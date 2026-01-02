راشد خان و دو بازیکن دیگر در میان ۹ بازیکن برتر جهان اند

ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال ۲۰۲۶، هشت تن را در ولایت‌های ارزگان، بلخ و ننگرهار به اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی، در محضر عام شلاق زده‌اند.

به گفته این محکمه، علاوه بر ۳۹ ضربه شلاق، برای هر یک از این افراد تا دو سال حبس نیز در نظر گرفته شده است.

ستره محکمۀ حکومت طالبان دیروز در یک بیانیه گفت که در سال ۲۰۲۵، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد، بارها از طالبان خواسته‌اند که از اعدام‌ها و مجازات‌ علنی دست بردارند، زیرا چنین مجازات‌هایی با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست.