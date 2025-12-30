حادثه ترافیکی در مایمی بدخشان جان ۷ تن را گرفت

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، شده است.

آقای سریع شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانه می‌رفت که توسط دو مرد نقاب‌پوش در تهران کشته شد.

افزون بر جنرال سریع، محمد امین الماس، از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد.

آقای بنیت امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که عاملان قتل این افراد شناسایی و به عدالت کشانده شوند.

تا هنوز مسئولیت قتل سریع و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است.

اما برخی از چهره‌های ضد طالبان، یاسین ضیا، رهبر جبهۀ آزادی ادعا کرده‌اند که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سریع را از طالبان خواهند گرفت.

جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.