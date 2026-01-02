افغانستان
راشد خان و دو بازیکن دیگر در میان ۹ بازیکن برتر جهان اند
سه تن از بازیکنان تیم کریکت افغانستان در میان نُه بازیکن برتر کرکت یکروزهٔ جهان هستند.
شورای جهانی کرکت (ICC) روز پنجشنبه ۱۱ جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرد.
راشد خان مقام نخست بهترین بالرهای کریکت یکروزه را به دست آورده است.
عظمتالله عمرزی در بخش آلروندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد.
راشد خان همچنان در مسابقات بیست آور در میان بالران مقام سوم بهترین بالر را حفظ کرده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
طالبان در نخستین روز سال ۲۰۲۶ هشت تن را در محضر عام شلاق زدند
ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال ۲۰۲۶، هشت تن را در ولایتهای ارزگان، بلخ و ننگرهار به اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی، در محضر عام شلاق زدهاند.
به گفته این محکمه، علاوه بر ۳۹ ضربه شلاق، برای هر یک از این افراد تا دو سال حبس نیز در نظر گرفته شده است.
ستره محکمۀ حکومت طالبان دیروز در یک بیانیه گفت که در سال ۲۰۲۵، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدهاند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و ملل متحد، بارها از طالبان خواستهاند که از اعدامها و مجازات علنی دست بردارند، زیرا چنین مجازاتهایی با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست.
سهیل شاهین از سازمان ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت طالبان واگذار کند
سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر، بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند.
شاهین روز پنجشنبه گفت که بهدست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل از چند جهت برای طالبان مهم است؛ از یکسو مشروعیت بینالمللی به دست میآورند، از سوی دیگر پولهای منجمدشده افغانستان به آنان سپرده میشود و به کمکهای بینالمللی دسترسی پیدا میکنند.
بیش از چهار سال از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان میگذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل مطرح میکنند، اما سازمان ملل از آنان میخواهد حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همهشمول را فراهم سازند.
شمار قربانیان ناشی از سیلابها در افغانستان به ۱۷ تن رسید
شمار قربانیان ناشی از سیلابها در پی بارندگیها در افغانستان به هفده تن رسید.
در میان قربانیان، پنج عضو یک خانواده نیز شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فروریختن سقف خانهشان در ولایت هرات جان باختند.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که افزون بر تلفات جانی، در نتیجه بارندگیها و سیلابها بیش از دوصد و هفتاد خانه بهگونه کامل ویران و نزدیک به ۱۵۶۰ خانه بهطور جزئی تخریب شده است.
در چهار روز گذشته گزارشهایی از تلف شدن حدود ۱۲۰۰ راس مواشی در نتیجه بارندگیها در افغانستان منتشر شده است.
حکومت طالبان دو هنرمند محلی تیاتر را در هرات برای چند ساعت بازداشت کرد
یک منبع در هرات تأیید میکند که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت دو هنرمند محلی را بازداشت کرده بود.
یک منبع آگاه از موضوع به رادیو آزادی گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات امروز (پنجشنبه) غلام فاروق سرخوش و فیروز ملایکه، دو هنرمند تیاتر این ولایت را برای چند ساعت بازداشت کرد.
این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، میگوید که این دو هنرمند به دلیل اعتراض به ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت در بند بودن، آزاد شدند.
حکومت طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته، اما این موضوع را برخی رسانههای داخلی هم گزارش کردند.
ادارۀ محلی طالبان چندی پیش به رسانهها و یوتیوبرهای هرات دستور داد که مطابق فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان انتشار تصاویر زندهجانها ممنوع شود.
ادارۀ امر به معروف طالبان به تاریخ ۷ دسمبر نیز ۴ جوان هراتی را به اتهام آنچه که تلاش برای ترویج "فرهنگ بیگانه" عنوان کرده، بازداشت کرده بود.
این جوانان اعضای گروه موسوم به "توماس شلبی" که به گفتۀ خودشان علاقمند به سریال انگلیسی "پیکی بلایندرز" بودند، در شهرک جبرئیل ولایت هرات بازداشت شدند.
حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی بیان است، در بیش از چهار سال حاکمیتاش افراد زیادی را به دلیل انتقاد از سیاستها و قوانینشان بازداشت کرده اند.
حکومت طالبان: در پی سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت ۱۲ تن جان باختند
در پی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت، در سه روز گذشته دستکم ۱۲ تن جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدهاند.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز در بیانیهای گفت که این تلفات در ولایتهای کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه وارد شده است.
در ادامه آمده است که در نتیجه بارندگیها و سیلابها، ۲۷۴ خانه بهگونه کامل و نزدیک به یکهزار و ۵۶۰ خانه بهگونه جزئی تخریب شدهاند.
بارندگیها در سه روز گذشته در افغانستان سبب خسارات مالی نیز شده و گزارشهایی از تلف شدن حدود یکهزار و ۲۰۰ راس مواشی هم منتشر شده است.
شاهراه سالنگ بهروی موترهای مسافربری باز شد
شاهراه سالنگ بهروی موترهای مسافربری باز شد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکۀ ایکس نوشته است که در نتیجه تلاشهای مسئولان حفظ و مراقبت، یک خط سرک این شاهراه بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی سالنگ متوقف بودند، اجازه داده شده است تا تردد کنند.
حقشناس افزوده است که تلاشها برای پاکسازی کامل این مسیر ادامه دارد تا راه بهگونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود.
به گفتۀ او، اگر برفباری و توفان متوقف شود، این شاهراه فردا بهطور کامل باز خواهد شد.
شاهراه سالنگ از روز دوشنبه به اینسو به دلیل برفباری شدید و توفان بهروی ترافیک بسته شده بود.
قزاقستان صادرات گندم به افغانستان را افزایش داده
قزاقستان میگوید در حدود سه ماه اخیر ۲۶۰ هزار تُن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقامهای قزاقستان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کردند که از سپتمبر تا ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵ صادرات گندم این کشور به افغانستان ۳۶،۸ درصد افزایش یافته و از ۱۹۰ هزار تُن به ۲۶۰ هزار تُن رسیده است.
آنها میگویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار میرود.
در مجموع، قزاقستان در همین مدت ۳،۹ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳،۴ میلیون تُن بود.
در حال حاضر، قزاقستان به ۴۵ کشور جهان غله صادر میکند.
وزیر زراعت قزاقستان، ایداربیک ساپاروف، گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود ۱۳ میلیون تُن میباشد.
پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد
پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.
بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سهشنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.
تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.
تعدادی از افراد گیرمانده در سیلاب در ولایت فراه، نجات داده شدهاند
در ولایت فراه شماری از افراد گیرمانده در جریان سیلابها نجات داده شدهاند.
مقامهای محلی طالبان در فراه امروز گفتند که در ساحات قرغزرد و دزدک مرکز این ولایت، حدود ۲۰۰ تن را نجات داده و به مکانهای امن انتقال دادهاند.
شب سهشنبه بر اثر سرازیر شدن سیلابها در ولایت فراه، یک تن جان باخته، چهار تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است.
همچنین گزارشهایی از وارد شدن خسارات جانی و مالی در مناطق دورافتاده فراه نیز منتشر شده، اما تا کنون آمار دقیق آن با رسانهها شریک نشده است.