جنوب باید دو ولایت منطقهای را «بهگونهٔ مسالمتآمیز» به دولت یمن تحویل دهند.
این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که عربستان سعودی مواضع شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی را در ولایت حضرموت هدف حملات هوایی قرار داد.
چهلوششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان
امروز، ششم جدی، چهلوششمین سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان است.
۴۶ سال پیش در چنین روزی، دهها هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند، حکومت به رهبری حفیظالله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل، رهبر شاخهٔ دیگری از حزب خلق را به قدرت رساندند.
اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین، پایان یافت و در سال ١٣٦٧ خورشیدی آخرین سربازان قشون سرخ از افغانستان بیرون شدند.
تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، امروز در یک بازی یکروزه با پاکستان به میدان می رود
قرار است امروز(شنبه ۲۷ دسمبر) تیم کرکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان در یک بازی یکروزه با پاکستان به میدان برود. این مسابقه در شهر هراری، پایتخت زیمبابوی برگزار شود.
تیمهای زیر سن ۱۹ سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوی سلسلهای از مسابقات را آغاز کردهاند و نخستین بازی آن روز پنجشنبه(۲۵ دسمبر) بین تیم افغانستان و تیم میزبان زیمبابوی برگزار شد. این مسابقه، بهدلیل باران بدون نتیجه پایان یافت.
این سلسلۀ مسابقات بین سه کشور جهت آمادگی برای جام جهانی کرکت زیر سن ۱۹ سال برگزار میشود که قرار است در نیمهٔ ماه جنوری آینده به میزبانی زیمبابوی و نامیبیا آغاز شود.