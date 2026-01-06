لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۱۶ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۰۸

خبر ها

در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در جریان تظاهرات در ایران کشته شده‌اند

تظاهرات در ایران(آرشیف)
تظاهرات در ایران(آرشیف)

فعالان حقوق بشر ایران می گویند که در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در تظاهرات کشته شده‌اند که از این جمله، تنها ۲ تن آنها از نیروهای امنیتی بوده‌اند.

"هرانا" نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه (۶ جنوری) در گزارشی همچنین گفته که حداقل ۶۸ تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شده اند و بیش از ۱۲۰۰ معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده‌اند.

"فارس" یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل۳۰۰ تن از نیروهای امنیتی ایران از جملۀ پرسونل پولیس و بسیجیان، هنگام جلوگیری از تظاهرات، زخمی شده‌اند.

رادیو آزادی به‌گونه مستقل قادر به تأیید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست.

نه روز پیش در ایران، در واکنش به افزایش بی‌سابقۀ قیمت دالر و قیمتی‌ها، مردم به سرک‌ها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

دلسی رودریگز، رسماً به حیث رئیس‌جمهور موقت ونزویلا، سوگند یاد کرد

دلسی رودریگز هنگام ادای سوگند به حیث رئیس‌جمهور موقت ونزویلا
دلسی رودریگز هنگام ادای سوگند به حیث رئیس‌جمهور موقت ونزویلا

دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت ونزویلا، روز دوشنبه(۵ جنوری) رسماً به حیث رئیس‌جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد.

بر اساس خبر گزاری رویترز، رودریگز ۵۶ ساله، توسط برادرش خورخه رودریگز که رئیس مجلس ملی ونزویلا است، سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه، ۲۸۳ قانون‌گذاری که در انتخابات ماه می گذشته، انتخاب شده بودند، نیز سوگند یاد کردند.

این در حالیست که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سرنگون‌شدهٔ ونزوئلا، روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بی‌گناه خواند.

مادورو۶۳ ساله از طریق ترجمان در محکمهٔ فدرالی در منهاتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس‌جمهور کشورش است.

همچنین سیلیا فلورس همسر مادورو، اتهامات وارده را رد کرده، خود را بی‌گناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای ۱۷ مارچ تعیین شده است.

ادامه خبر ...

تیم ملی کریکت بنگلادش در جام جهانی بیست‌آووره به هند نخواهد رفت

آرشیف
آرشیف

تیم ملی کریکت بنگلادیش به دلیل نگرانی‌های امنیتی در مسابقات جام جهانی بیست‌آوره ۲۰۲۶ به هند سفر نخواهد کرد.

کریکت بورد بنگلادش روز یکشنبه، ۴ جنوری، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای بازیکنان بنگلادش احساس امنیت کافی نمی‌کند تا در هند بازی کنند.

این کریکت بورد از شورای بین‌المللی کریکت خواسته است تا مسابقات تیم بنگلادش را در هند برگزار نکند.

کریکت بورد بنگلادش، این تصمیم را در واکنش به اقدام کریکت بورد هند و تیم کلکته نایت رایدر برای کنار گذاشتن یک بازیکن بنگلادشی در لیگ برتر هند اتخاذ کرده است.

همزمان، رسانه‌های هندی نیز گزارش داده‌اند که اخیراً در بنگلادش حوادثی از تبعیض و خشونت علیه هندوها رخ داده است.

تا کنون، شورای بین‌المللی کریکت پاسخی به درخواست کریکت بورد بنگلادش نداده است.

جام جهانی بیست‌آوره کریکت قرار است در فبروری امسال آغاز شود و مسابقات تیم بنگلادش در شهرهای کلکته و ممبی هند برنامه‌ریزی شده است.

ادامه خبر ...

هشدار رئیس جمهور امریکا به ایران درباره سرکوب معترضان

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان، با «واکنش شدید» روبرو خواهد شد.

او این اظهارات را روز یکشنبه، ۴ جنوری، هنگام گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاست‌جمهوری ایر فورس ون بیان کرده است.

به گفتهٔ ترامپ، «اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد.»

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که اعتراض‌ها در ایران وارد نهمین روز خود شده است.

گزارش‌ها و ویدیوها نشان می‌دهند که شب گذشته در شهرهای مختلف، از جمله تهران، تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است.

ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور علیه معترضان است.

اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.

ادامه خبر ...

تأکید پاکستان و چین بر ایجاد حکومت همه‌شمول و سیاست‌های معتدل در افغانستان

آرشیف
آرشیف

پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواسته‌اند که با ایجاد یک حکومت همه‌شمول، سیاست‌های معتدلانه را در پیش بگیرد.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه، ۵ جنوری، از سوی وزارت خارجهٔ پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در دیدار با وانگ‌یی، وزیر امور خارجهٔ چین در بیجینگ، در مورد وضعیت افغانستان گفت‌وگو کرده است.

براساس این اعلامیه، دو طرف توافق کرده‌اند که با جامعهٔ جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همه‌شمول تشویق نمایند.

در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا «تلاش‌های قابل تأیید» برای از میان برداشتن جنگ‌جویان در خاک افغانستان انجام دهد.

حکومت طالبان تاکنون به تازه‌ترین اظهارات چین و پاکستان واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این بارها تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود و مدعی است که همهٔ اقوام در ساختار حکومت حضور دارند.

در مقابل، اسلام آباد ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناه‌گاه‌های امن دارد و حملات مرگبار پاکستان از آن‌جا طرح‌ریزی می‌شوند.

ادامه خبر ...

مجازات علنی؛ طالبان یک زن و یک مرد را در دو ولایت شلاق زدند

آرشیف
آرشیف

طالبان امروز دوشنبه، ۵ جنوری، یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند.

براساس خبرنامه‌ای که از سوی ستره‌محکمهٔ طالبان منتشر شده است، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه «روابط نامشروع» خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه «فعل زنا» عنوان شده، هر یک ۳۹ شلاق زده شدند.

طالبان در پنج روز گذشته، دست‌کم ۱۰ تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زده اند.
ستره محکمۀ طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهام‌های گوناگون به‌گونهٔ علنی شلاق زده شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواسته‌اند که به اعدام‌ها و مجازات‌های علنی پایان دهند و این‌گونه مجازات‌ها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خوانده‌اند.

ادامه خبر ...

در دو نشست جداگانه در کی‌یف و پاریس در بارۀ اوکراین بحث می شود

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که کی‌یف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید «تسریع پایان» جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک می کند.

اوکراین امروز دوشنبه (۱۵ جدی) میزبان لوی درستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود.

این سه کشور از حامیان کلیدی کی‌یف به حساب می آیند.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه از رهبران اروپایی در نشستی در پاریس میزبانی خواهد کرد.

به گفتۀ مکرون ، حامیان کی‌یف تعهدات «قاطع» در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد.

زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است.

در همین حال ، خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر این شهر انجام داده است.

در بارۀ تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده.

ادامه خبر ...

ادامۀ اعتراضات مردمی در ایران

اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از ادامۀ اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند.

از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌ میان معترضان و نیروهای ضدشورش به‌ویژه در شهر ایلام شدید بوده تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانۀ امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند.

ویدئوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند.

بر اساس آماری که توسط هرانا، مجموعۀ فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است دست‌کم ۱۵ معترض در جریان هفت روز اول اعتراضات کشته شده اند.

هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات، نوشت که در جریان این اعتراضات دستکم ۵۸۲ تن دستگیر شدند.

مقام های ایرانی تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

به ‌دلیل محدودیت‌های شدید اطلاع‌رسانی، تأیید مستقل شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها ممکن نیست.

انتشار گسترده ویدئوها و روایت‌های محلی حاکی از ادامه و گسترش اعتراضات در نقاط مختلف ایران است.

اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.

ادامه خبر ...

گفت‌وگوی اتاق های تجارت افغانستان و پاکستان در بارۀ بازگشایی گذرگاه ها

گذرگاه تورخم (عکس از آرشیف)
گذرگاه تورخم (عکس از آرشیف)

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفت‌وگو کرده‌ است.

این اتاق در اعلامیه ای روز یکشنبه (۱۴ جدی) گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفت‌وگو کردند.

در اعلامیه به نقل از سید کریم هاشمی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است.

او روی بازگشایی بنادر تأکید کرده است.

در ادامه آمده است که عاطف اکرام، رییس فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.

مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلاً گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها، تاجران هر دو کشور زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

ادامه خبر ...

پیونگیانگ دو راکت بالستیک شلیک کرد

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

کوریای شمالی دستکم دو راکت بالستیک را روز یکشنبه شلیک کرد.

کوریای شمالی ساعاتی پس از حملۀ ایالات متحده به ونزوئلا و همزمان با سفر رهبر کوریای جنوبی به چین دست به پرتاب این راکت ها زده است.

به گزارش رویترز ، این نخستین شلیک راکت توسط کوریای شمالی در نزدیک به دو ماه گذشته است.

اردوی کوریای جنوبی نیز از این اقدام پیونگیانگ خبر داده ؛ اما کوریای شمالی هنوز در این باره چیزی نگفته است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG