"شورای انتقالی جنوب" در یمن، درخواست عربستان سعودی را رد کرد

پولیس استانبول می گوید که ۱۱۵ تن را در تلاش جلوگیری از حملات احتمالی گروۀ دولت اسلامی موسوم به داعش، دستگیر کرده است.

پولیس استانبول روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) در اعلامیه گفت که این افراد پس از دریافت هشدارها در مورد حملات احتمالی داعش در جریان جشن کریسمس و سال نو، دستگیر شده اند.

به گفته ادارۀ سارنوالی استانبول، حکم دستگیری ۱۳۷ فرد مظنون به برنامه‌ریزی حملات صادر شده، پولیس به ۱۲۴ محل در مناطق مختلف این شهر یورش برده که منجر به دستگیری ۱۱۵ تن شد و تلاش‌ها برای دستگیری ۲۲ مظنون باقی‌مانده، ادامه دارد. نیروهای امنیتی در جریان تلاشی‌ها، مقداری سلاح‌های خفیف، مهمات و شماری از اسناد را به دست آورده‌اند.

ادارۀ سارنوالی استانبول همچنین گفته که شماری از افراد دستگیر شده، به دست داشتن در منازعات مسلحانه در خارج از ترکیه متهم اند و حکم دستگیری آنها به اتهام جرایم تروریستی ملی و بین المللی صادر شده است.

پیش از این قوماندانی امنیۀ انقره در ۱۹ دسمبر هشدار داده بود که ممکن است داعش قبل از سال نو در انقره و استانبول حملاتی انجام دهد.