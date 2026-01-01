خبر ها
اعتراضات در ایران روز چهارشنبه هم ادامه داشت
دیروز (چهارشنبه) در ایران چهارمین روز اعتراضات بود.
این دور تازه اعتراضات در واکنش به افزایش بیسابقه ارزش دالر در برابر پول ایران در بازار آزاد آغاز شده است.
روز چهارشنبه از ولسوالی فسا در ولایت فارس ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی نشر شده که در آن معترضان در برابر دفتر ولسوال تجمع کردهاند.
گفته میشود نیروهای امنیتی در این شهر بر ضد معترضان از گاز اشکآور استفاده کردهاند و در برخی تصاویر دیده میشود که معترضان به سوی ساختمان دفتر ولسوال سنگ پرتاب میکنند.
همزمان گزارشهایی منتشر شده که گویا معترضان بر ساختمان ولسوالی فسا حمله کردهاند.
در نتیجه برفباری شاهراه هرات - تورغندی به روی موترهای باربری مسدود شده
شاهراه هرات–تورغونډی روز گذشته (چهارشنبه) به دلیل برفباری و لغزش جاده به روی موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شده.
دفتر والی طالبان در هرات گفته که در منطقه «بقرچر» این شاهراه، جاده لغزیده است.
طالبان افزودهاند که تنها موترهای مسافربری تیزرفتار میتوانند با استفاده از زنجیر از این مسیر رفتوآمد کنند.
در اعلامیه منتشر شده از رانندگان موترهای باربری و وسایط سنگین خواسته شده که تا اطلاع بعدی از رفتوآمد در این مسیر خودداری کنند.
در چند روز اخیر در بسیاری از ولایتهای افغانستان برف و باران باریده است.
به دلیل این بارشها در برخی مناطق، بهویژه در ولایت فراه، سیلاب جاری شده و خسارات جانی و مالی بهوجود آورده است.
قزاقستان صادرات گندم به افغانستان را افزایش داده
قزاقستان میگوید در حدود سه ماه اخیر ۲۶۰ هزار تُن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقامهای قزاقستان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کردند که از سپتمبر تا ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵ صادرات گندم این کشور به افغانستان ۳۶،۸ درصد افزایش یافته و از ۱۹۰ هزار تُن به ۲۶۰ هزار تُن رسیده است.
آنها میگویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار میرود.
در مجموع، قزاقستان در همین مدت ۳،۹ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳،۴ میلیون تُن بود.
در حال حاضر، قزاقستان به ۴۵ کشور جهان غله صادر میکند.
وزیر زراعت قزاقستان، ایداربیک ساپاروف، گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود ۱۳ میلیون تُن میباشد.
ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام شد
کرکت بورد افغانستان، روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) ترکیب تیم ملی کرکت این کشور را به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام کرد.
در این تیم، عبدالله احمدزی و اسحق رحیمی چهرههایی هستند که تاکنون کمتر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردهاند.
قرار است جام جهانی کرکت بیست آوره از تاریخ هفتم فبروری به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود و به مدت یک ماه ادامه یابد.
در این جام، بیست تیم از سراسر جهان در چهار گروه رقابت میکنند و افغانستان با تیم های نیوزیلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا، همگروه است.
در راستای آمادگی برای جام جهانی، تیم کرکت افغانستان پس از تاریخ بیستم جنوری با تیم ویست اندیز سه بازی بیست اووره، برگزار خواهد کرد.
پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد
پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.
بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سهشنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.
تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.
ترکیه ۱۲۵ عضو مشکوک داعش را دستگیر کرده است
ترکیه از دستگیری دهها فرد مشکوک وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) خبر داده است.
علی یرلیکایا، وزیر امور داخلهٔ ترکیه روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"۱۲۵ عضو مشکوک داعش صبح امروز در ترکیه دستگیر شدهاند".
به گفتهٔ وزیر داخلهٔ ترکیه، این افراد در جریان عملیات همزمان نیروهای امنیتی در ۲۵ ولایت این کشور دستگیر شدهاند.
ترکیه یک هفته پیش نیز ادعای دستگیری ۱۱۵ تن دیگر از اعضای داعش شده، گفته بود که این افراد قصد داشتند که همزمان با مراسم کریسمس و سال نو میلادی، در ترکیه حملاتی انجام دهند.
تعدادی از افراد گیرمانده در سیلاب در ولایت فراه، نجات داده شدهاند
در ولایت فراه شماری از افراد گیرمانده در جریان سیلابها نجات داده شدهاند.
مقامهای محلی طالبان در فراه امروز گفتند که در ساحات قرغزرد و دزدک مرکز این ولایت، حدود ۲۰۰ تن را نجات داده و به مکانهای امن انتقال دادهاند.
شب سهشنبه بر اثر سرازیر شدن سیلابها در ولایت فراه، یک تن جان باخته، چهار تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است.
همچنین گزارشهایی از وارد شدن خسارات جانی و مالی در مناطق دورافتاده فراه نیز منتشر شده، اما تا کنون آمار دقیق آن با رسانهها شریک نشده است.
سخنگوی طالبان میگوید که روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است
سخنگوی طالبان میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است.
ذبیحالله مجاهد روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر)، در آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی در در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان این سال، روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینۀ حکومت طالبان، بهشمول معاونان ریاستالوزرا، ۹۹ سفر خارجی را انجام دادهاند که باعث گسترش روابط دیپلوماتیک شده است.
حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته از زمان تسلط بر کابل، تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان بهدلیل نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق دختران و زنان افغان، انتقاد میکند.
طالبان این ادعاها را رد کرده، تأکید میکنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کردهاند.
اعتراضات در ایران از تهران، به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است
این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است.
این اعتراضات روز یکشنبه(۲۸ سپتمبر) پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران"ریال" در برابر دالر امریکایی به پایینترین سطح آن رسید؛ در پی آن و دکانداران "بازار بزرگ تهران" دست به اعتصاب زدند.
بر اساس گزارشها، علاوه بر تهران، در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است.
پولیس ایران در برخی مناطق برای پراکندهساختن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرده است.
امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار میشود
امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار میشود.
ضیا، نخستین زن صدراعظم این کشور ۱۷۰ میلیونی، روز سهشنبه در سن ۸۰ سالگی درگذشت.
او با وجود سالها بیماری و زندان، او قصد داشت در انتخابات ۱۲ فبروری شرکت کند.
دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، سه روز عزای ملی اعلام کرده و مراسم تشییع جنازه با اقامه نماز در خارج از پارلمان برگزار خواهد شد.
جسد ضیا در کنار همسرش، ضیاءالرحمن رئیس جمهور پیشین این کشور دفن خواهد شد.
همچنان دولت موقت اعلام کرده که پرچمها نیمهافراشته شده و نیروهای امنیتی در سراسر پایتخت داکا مستقر خواهند بود.
در این مراسم، مقامات بینالمللی از جمله وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور دارند.
ضیا که سه بار صدراعظم شده بود، در سال ۲۰۱۸ تحت دولت حسینه به فساد متهم و زندانی شد و همچنین از سفرهای درمانی خارج از کشور محروم گردید.