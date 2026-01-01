اعتراضات در ایران روز چهارشنبه هم ادامه داشت

قزاقستان می‌گوید در حدود سه ماه اخیر ۲۶۰ هزار تُن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقام‌های قزاقستان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کردند که از سپتمبر تا ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵ صادرات گندم این کشور به افغانستان ۳۶،۸ درصد افزایش یافته و از ۱۹۰ هزار تُن به ۲۶۰ هزار تُن رسیده است.

آن‌ها می‌گویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار می‌رود.

در مجموع، قزاقستان در همین مدت ۳،۹ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳،۴ میلیون تُن بود.

در حال حاضر، قزاقستان به ۴۵ کشور جهان غله صادر می‌کند.

وزیر زراعت قزاقستان، ایداربیک ساپاروف، گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود ۱۳ میلیون تُن می‌باشد.