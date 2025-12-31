سخنگوی طالبان می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است.

ذبیح‌الله مجاهد روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر)، در آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی در در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان این سال، روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینۀ حکومت طالبان، به‌شمول معاونان ریاست‌الوزرا، ۹۹ سفر خارجی را انجام داده‌اند که باعث گسترش روابط دیپلوماتیک شده است.

حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته از زمان تسلط بر کابل، تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان به‌دلیل نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق دختران و زنان افغان، انتقاد می‌کند.

طالبان این ادعاها را رد کرده، تأکید می‌کنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کرده‌اند.