چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۵۱

خبر ها

اعتراضات در ایران از تهران، به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است

تظاهرات در ایران(آرشیف)
تظاهرات در ایران(آرشیف)

این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است.

این اعتراضات روز یک‌شنبه(۲۸ سپتمبر) پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران"ریال" در برابر دالر امریکایی به پایین‌ترین سطح آن رسید؛ در پی آن و دکان‌داران "بازار بزرگ تهران" دست به اعتصاب زدند.

بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر تهران، در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است.

پولیس ایران در برخی مناطق برای پراکنده‌ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سخنگوی طالبان می‌گوید که روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان(آرشیف)
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان(آرشیف)

سخنگوی طالبان می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است.

ذبیح‌الله مجاهد روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر)، در آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی در در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان این سال، روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینۀ حکومت طالبان، به‌شمول معاونان ریاست‌الوزرا، ۹۹ سفر خارجی را انجام داده‌اند که باعث گسترش روابط دیپلوماتیک شده است.

حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته از زمان تسلط بر کابل، تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان به‌دلیل نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق دختران و زنان افغان، انتقاد می‌کند.

طالبان این ادعاها را رد کرده، تأکید می‌کنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کرده‌اند.

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود

عکس خالده ضیا در میان هوادارانش
عکس خالده ضیا در میان هوادارانش

امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار می‌شود.

ضیا، نخستین زن صدراعظم این کشور ۱۷۰ میلیونی، روز سه‌شنبه در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

او با وجود سال‌ها بیماری و زندان، او قصد داشت در انتخابات ۱۲ فبروری شرکت کند.

دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، سه روز عزای ملی اعلام کرده و مراسم تشییع جنازه با اقامه نماز در خارج از پارلمان برگزار خواهد شد.

جسد ضیا در کنار همسرش، ضیاءالرحمن رئیس جمهور پیشین این کشور دفن خواهد شد.

همچنان دولت موقت اعلام کرده که پرچم‌ها نیمه‌افراشته شده و نیروهای امنیتی در سراسر پایتخت داکا مستقر خواهند بود.

در این مراسم، مقامات بین‌المللی از جمله وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور دارند.

ضیا که سه بار صدراعظم شده بود، در سال ۲۰۱۸ تحت دولت حسینه به فساد متهم و زندانی شد و همچنین از سفرهای درمانی خارج از کشور محروم گردید.

مقام‌های اوکراین: چهار تن به شمول سه کودک در حملات امروز روسیه در این کشور زخمی شدند

آرشیف
آرشیف

مقام‌های محلی در اوکراین روز چهارشنبه ۱۰ جدی اعلام کرد که حملات روسیه چهار نفر به شمول سه کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده است.

رئیس اداره نظامی منطقه‌ای اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشت: «طیاره های بی سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی، لجستیکی و انرژی منطقه ما حمله کردند.»

این حملات پس از آن رخ داد که اوکراین حمله طیاره های بی سرنشین به یکی از اقامتگاه‌های رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، که ادعای روسیه را «کاملاً ساختگی» خوانده است، گفت قصد دارد ششم جنوری با رهبران متحدان کیف در فرانسه دیدار کند تا تلاش‌های صلح را از سر گیرد.

کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله طیاره های بی سرنشین ادعایی به اقامتگاه دورافتاده پوتین در منطقه نووگورود را «عمل تروریستی» و «حمله شخصی به پوتین» می‌داند.

رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ، یکشنبه گفت که توافق برای پایان تهاجم روسیه به اوکراین از همیشه نزدیک‌تر است، اما هیچ پیشرفت مشخصی درباره مسئله پرتنش سرزمین‌ها پس از گفت‌وگوهای جدید با رهبران کشورهای درگیر گزارش نشد.

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت: حملات مسلحانه در پاکستان در سال روان ۱۷ درصد افزایش یافته است

مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حملات مسلحانه در این کشور ۱۷ درصد افزایش یافته است.

این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در ۲۹ دسامبر منتشر شد، گفته است که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته و این سال، از سال ۲۰۱۵ تاکنون خونین‌ترین سال بوده است.

در گزارش آمده که در سال ۲۰۲۵، بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری از تلفات به غیرنظامیان وارد شده است.

بر اساس این گزارش، بیشتر این حوادث امنیتی در خیبرپختونخوا و بلوچستان رخ داده است.

همچنین در این گزارش آمده که امسال در سراسر پاکستان بیش از هزار حادثه امنیتی ثبت شده، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این تعداد ۹۰۸ مورد بوده است.

به گفته گزارش، در این حوادث امنیتی بیش از ۳۳ هزار نفر کشته شده‌اند.

آی او ام: افزایش بلایای طبیعی، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را بیشتر کرده است

خشکسالی در افغانستان
خشکسالی در افغانستان

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد که درسال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۷ هزار خانواده آسیب‌دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده است.

این سازمان روز سه‌شنبه ۹ جدی در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این کمک‌ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیرخوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت می‌شود

آی او ام می گوید که ازین میان ۱۵ هزار و ۳۰ خانواده کمک‌های اضطراری شامل پول نقد و خیمه دریافت کردند.

این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبه‌رو است و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده است.

آی او ام هشدار داده است که با افزایش حوادث طبیعی و تأثیر تغییرات اقلیمی، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان زیاد است.

این سازمان پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی‌های گذشته، در داخل کشور آواره شده یا از خارج بازگشته‌اند.

بازداشت سه خبرنگار افغان در پاکستان

پولیس پاکستان در منطقهٔ فیصل‌تاون اسلام‌آباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است.

نورالله اکبری، خبرنگار افغان مقیم اسلام‌آباد به رادیو آزادی گفت: «عاشق‌الله جلالزی، خبرنگار پیشین صدای امریکا، ذکریاالله یزدانی خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و عتیق‌الله رحیمی،کارمند یک رادیوی محلی صبح امروز سه‌شنبه ۹ جدی، توسط پولیس بازداشت و به حاجی کمپ منتقل شده‌اند.»

هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پولیس پاکستان اغلب افغان‌های مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج می‌کند.

دولت پاکستان در ماه‌های اخیر هزاران افغان را به به اتهام نداشتن اسناد قانونی، به افغانستان بازگردانده است.


حادثه ترافیکی در مایمی بدخشان جان ۷ تن را گرفت

آرشیف
آرشیف

در یک حادثهٔ ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، ۷ تن جان باخته و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ طالبان در این ولایت، امروز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت: «این حادثه در منطقهٔ ورفک ولسوالی مایمی، بر اثر واژگون شدن یک موتر نوع فیلدر رخ داده است.»

به گفتهٔ کامگار، زخمیان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

خرابی جاده‌ها و رعایت‌نشدن قوانین ترافیکی در افغانستان از عوامل اصلی بروز بسیاری از حوادث ترافیکی دانسته می‌شود.

ادامه اعتراضات در تهران به دلیل افزایش قیمت ها

اعتراضات در ایران
اعتراضات در ایران

اعتراضات در پایتخت ایران به دلیل افزایش قیمت ها وارد سومین روز شد.

بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مردم در مناطق مختلف تهران گردهم آمدند و علیه وضعیت بد اقتصادی حکومت و افزایش قیمت‌ها شعار سر دادند.

این اعتراض‌ها پس از افزایش بهای ارزهای خارجی و طلا در بازارهای ایران از رو یکشنبه ۷ جدی آغاز شد.

از سوی دیگر، ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که این اعتراضات به دیگر نقاط ایران از جمله ملارد، جزیرهٔ قشم و همدان نیز کشیده شد.

پس از شروع این تظاهرات، دفتر اطلاع‌رسانی و ارتباطات ریاست‌جمهوری ایران از برکناری رئیس بانک مرکزی این کشور خبر داد.

در ایران، رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

در حال حاضر، هر دالر امریکایی با ۱۴۴ هزار تومان و هر یورو با ۱۶۹ هزار تومان معامله می‌شود.

پولیس ترکیه در عملیات سراسری علیه داعش ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرد

پولیس ترکیه عملیات
پولیس ترکیه عملیات

وزیر داخله ترکیه اعلام کرد که پولیس این کشور روز سه‌شنبه در عملیات سراسری علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، ۳۵۷ مظنون را بازداشت کرده است.

این عملیات یک روز پس از آن انجام شد که در جریان یک درگیری مسلحانه در شمال‌غرب ترکیه، سه افسر پولیس و شش فرد مسلح کشته شدند.

علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفت که نیروهای امنیتی در ۲۱ ولایت این کشور عملیات انجام داده‌اند.

پیش از این، دفتر سارنوالی استانبول اعلام کرده بود که پولیس به ۱۱۴ نشانی در استانبول و دو ولایت دیگر یورش برده و مقدار زیادی اسناد و مواد دیجیتالی را ضبط کرده است.

یک هفته پیش نیز بیش از ۱۰۰ مظنون به عضویت در داعش به‌دلیل طرح‌ریزی احتمالی حملات کریسمس و سال نو بازداشت شده بودند.

