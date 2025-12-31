۱۵ هزار جنگجو که از سوی ریاض حمایت میشوند، در امتداد سرحدات یمن و عربستان متمرکز شدهاند
ابوظبی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که وزارت خارجه عربستان سعودی روز سهشنبه از امارات متحدۀ عربی خواست که در مدت ۲۴ ساعت همۀ نیروهایش را از یمن خارج کند و هرگونه کمک و پشتیبانی از گروههای مسلح فعال در آن کشور را متوقف سازد.
حکومت یمن در عدن، نیز این خواست را مطرح کرده است.
در اعلامیۀ ریاض، پیشروی نیروهای جداییطلب"شورای انتقالی جنوب" یک "تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی عربستان سعودی" و هرگونه تهدید علیه امنیت ملی این کشور خط سرخ خوانده شده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در بندر مکلا در جنوب یمن، به سلاحها و وسایل زرهی حمله کرد که به گفته سعودی توسط امارات متحدۀ عربی برای"شورای انتقالی جنوب" فرستاده شده بودند.
مقامات سعودی گفتند که این سلاحها و تجهیزات بدون اجازه به یمن آورده شده و قرار بود که به جداییطلبان تحویل داده شود.
امارات متحدۀ عربی این ادعا را رد کرده است.
عفراء الحمیلی، سخنگوی حکومت امارات متحدۀ عربی، روز سهشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"هیچگونه سلاحی در محموله ارسال شده وجود نداشت و وسایل تخلیه شده نیز به هیچطرف یمن تحویل نشده، او افزود که که این محموله با هماهنگی ریاض وارد یمن شده است.
هیچگونه سلاحی در محموله ارسال شده وجود نداشت و وسایل تخلیه شده نیز به هیچطرف یمن تحویل نشده
در این حال، رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، حالت اضطراری ۹۰ روزه را در این کشور اعلام نمود و توافق امنیتی با امارات متحدۀ عربی را لغو کرده است.
العلیمی گفته که نیروهای امارات متحدۀ عربی، باید ظرف ۲۴ ساعت خاک یمن را ترک کنند و همچنین بسته شدن موقت بنادر و مسیرهای یمن را اعلام کرده است.
در هفتههای اخیر، نیروهای جداییطلب"شورای انتقالی جنوب" پیشروی سریعی داشته و مناطق گستردهای را تصرف کردهاند.
تحلیلگران میگویند، این تحولات، عربستان سعودی را که از اصلیترین حامیان حکومت به رسمیت شناختهشده یمن در عدن است، در موقعیت دشواری قرار داده است.
عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی که در ائتلاف علیه حوثیها شریک بودند، اکنون در مورد آیندۀ سیاسی و امنیتی یمن اختلاف نظر دارند.
یک مقام نظامی یمن روز جمعه گفت که" ۱۵ هزار جنگجو که از سوی ریاض حمایت میشوند، در امتداد سرحدات یمن و عربستان سعودی متمرکز شدهاند، اما تا هنوز دستور پیشروی به مناطق تحت کنترل جداییطلبان، صادر نشده است."
گروه مسلح حوثی ها که شهر صنعا و بسیاری از ولایات شمالغربی یمن را تحت کنترل دارد و از سوی ایران حمایت می شود، با حکومت بهرسمیت شناخته شده یمن و با شورای انتقالی جنوب خصومت دارد، اما در سالهای اخیر درگیری بزرگ نداشته است.