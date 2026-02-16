در ادامۀ رقابت‌های جام جهانی کریکت ۲۰ آوره، قرار است امروز سه‌شنبه ۲۸ دلو نیز سه دیدار برگزار شود.

تیم‌های نیوزیلند و کانادا، ایرلند و زیمبابوی، و همچنان اسکاتلند و نیپال به مصاف هم خواهند رفت.

در رقابت‌های روز گذشته، تیم ملی کریکت افغانستان توانست امارات متحدۀ عربی را با تفاوت پنج ویکت شکست دهد.

همچنان تیم انگلستان در برابر ایتالیا و تیم سریلانکا در برابر استرالیا به پیروزی دست یافتند.

دیدار بعدی تیم ملی کریکت افغانستان برای روز پنج‌شنبه ۱۹ فبروری در برابر کانادا برنامه‌ریزی شده است.

پیش از این، تیم افغانستان در رقابت‌های جاری جام جهانی کریکت ۲۰ آوره در برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورده است.

این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده است.