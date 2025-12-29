لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۸ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۱۵

خبر ها

سازمان ملل: اکثر باشندگان کابل در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند

آرشیف: شهر کابل
آرشیف: شهر کابل

برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که از هر پنج باشندهٔ شهر کابل، چهار تن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

این نهاد روز یک‌شنبه، ۷ جدی، در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود نوشت که بیش از ۴۰ درصد نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگی از باشندگان این شهر در محل‌های غیررسمی بودوباش دارند.

برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که باشندگان کابل به‌شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، از جمله سیلاب‌ها، لغزش زمین و کمبود زیرساخت‌های مقاوم، آسیب‌پذیر هستند.

به گفتهٔ این نهاد، وضعیت کنونی، کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونت‌گاه‌های غیررسمی در منطقه مبدل کرده است.

هرچند آمار دقیق نفوس شهر کابل به‌گونهٔ رسمی مشخص نیست، اما در برخی گزارش‌ها شمار باشندگان این شهر بین چهار تا هفت میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

کوریای شمالی آزمایش راکتی جدید را انجام داد

آرشیف
آرشیف

رسانه‌های دولتی کوریای شمالی روز دوشنبه، ۸ جدی، اعلام کردند که این کشور دو راکت کروز دوربرد را آزمایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، این آزمایش روز یک‌شنبه در بخش غربی شبه‌جزیرهٔ کوریا انجام شد و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نیز در آن حضور داشت.
بر اساس این گزارش، این راکت‌ها حدود دو ساعت در هوا پرواز کردند.
مقام‌های کوریای شمالی هدف از این آزمایش را «آمادگی جنگی» در برابر تهدیدهای بیرونی عنوان کرده‌اند.
کوریای شمالی به‌گونهٔ دوره‌ای توانایی‌های موشکی و هسته‌ای خود را به نمایش می‌گذارد.

ادامه خبر ...

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو: امسال ۸۵ افغان در ایران به دار آویخته شدند

آرشیف
آرشیف

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» می‌گوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۸۵ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در وب‌سایت رسمی خود نوشته است که در تازه‌ترین مورد، یک شهروند افغانستان به نام بسم‌الله تاجیک، روز یک‌شنبه ۷ جدی، در زندان مرکزی بندرعباس ایران اعدام شد. با این مورد، شمار مجموع اعدام شهروندان افغانستان در ایران در سال جاری میلادی به ۸۵ تن رسیده است.
به گفتهٔ هه‌نگاو، بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام‌های گوناگون، از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر، از سوی مقام‌های ایرانی اعدام شده‌اند.
پیش از این، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری همواره از ایران می‌خواهند که نظام قضایی خود را اصلاح کرده و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد.

ادامه خبر ...

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در ۹۱ سالگی درگذشت

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه
بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه

بریژیت باردو، ستارۀ سینمای فرانسه در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

براساس خبرگزاری فرانس‌پرس، خبر درگذشت او از سوی "بنیاد بریژیت باردو" روز یکشنبه ۲۸ دسمبر با صدور بیانیه‌ای اعلام شد.

اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است.

بریژیت باردو در سال ۱۹۵۶ میلادی با فیلم "... و خدا زن را آفرید" به شهرت جهانی رسید.

او در اوایل دهه ۱۹۷۰ در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را بر حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد.

ادامه خبر ...

احتمال حملات اوکراینی، فعالیت دو میدان هوایی مسکو را مختل کرد

یکی از میدان های هوایی مسکو
یکی از میدان های هوایی مسکو

شب گذشته، ۲۷ دسمبر، از جمع چهار میدان هوایی مسکو، دو میدان برای چندین ساعت از فعالیت بازماندند.

براساس گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، بیش از ۳۰۰ پرواز به دلیل احتمال حملات طیاره‌های بدون سرنشین اوکراینی در میدان‌های شریمتیوو و ونوکوو لغو یا به تأخیر مواجه شد.

حداقل ۷۰ طیاره مسیر خود را برای فرود تغییر دادند.
وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حملات گفته است که ۲۳۷ طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده است.
هزاران مسافر در حالی در میدان‌های هوایی مسکو گیر مانده‌اند که قصد داشتند برای تعطیلات عمومی روسیه، که از ۳۱ دسمبر تا ۱۱ جنوری ادامه دارد، به سایر نقاط سفر کنند.

ادامه خبر ...

انتقال یک بمب ۴۷۰ کیلوگرامی جنگ جهانی دوم به محل امن در بلگراد

بمب ۴۷۰ کیلوگرامی مربوط به جنگ جهانی دوم، منبع عکس خبرگزاری فرانس‌پرس
بمب ۴۷۰ کیلوگرامی مربوط به جنگ جهانی دوم، منبع عکس خبرگزاری فرانس‌پرس

یک بمب ۴۷۰ کیلوگرامی مربوط به جنگ جهانی دوم، امروز یکشنبه، ۲۸ دسمبر، از یک منطقه مرکزی در بلگراد، پایتخت صربستان، به محلی دورافتاده و خالی انتقال داده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، این بمب ساخت ایالات متحده در جریان حملات هوایی سال ۱۹۴۴ علیه مواضع جرمنی در تلاش برای آزادسازی بلگراد از نازی‌ها استفاده شده بود.

بمب به یک مرکز آموزشی نظامی در ۱۸۰ کیلومتری بلگراد منتقل شده و قرار است در روزهای آینده خنثی شود. پیش از این نیز چندین بمب منفجرنشده از جنگ‌های گذشته در صربستان کشف شده بود.

ادامه خبر ...

«افغانستان عاری از پولیو» بر واکسین شدن تمامی مسافران میان افغانستان، پاکستان و ایران تأکید کرد

آرشیف:
آرشیف:

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت‌وآمد می‌کنند، باید واکسین پولیو دریافت کنند.

این نهاد روز یک‌شنبه، ۲۸ دسمبر، در صفحهٔ ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن‌وسال می‌تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند.

هرچند ایران نزدیک به دو دهه پیش عاری از پولیو یا ویروس فلج کودکان اعلام شده است، اما افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشوری در جهان‌اند که این ویروس در آن‌ها به‌گونهٔ کامل ریشه‌کن نشده است.

براساس گزارش سازمان صحی جهان که در ماه نومبر منتشر شد، از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون دو مورد مثبت پولیو در افغانستان و ۱۳ مورد در پاکستان ثبت شده است.

داکتران می‌گویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.

ادامه خبر ...

والی تهران: نتایج تحقیقات ابتدایی دربارۀ ترور جنرال اکرام‌الدین سریع امروز اعلام می‌شود

آرشیف: جنرال اکرام‌الدین سریع
آرشیف: جنرال اکرام‌الدین سریع

حسین خوش‌اقبال، والی تهران می‌گوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز، یک‌شنبه ۲۸ دسمبر، اعلام شود.

جنرال اکرام‌الدین سریع که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به‌عنوان قوماندان امنیهٔ ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبهٔ گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران، پایتخت ایران، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد.

والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد به‌گونهٔ جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سریع به‌شمار می‌رود.

مراسم خاک‌سپاری پیکر جنرال سریع روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

جنرال سریع ۵۲ ساله، باشندۀ ولایت کاپیسا و پدر چهار فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱ به ایران رفته بود.

ادامه خبر ...

تایلند و کمبودیا پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند

مراسم امضای توافق آتش‌بس میان تایلند و کمبودیا با حضور وزیران دفاع هر دو کشور
مراسم امضای توافق آتش‌بس میان تایلند و کمبودیا با حضور وزیران دفاع هر دو کشور

در بیانیۀ مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتش‌بس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاح‌ها علیه تأسیسات نظامی و غیرنظامی است.

دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانه‌های خود بازگردند.

در نتیجۀ درگیری‌های مرزی سه هفته‌ای که شامل حملات توپخانه‌ای، تانک‌ها و هوایی بود، دست کم ۴۷ نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر دیگر آواره شدند.

این درگیری‌ها تقریباً به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتش‌بس قبلی را که با میانجیگری دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، برقرار شده بود، نقض کرده است.

علت اصلی این درگیری‌ها، اختلاف دیرینه بر سر مرز ۸۰۰ کیلومتری مورد مناقشۀ و مالکیت چندین معبد باستانی است.

مرز بین دو کشور در سال ۱۹۰۷ در دوران استعمار فرانسه به گونۀ مبهم ترسیم شد. اکنون، با وجود توافق آتش‌بس، اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست.

ادامه خبر ...

افزایش رویدادهای امنیتی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان؛ متقی: تحقیقات جدی در این باره آغاز شده است

امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان
امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان

امیرخان متقی، وزیر امور خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که تحقیقات جدی در بارۀ حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده و او در این باره با وزیر امور خارجۀ تاجیکستان صحبت کرده است.

او روز شنبه در یک گردهمایی در کابل به مناسبت چهل و ششمین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایۀ شمالی افغانستان به گونۀ مشترک کار می‌کنند.

متقی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که او "عناصر مغرض" نامید، سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضایی دارد که اوضاع را بی‌ثبات جلوه می‌دهد.

در ۲۴ دسمبر، دست کم دو افسر تاجیک و سه مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند.

پیش از این، در ۲۶ و ۳۰ نوامبر، پنج کارگر چینی در حملاتی در مناطق شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان کشته شدند.

دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG