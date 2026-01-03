جهان
اعتراضات در ایران وارد هفتمین روز شد
با وجود اقدامات بازدارندهٔ نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشته است. دستکم هفت تن در جریان شش روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و دهها تن دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس گزارشها، روز گذشته پیکر کسانی که در شش روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد.
در گزارشهای رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیوآزادی آمده است که در شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شدهاند.
مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بیسابقهٔ ارزش تومان در برابر دالر آغاز کردند که اکنون دامنهٔ آن به بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم میکنند.
نهادهای امنیتی ایران، معترضان را «آشوبگر» خوانده و به گفتۀ آنها معترضان میخواهند از وضعیت بهوجود آمده سوءاستفاده کنند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهرکنندگان مسالمتآمیز شلیک کند و آنان را بکشد، امریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد.
این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنهای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفت که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
محکمهٔ در پاکستان هشت فعال رسانهای را به حبس ابد محکوم کرد
محکمهٔ در پاکستان خبرنگاران را بهدلیل ارتباط با اعتراضات پس از بازداشت عمران خان صدراعظم سابق این کشور، به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک محکمهٔ ضد تروریزم در پاکستان روز جمعه ۱۲ جدی هشت خبرنگار و گردانندگان شبکههای اجتماعی را بهصورت غیابی به حبس ابد محکوم کرد.
این افراد پس از آن مجرم شناخته شدند که به اتهام جرایم مرتبط با تروریزم، در پی فعالیتهای آنلاین در حمایت از عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان که زندانی است، محاکمه شدند.
این محکومیتها ناشی از پروندههایی است که پس از اعتراضات خشونتآمیز ۹ می سال ۲۰۲۳ ثبت شد؛ زمانی که هواداران عمران خان پس از بازداشت کوتاهمدت او به تأسیسات نظامی حمله کردند.
از آن زمان به اینسو، حکومت و اردوی پاکستان سرکوب گستردهای را علیه حزب تحریک انصاف و صداهای منتقد آغاز کردهاند و با استفاده از قوانین ضد تروریزم و محاکم نظامی، صدها نفر را به اتهام تحریک و حمله بر نهادهای دولتی تحت پیگرد قرار دادهاند.
عمران خان از اگست ۲۰۲۳ پشت میلههای زندان است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۴ سال حبس در یک پروندۀ جداگانه اختلاس زمین است.
او از زمان برکناری از سمت خود در سال ۲۰۲۲ با دهها پرونده قضایی، از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریزم و اسرار دولتی، روبرو است.
در تازه ترین مورد وی و همسرش در یک پروندۀ فساد دیگر به ۱۷ سال زندان نیز محکوم شدند.
ترمپ: اگر ایران به معترضان شلیک کند، امریکا به کمکشان خواهد آمد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا با حمایت از معترضان در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان شلیک کنند، امریکا به کمک آنها خواهد آمد.
ترمپ صبح روز جمعه ۱۲ جدی در شبکهٔ اجتماعی خود تروث سوشیال، نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمت آمیز شلیک کند و آنها را بهشکل خشونتآمیز بکشد، که عادتشان است، ایالات متحدهٔ امریکا به کمکشان خواهد آمد.»
به گفتهٔ او، امریکا برای اقدام آماده است.
در این حال علی شمخانی، یک مشاور علی خامنهای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترمپ گفته است که ایران به هرگونه مداخلۀ ایالات متحده پاسخ خواهد داد.
شمخانی در شبکۀ ایکس (تویتر سابق) نوشته است "هر دستِ مداخلهگری که با بهانه جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن، با پاسخ پیشمان کننده، قطع خواهد شد. امنیت ملی ایران، خط قرمز است".
بر اساس گزارشها، در ایران که اعتراضات امروز وارد ششمین روز خود شده، دستکم هفت نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک کرده و از خشونت استفاده کردهاند.
اعتراضات در حدود ۳۰ شهر ایران در واکنش به افزایش بیسابقهٔ قیمت دالر و طلا جریان دارد.
اعتراضات زمانی آغاز شد که قیمت دالر امریکایی روز یکشنبه در بازار آزاد ایران از ۱۴۳ هزار تومان هم فراتر رفت.
علاوه بر تلفات جانی معترضان، دستکم ۱۲۰ مظاهره کننده بازداشت شدهاند.
کشته و زخمی شدن دهها تن در نتیجۀ آتشسوزی در جریان محفل شب سال نو در سوئیس
مقامهای سوئیس امروز گفتند که حدود ۴۰ نفر در اثر آتشسوزی در جریان محفل شب سال نو در شهر تفریحی کرانـمونتانا جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گفتۀ مقامات، وضعیت بسیاری از زخمیها وخیم است.
این رویداد پس از وقوع انفجار در یک کلوب شبانۀ مزدحم حوالی ساعت یکونیم شب گذشته رخ داد.
هنوز دلیل این حادثه روشن نیست، اما مقامات گفتهاند، به نظر میرسد که به گونۀ تصادفی اتفاق افتاده باشد.
پولیس گفته است که شماری از قربانیان از کشورهای دیگر استند.
زلنسکی: میخواهیم جنگ پایان یابد، اما نه به هر قیمتی
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفته است که تلاشها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت، اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمتی ممکن نیست.
او به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در یک سخنرانی بیستویک دقیقهای خطاب به ملت گفت که توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده «۹۰ درصد» تکمیل شده است.
اما زلنسکی هشدار داد که ۱۰ درصد باقیمانده دشوار خواهد بود و این بخش «سرنوشت صلح، اوکراین و اروپا» را تعیین خواهد کرد.
رئیسجمهور اوکراین همچنان گفت که کشورش خواهان صلح است، اما نه به هر قیمت.
زلنسکی افزود که طرفدار پایان جنگ است، اما نه نابودی اوکراین.
کشته شدن یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضها تایید شد
یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضها کشته شد.
این را تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد.
این شبکه به نقل از سعید پورعلی، معاون والی لرستان، گفت: «یک عضو ۲۱ ساله بسیج از شهر کوهدشت شب چهارشنبه در حالی که به گفته اش از نظم عمومی دفاع میکرد، کشته شد.
پورعلی، مدعی شده که این مرد از سوی آشوبگران کشته شده است.
این نخستین بارست که کشته شدن یک فرد در جریان این اعتراضها بهگونه رسمی تایید میشود.
مظاهرۀ مردم در اعتراض به افزایش قیمت دالر در بازار آزاد، امروز پنجشنبه وارد پنجمین روزش شد.
این اعتراضها روز یکشنبه ابتدا بهصورت مسالمتآمیز از تهران آغاز شد و به چند شهر دیگر گسترش یافت.
بسیج، نیروی داوطلب شبهنظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود.
پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد
پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.
بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سهشنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.
تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.
ترکیه ۱۲۵ عضو مشکوک داعش را دستگیر کرده است
ترکیه از دستگیری دهها فرد مشکوک وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) خبر داده است.
علی یرلیکایا، وزیر امور داخلهٔ ترکیه روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"۱۲۵ عضو مشکوک داعش صبح امروز در ترکیه دستگیر شدهاند".
به گفتهٔ وزیر داخلهٔ ترکیه، این افراد در جریان عملیات همزمان نیروهای امنیتی در ۲۵ ولایت این کشور دستگیر شدهاند.
ترکیه یک هفته پیش نیز ادعای دستگیری ۱۱۵ تن دیگر از اعضای داعش شده، گفته بود که این افراد قصد داشتند که همزمان با مراسم کریسمس و سال نو میلادی، در ترکیه حملاتی انجام دهند.
اعتراضات در ایران از تهران، به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است
این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران آغاز شد، از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است.
این اعتراضات روز یکشنبه(۲۸ سپتمبر) پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران"ریال" در برابر دالر امریکایی به پایینترین سطح آن رسید؛ در پی آن و دکانداران "بازار بزرگ تهران" دست به اعتصاب زدند.
بر اساس گزارشها، علاوه بر تهران، در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است.
پولیس ایران در برخی مناطق برای پراکندهساختن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرده است.
امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار میشود
امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا، صدراعظم پیشین بنگلادش برگزار میشود.
ضیا، نخستین زن صدراعظم این کشور ۱۷۰ میلیونی، روز سهشنبه در سن ۸۰ سالگی درگذشت.
او با وجود سالها بیماری و زندان، او قصد داشت در انتخابات ۱۲ فبروری شرکت کند.
دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، سه روز عزای ملی اعلام کرده و مراسم تشییع جنازه با اقامه نماز در خارج از پارلمان برگزار خواهد شد.
جسد ضیا در کنار همسرش، ضیاءالرحمن رئیس جمهور پیشین این کشور دفن خواهد شد.
همچنان دولت موقت اعلام کرده که پرچمها نیمهافراشته شده و نیروهای امنیتی در سراسر پایتخت داکا مستقر خواهند بود.
در این مراسم، مقامات بینالمللی از جمله وزرای خارجه هند و پاکستان نیز حضور دارند.
ضیا که سه بار صدراعظم شده بود، در سال ۲۰۱۸ تحت دولت حسینه به فساد متهم و زندانی شد و همچنین از سفرهای درمانی خارج از کشور محروم گردید.