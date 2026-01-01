لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۱۱ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۱۷

افغانستان

قزاقستان صادرات گندم به افغانستان را افزایش داده

آرشیف
آرشیف

قزاقستان می‌گوید در حدود سه ماه اخیر ۲۶۰ هزار تُن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقام‌های قزاقستان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کردند که از سپتمبر تا ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵ صادرات گندم این کشور به افغانستان ۳۶،۸ درصد افزایش یافته و از ۱۹۰ هزار تُن به ۲۶۰ هزار تُن رسیده است.
آن‌ها می‌گویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار می‌رود.

در مجموع، قزاقستان در همین مدت ۳،۹ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳،۴ میلیون تُن بود.
در حال حاضر، قزاقستان به ۴۵ کشور جهان غله صادر می‌کند.

وزیر زراعت قزاقستان، ایداربیک ساپاروف، گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود ۱۳ میلیون تُن می‌باشد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد

آرشیف
آرشیف

پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.

بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سه‌شنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.

تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.

ادامه خبر ...

تعدادی از افراد گیرمانده در سیلاب در ولایت فراه، نجات داده شده‌اند

آرشیف(عکس جنبۀ تزینی دارد)
آرشیف(عکس جنبۀ تزینی دارد)

در ولایت فراه شماری از افراد گیرمانده در جریان سیلاب‌ها نجات داده شده‌اند.

مقام‌های محلی طالبان در فراه امروز گفتند که در ساحات قرغ‌زرد و دزدک مرکز این ولایت، حدود ۲۰۰ تن را نجات داده و به مکان‌های امن انتقال داده‌اند.

شب سه‌شنبه بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت فراه، یک تن جان باخته، چهار تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است.

همچنین گزارش‌هایی از وارد شدن خسارات جانی و مالی در مناطق دورافتاده فراه نیز منتشر شده، اما تا کنون آمار دقیق آن با رسانه‌ها شریک نشده است.

ادامه خبر ...

سخنگوی طالبان می‌گوید که روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان(آرشیف)
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان(آرشیف)

سخنگوی طالبان می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است.

ذبیح‌الله مجاهد روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر)، در آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی در در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان این سال، روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینۀ حکومت طالبان، به‌شمول معاونان ریاست‌الوزرا، ۹۹ سفر خارجی را انجام داده‌اند که باعث گسترش روابط دیپلوماتیک شده است.

حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته از زمان تسلط بر کابل، تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان به‌دلیل نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق دختران و زنان افغان، انتقاد می‌کند.

طالبان این ادعاها را رد کرده، تأکید می‌کنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کرده‌اند.

ادامه خبر ...

آی او ام: افزایش بلایای طبیعی، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را بیشتر کرده است

خشکسالی در افغانستان
خشکسالی در افغانستان

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد که درسال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۷ هزار خانواده آسیب‌دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده است.

این سازمان روز سه‌شنبه ۹ جدی در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این کمک‌ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیرخوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت می‌شود

آی او ام می گوید که ازین میان ۱۵ هزار و ۳۰ خانواده کمک‌های اضطراری شامل پول نقد و خیمه دریافت کردند.

این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبه‌رو است و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده است.

آی او ام هشدار داده است که با افزایش حوادث طبیعی و تأثیر تغییرات اقلیمی، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان زیاد است.

این سازمان پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی‌های گذشته، در داخل کشور آواره شده یا از خارج بازگشته‌اند.

ادامه خبر ...

بازداشت سه خبرنگار افغان در پاکستان

پولیس پاکستان در منطقهٔ فیصل‌تاون اسلام‌آباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است.

نورالله اکبری، خبرنگار افغان مقیم اسلام‌آباد به رادیو آزادی گفت: «عاشق‌الله جلالزی، خبرنگار پیشین صدای امریکا، ذکریاالله یزدانی خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و عتیق‌الله رحیمی،کارمند یک رادیوی محلی صبح امروز سه‌شنبه ۹ جدی، توسط پولیس بازداشت و به حاجی کمپ منتقل شده‌اند.»

هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پولیس پاکستان اغلب افغان‌های مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج می‌کند.

دولت پاکستان در ماه‌های اخیر هزاران افغان را به به اتهام نداشتن اسناد قانونی، به افغانستان بازگردانده است.


ادامه خبر ...

حادثه ترافیکی در مایمی بدخشان جان ۷ تن را گرفت

آرشیف
آرشیف

در یک حادثهٔ ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، ۷ تن جان باخته و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ طالبان در این ولایت، امروز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت: «این حادثه در منطقهٔ ورفک ولسوالی مایمی، بر اثر واژگون شدن یک موتر نوع فیلدر رخ داده است.»

به گفتهٔ کامگار، زخمیان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

خرابی جاده‌ها و رعایت‌نشدن قوانین ترافیکی در افغانستان از عوامل اصلی بروز بسیاری از حوادث ترافیکی دانسته می‌شود.

ادامه خبر ...

افغانستان از کمکهای بشردوستانه امریکا به ملل متحد بهره مند نمی شود

جرمی لوین معاون وزیر خارجه امریکا در بخش کمکهای بشر دوستانه
جرمی لوین معاون وزیر خارجه امریکا در بخش کمکهای بشر دوستانه

یک مقام امریکائی می گوید که افغانستان از کمکهای بشردوستانه امریکا به ملل متحد یک سنت هم بدست نمی آورد.

ایالات متحده امریکا مبلغ ۲ میلیارد دلار را برای تأمین مالی برنامه‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد تعهد کرده است .

در این مورد دیروز دوشنبه جرمی لوین، معاون وزیر امور خارجه امریکا در بخش کمک‌های خارجی، و تام فلچر، رئیس امدادرسانی اضطراری سازمان ملل، در یک اعلامیه معلومات دادند.

نظر به گزارش بی بی سی آقای لوین تاکید نمود که افغانستان و یمن هیچ پولی دریافت نخواهند کرد.

او افزود که واشنگتن شواهدی در دست دارد که در افغانستان بخشی از کمک‌های سازمان ملل به طالبان سوق داده شده و «رئیس‌جمهور ترامپ هرگز تحمل نخواهد کرد که حتی یک پنی از پول مالیات‌دهندگان به گروه‌های تروریستی برسد.»

این اقدام در حالی انجام می‌شود که کمک‌های مالی آمریکا برای عملیات‌های بشردوستانه به‌شدت کاهش یافته است.

۲ میلیارد دلار تنها بخش کوچکی از مبلغی است که آمریکا به طور سنتی برای کمک مصرف می‌کرد. در سال ۲۰۲۲، سهم آمریکا در کارهای بشردوستانۀ سازمان ملل حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده بود.

ادامه خبر ...

ریچارد بنیت خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع شد

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سریع، جنرال پولیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، شده است.

آقای سریع شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانه می‌رفت که توسط دو مرد نقاب‌پوش در تهران کشته شد.

افزون بر جنرال سریع، محمد امین الماس، از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد.

آقای بنیت امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که عاملان قتل این افراد شناسایی و به عدالت کشانده شوند.

تا هنوز مسئولیت قتل سریع و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است.

اما برخی از چهره‌های ضد طالبان، یاسین ضیا، رهبر جبهۀ آزادی ادعا کرده‌اند که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سریع را از طالبان خواهند گرفت.

جنرال سریع در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قوماندان امنیه ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود.

ادامه خبر ...

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو: امسال ۸۵ افغان در ایران به دار آویخته شدند

آرشیف
آرشیف

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» می‌گوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۸۵ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در وب‌سایت رسمی خود نوشته است که در تازه‌ترین مورد، یک شهروند افغانستان به نام بسم‌الله تاجیک، روز یک‌شنبه ۷ جدی، در زندان مرکزی بندرعباس ایران اعدام شد. با این مورد، شمار مجموع اعدام شهروندان افغانستان در ایران در سال جاری میلادی به ۸۵ تن رسیده است.
به گفتهٔ هه‌نگاو، بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام‌های گوناگون، از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر، از سوی مقام‌های ایرانی اعدام شده‌اند.
پیش از این، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری همواره از ایران می‌خواهند که نظام قضایی خود را اصلاح کرده و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG