سه شنبه ۱۶ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۳۹
ایران

در جریان تظاهرات در ایران، تا اکنون حداقل ۲۹ تن کشته و ۶۸ تن زخمی شده‌اند

تظاهرات در ایران(آرشیف)
تظاهرات در ایران(آرشیف)

فعالان حقوق بشر ایران می گویند که در جریان نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در تظاهرات کشته شده‌اند.

"هرانا" نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه(۶ جنوری) در یک گزارش مفصل، اطلاعات در مورد تعداد کشته‌شدگان، زخمی‌ها و معترضان دستگیر‌شده در نه روز گذشته را نشر کرده است.

بر اساس معلومات منتشر شده توسط این نهاد، حداقل ۶۸ تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شده‌اند. بیشتر این افراد توسط نیروهای امنیتی ایران با مرمی‌های رابری هدف قرار گرفته و مجروح شده‌اند.

براساس "هرانا" نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، از میان ۲۹ کشته‌شده، تنها ۲ تن آنها از نیروهای امنیتی ایران بوده‌اند.

خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول فعالان حقوق بشر ایران گزارش داده که بیش از ۱۲۰۰ معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده‌اند.

در مقابل"فارس" یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل۳۰۰ تن از نیروهای امنیتی ایران از جملۀ پرسونل پولیس و بسیجی‌ها هنگام جلوگیری از تظاهرات، زخمی شده‌اند.

خشم مردم ایران از تورم بالای ۵۰ درصد، سقوط ارزش ریال
خشم مردم ایران از تورم بالای ۵۰ درصد، سقوط ارزش ریال
رادیو آزادی به‌گونه مستقل قادر به تأیید آمار تلفات این تظاهرات نیست، اما نگرانی هایی وجود دارد که تعداد قربانیان بیشتر از این باشد؛ زیرا بر اساس معلومات رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی، دامنه این تظاهرات به حداقل ۷۸ شهر گسترش یافته است.

نه روز پیش در ایران، مردم در واکنش به افزایش بی‌سابقۀ ارزش دالر و قیمتی‌ها به سرک‌ها برآمدند و تظاهرات را آغاز کردند که تا هنوز هم ادامه دارد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به ایران هشدار داده که اگر تظاهرکنندگان بیشتری کشته شوند، با ضربه شدید روبه‌رو خواهد شد.

اما بر اساس گزارش‌ها، با وجود هشدارهای پی‌درپی رئیس جمهور ترمپ، نیروهای حکومتی ایران به سرکوب تظاهرکنندگان ادامه داده‌اند.

به اساس گزارش‌های رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی، نیروهای حکومتی ایران در ایلام حتی تظاهرکنندگانی را که زخمی شده و برای تداوی به شفاخانه منتقل شده بودند را نیز دستگیر کرده‌اند.

