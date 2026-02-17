سازمان جهانی صحت می‌گوید هر سال از جون تا نومبر، بیش از سه‌چهارم مردم در ولایات شرقی و جنوب‌شرقی افغانستان در معرض خطر ملاریا قرار دارند.

این سازمان اعلام کرده که بازبینی برنامه ملی مبارزه با ملاریا را تکمیل کرده و تلاش‌ها برای مهار این بیماری را بیشتر می‌کند.

در این اعلامیه که در وبسایت دبلیو اچ او منتشر شده آمده که پس از کاهش موارد بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ابتلا به ملاریا از ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافته و در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالا مانده است.

ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از ولایت‌های به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. به گفته سازمان جهانی صحت ، گرمای بیشتر و بارندگی‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، زمینه گسترش پشه‌ها را فراهم کرده است.

نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده است که ملاریا همچنان فشار سنگینی بر جوامع آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان وارد می‌کند و تأکید کرده که با هماهنگی و حمایت دوامدار می‌توان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد.