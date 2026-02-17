وزارت خارجۀ قزاقستان می‌گوید که در نشست فوق‌العادۀ گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژۀ آسیای مرکزی دربارۀ افغانستان، در مورد وضعیت کنونی این کشور و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی گفت‌وگو شده است.

این نشست روز دوشنبه، ۲۷ دلو، در شهر آستانه برگزار شد و هیچ نماینده‌ای از افغانستان در آن حضور نداشت.

در اعلامیۀ وزارت امور خارجۀ قزاقستان آمده است که در این نشست همچنان موضوعات مربوط به همکاری‌های عملی، از جمله توسعۀ ترانزیت و ترانسپورت از طریق افغانستان و نیز مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است.

یرکین توکوموف، نمایندۀ ویژۀ قزاقستان برای افغانستان، گفته است که در این نشست بر تبادل دیدگاه‌های سازنده و یافتن راه‌حل‌های عملی در مورد مسائل مهم تعامل با کابل تأکید شده است.

در این نشست، نمایندگان ویژۀ قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبیکستان برای افغانستان حضور داشتند.

این گروه تماس به ابتکار ازبیکستان در سال ۲۰۲۵ ایجاد شد و نخستین نشست آن در ۲۶ اگست همان سال در شهر تاشکند برگزار گردید.

این کشورها با آن‌که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما با طالبان تعاملات نزدیک سیاسی و اقتصادی دارند.