افغانستان
سازمان جهانی صحت: باشندگان شرق و جنوبشرق افغانستان بیشتر در معرض خطر ملاریا هستند
سازمان جهانی صحت میگوید هر سال از جون تا نومبر، بیش از سهچهارم مردم در ولایات شرقی و جنوبشرقی افغانستان در معرض خطر ملاریا قرار دارند.
این سازمان اعلام کرده که بازبینی برنامه ملی مبارزه با ملاریا را تکمیل کرده و تلاشها برای مهار این بیماری را بیشتر میکند.
در این اعلامیه که در وبسایت دبلیو اچ او منتشر شده آمده که پس از کاهش موارد بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ابتلا به ملاریا از ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافته و در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالا مانده است.
ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از ولایتهای بهشدت آسیبپذیر هستند. به گفته سازمان جهانی صحت ، گرمای بیشتر و بارندگیهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، زمینه گسترش پشهها را فراهم کرده است.
نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده است که ملاریا همچنان فشار سنگینی بر جوامع آسیبپذیر، بهویژه زنان و کودکان وارد میکند و تأکید کرده که با هماهنگی و حمایت دوامدار میتوان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
طالبان چهارشنبه را نخستین روز رمضان اعلام کردند
سترۀ محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که چهارشنبه (۲۹ دلو ) اول ماه رمضان است
امروز در افغانستان و چند کشور اسلامی، اولین روز ماه رمضان است.
طالبان در افغانستان و کشورهای عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان و امارات اعلام کردند که هلال ماه دیده شده است.
اما کشورهایی مانند ترکیه، سوریه، اردن، مالزیا، اندونیزیا، هند و پاکستان، روز پنجشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند.
در این ماه، مسلمانان از سحر تا غروب آفتاب از خوردن، نوشیدن خودداری میکنند و بعد از غروب برای افطار گرد هم میآیند.
طالبان: ۷۲۱ خانواده از پاکستان و ایران به کشور بازگشته اند
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز دوشنبه ۲۷ دلو در خبرنامه ای گفته که ۵۶۷ خانواده از طریق تورخم و باقی آنها از گذرگاههای مرزی سپین بولدک، نیمروز، هلمند و هرات وارد افغانستان شدهاند.
پاکستان و ایران در سال ۲۰۲۳ اخراج گروهی افغانها را آغاز کردند، اما از سال گذشته این روند را تسریع بخشیدهاند.
بازگشت کنندگان افغان از کشور های همسایه در صحبت با رادیوآزادی می گویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است.
آنان گفته اند که در حال حاضر در کمپ های موقت شب و روز دشوار را سپری میکنند.
آنان همچنان از بیکاری نیز شکایت دارند؛ مشکلی که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت، شمار زیادی از افغان ها با آن روبهرو شدهاند.
سازمان ملل متحد گفته که از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از پنج میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتهاند که بیشتر آنان مهاجرانی هستند که از پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج شدهاند.
هشدار از احتمال جاری شدن سیلابها در ولایتهای غربی و جنوبی افغانستان
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، هشدار میدهد که در ولایتهای غربی و جنوبی افغانستان، بارندگیهای شدید همراه با افزایش درجه حرارت ممکن است خطر جاریشدن سریع آب بر سطح زمین و سیلابهای محلی را افزایش دهد.
این اداره روز سهشنبه ۲۸ دلو در صفحه ایکس خود در یک اعلامیه گفته است که در مناطق شمالی، بارندگی کمتر از حد اوسط ممکن است رطوبت محصولات زراعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
این نهاد افزوده است که در سراسر افغانستان، افزایش غیرموسمی درجه حرارت بین ۱ تا ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و در ولایتهای جنوبی، درجه حرارت ممکن است از ۲۰ درجه سانتیگراد نیز فراتر رود.
این درحالیست که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز از احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان خبرداده بود.
این وزارت گفته بود که احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریا ها در بعضی از ساحات حوزه های دریایی کشور از تاریخ ۲۶ الی ۲۸ دلو وجود دارد.
بارندگی ها و سرازیر شدن سیلابها در سال جاری خورشیدی در چندین ولایت افغانستان، تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشت.
به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی هم به دنبال داشت.
اما باشندگان مناطق بیرون شده از خشکسالی در برخی از ولایات افغانستان به ویژه دهقانان در صحبت با رادیوآزادی گفته بودند که از بارندهگیها بسیار خرسند هستند و تأیید کرده بودند که محصولات زراعتیشان در حال بهبود است و حاصلات خوبی بدست خواهند آورد.
طالبان عصریه را به بیش از سه هزار ورزشکار مرد توزیع میکنند
ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان زیر ادارۀ حکومت طالبان، روز دوشنبه ۲۷ دلو، روند توزیع «عصریه» سال ۱۴۰۴ را برای هزاران ورزشکار آغاز کرد.
قرار است به بیش از ۳۲۵۰ ورزشکار از رشتههای مختلف ورزشی، به هر یک مبلغ ۱۳٬۲۰۰ افغانی پرداخت شود.
در نخستین روز توزیع عصریه، این مبلغ به اعضای تیمهای ملی ورزشکاران ناشنوا، قایقرانی و تکواندو پرداخت گردید.
حکومت طالبان در حالی این کمک نقدی را تحت عنوان «عصریه» به ورزشکاران مرد توزیع میکند که پس از بازگشت به قدرت در بیش از چهار سال گذشته، دختران و زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کرده است.
نمایندگان آسیای مرکزی درباره وضعیت و اقتصاد افغانستان گفتوگو کردند
وزارت خارجۀ قزاقستان میگوید که در نشست فوقالعادۀ گروه تماس منطقهای نمایندگان ویژۀ آسیای مرکزی دربارۀ افغانستان، در مورد وضعیت کنونی این کشور و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی گفتوگو شده است.
این نشست روز دوشنبه، ۲۷ دلو، در شهر آستانه برگزار شد و هیچ نمایندهای از افغانستان در آن حضور نداشت.
در اعلامیۀ وزارت امور خارجۀ قزاقستان آمده است که در این نشست همچنان موضوعات مربوط به همکاریهای عملی، از جمله توسعۀ ترانزیت و ترانسپورت از طریق افغانستان و نیز مسائل مرتبط با امنیت منطقهای، مورد بررسی قرار گرفته است.
یرکین توکوموف، نمایندۀ ویژۀ قزاقستان برای افغانستان، گفته است که در این نشست بر تبادل دیدگاههای سازنده و یافتن راهحلهای عملی در مورد مسائل مهم تعامل با کابل تأکید شده است.
در این نشست، نمایندگان ویژۀ قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبیکستان برای افغانستان حضور داشتند.
این گروه تماس به ابتکار ازبیکستان در سال ۲۰۲۵ ایجاد شد و نخستین نشست آن در ۲۶ اگست همان سال در شهر تاشکند برگزار گردید.
این کشورها با آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسند، اما با طالبان تعاملات نزدیک سیاسی و اقتصادی دارند.
بیش از صد مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند
این را قونسلگری افغانستان تحت کنترول طالبان در کراچی اعلام کرده است. به گفته این قونسلگری، ۱۰۵ شهروند افغان که در میان آنان ده کودک نیز شامل بودند، روز دوشنبه از طریق گذرگاه چمن–سپین بولدک به افغانستان انتقال داده شدند.
آنان حدود یک ماه را در بازداشت سپری کرده بودند.
پیش از این نیز در آغاز هفته جاری، دستکم ۲۰۹ زندانی افغان از زندانهای کراچی آزاد شده بودند.
اکثر این مهاجران افغان به اتهام نداشتن اسناد قانونی از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده بودند.
پیش از این، شماری از مهاجران افغان که در زندانهای پاکستان نگهداری میشدند و نیز فعالان حقوق بشر، از وضعیت نامناسب زندانها شکایت کرده بودند.
بازی تیم ملی کریکت افغانستان در برابر امارات متحده عربی جریان دارد
تیم افغانستان نخست توپاندازی کرد و تیم امارات متحده عربی در ۲۰ آور تعیینشده ۱۶۰ دوش به دست آورد.
در این دیدار، برای افغانستان، عظمتالله عمرزی بیشترین ویکت را گرفت.
او توانست در چهار آور، چهار بازیکن امارات متحده عربی را از بازی خارج کند.
همچنین در بازی امروز، راشد خان توانست در مسابقات بیستآوره به رکورد ۷۰۰ ویکت دست یابد.
این پنجصد و سیزدهمین بازی بیستآورهٔ راشد خان بود که در آن توانست هفتصدمین ویکت خود را به دست آورد.
این یک رکورد جهانی در مسابقات بیستآوره به شمار میرود.
یونیسف میگوید که کاهش بودجه فعالیتهایش را در بخش صحت، غذا و آب پاک در افغانستان مختل کرده است
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) روز یکشنبه، ۲۶ دلو با نشر گزارش سالانهاش از کاهش بودجه نگرانی کرده و گفته در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۳ میلیون افغان به کمکهای بشردوستانه نیاز داشتند.
به گفتۀ یونیسف، از میان۲۲.۹ میلیون نیازمند در افغانستانُ ۱۲ میلیون تنشان کودک بودند.
این ادارۀ ملل متحد علل اصلی بحران بشری جاری در افغانستان را محرومیت زنان و دختران از تحصیل و کار، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و بیکاری دانسته است.
در کنار یونیسف، دیگر ادارههای ملل متحد هم همواره از کاهش بودجه در بخش رسانیدن کمکهای بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان نگرانی کرده اند.
این سازمانها هشدار دادهاند که اگر بودجۀ کافی دریافت نکنند، بسیاری از افراد نیازمند در مناطق دورافتاده، از جمله مادران و کودکان، از خدمات اولیۀ زندگی محروم خواهند شد.
نمایندگان ویژۀ چهار کشور آسیای میانه روز دوشنبه در بارۀ افغانستان بحث می کنند
آستانه پایتخت قزاقستان فردا دوشنبه (۲۷ دلو) از دومین نشست نمایندگان ویژۀ چهار کشور آسیانه میانه در بارۀ افغانستان میزبانی می کند.
دیپلوماتان قزاقستان ، ازبکستان ، تاجکستان و قرغیزستان در چارچوب گروه تماس در مورد افغانستان گردهم می آیند.
به گزارش برخی از رسانه های آسیای میانه ، در این نشست در بارۀ وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان و مشکلات موجود در این کشور بحث خواهد شد.
این گروه تماس به ابتکار ازبکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی ایجاد و نخستین نشست آن در ۲۶ آگست همان سال در تاشکند برگزار شد.
هرچند این کشورهای آسیای میانه ، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اند ؛ اما با این گروه در بخش های سیاسی و اقتصادی تعامل دارند.