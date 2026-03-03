افغانستان
وزارت داخله جرمنی میگوید قصد ندارد ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان را به این کشور منتقل کند
وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که قصد ندارد مهاجران افغان مقیم پاکستان را به این کشور منتقل کند.
وبسایت خبری «انفو امیگرنتس» به نقل از وزارت داخله جرمنی نوشته که با وجود افزایش شکایتهای مهاجران افغان در محکمههای جرمنی، در این تصمیم تغییری نخواهد آمد.
بیش از ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان پیشتر وعده انتقال به جرمنی را دریافت کرده بودند، اما در نوامبر سال گذشته جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.
پس از این تصمیم بیش از ۵۰۰ پرونده علیه دولت جرمنی ثبت شده و حدود ۹۰ پرونده نیز در محکمه استیناف این کشور در حال بررسی است.
برنامه جهانی غذا میگوید که سوءتغذیه میان کودکان افغان در حال افزایش است
رئیس برنامه جهانی غذا میگوید که «۲۰۰ هزار کودک افغان با سوءتغذیه شدید مواجه هستند.»
جان ایلیف روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: «سوءتغذیه میان کودکان در حال افزایش است. سال گذشته بالاترین سطح سوءتغذیه کودکان افغان ثبت شد، اما امسال سه میلیون و هفت هزار کودک به درمان سوءتغذیه نیاز دارند.»
به گفته ایلیف، «اداره سازمان ملل به دلیل کمبود بودجه تنها قادر است از میان هر چهار کودک مبتلا به سوءتغذیه، درمان یک کودک را تأمین کند.»
پیشتر برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که در حال حاضر میتواند ماهانه به دو میلیون افغان نیازمند کمکهای بشردوستانه ارائه دهد.
عملیات علیه مهاجران افغانِ در خیبر پختونخوا موقتاً متوقف شده
پولیس میگوید که عملیات علیه مهاجران افغانِ فاقد اسناد قانونی را به گونه موقت متوقف کرده است. به گفتۀ پولیس این اقدام یک گام اداری است و به معنای تغییر دایمی در پالیسی آنها نیست.
تا کنون هیچ جدول زمانی برای ازسرگیری اجرای قانون اعلام نشده است.
این در حالی است که همزمان با آغاز حملات پاکستان بر افغانستان، اقدامات علیه مهاجران افغان در تمامی ایالتها، از جمله خیبرپختونخوا، تشدید شده و شمار زیادی از آنان بازداشت شدهاند.
با این حال، مقامها نگفتهاند که عملیات چه زمانی دوباره آغاز خواهد شد.
نمایندگان پولیس نیز تأکید کردهاند که این تصمیم نباید به عنوان تغییر دایمی پالیسی تلقی شود، بلکه تنها توقف موقت در اجرای اقدامات جاری است.
پیش از این مهاجران افغان در پاکستان به رادیوازادی گفته بودند که پس از درگیری های اخیر با فشارهای شدیدتری روبهرو شده اند.
آنها گفته بوند که نیروهای پاکستانی بازداشت و زندانی شدن افغانها در مناطق مختلف را گسترش داده اند.
نگرانی یونیسف از کشته و زخمی شدن کودکان در افغانستان
یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد گزارشهایی ابراز کرده است که نشان میدهد در نتیجه درگیریهای حکومت طالبان و نیروهای پاکستان، کودکان کشته و زخمی شدهاند.
یونیسف روز دوشنبه ۱۱ حوت گفت که هرچند با هماهنگی ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و سایر شرکای سازمان ملل در تلاش است تا این گزارشها را تأیید کند، اما از هماکنون روشن است که کودکان بهای سنگینی میپردازند.
این نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید، پس از درگیریهای شدید، خانوادههایی که سال گذشته از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان جان سالم به در برده بودند، اکنون برای حفظ مصونیتشان مجبور به ترک کمپهای بیجاشدگان نزدیک مرز شدهاند.
این کمپها برای فراهمسازی کمکهای ضروری ایجاد شده بود که شامل سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی، آب آشامیدنی سالم و تسهیلات حفظالصحه، فضا های امن برای کودکان و آموزشهای اضطراری میشد.
به گفته یونیسف این کمکها به ۱۷ هزار بازمانده خدمات ارائه میکرد که نزدیک به نیمی از آنان را کودکان تشکیل میدهند.
یونیسف از تمامی طرفهای درگیر خواسته است خویشتنداری نشان دهند، از جان غیرنظامیان حفاظت کنند و تعهدات خود را بر اساس قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه ادا نمایند.
درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان وارد ششمین روز خود شد
در حالی که هر دو طرف از دستاوردهایی در میدان نبرد سخن میگویند، گزارشهایی از حملات هوایی در دو سوی خط دیورند، بهویژه در ولایت جنوبی کندهار، منتشر شده است.
سخنگوی وزارت دفاع طالبان روز سهشنبه در خبرنامهای گفته است که جنگ همچنان ادامه دارد و نیروهای طالبان یک مرکز بزرگ زرهی نظامی پاکستان را تصرف کرده و یک تانک زرهی را در آنجا منهدم کردهاند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ناوقت روز دوشنبه ۱۱ حوت، گزارشهایی از حملات هوایی پاکستان در کندهار منتشر شد.
بر اساس گزارشها، بر چند مرکز نظامی در کندهار حملات طیارههای بیسرنشین انجام شده است.
ادعاهای پاکستان و طالبان به گونه مستقل قابل تأیید نیست.
این درحالیست که ریچارد لیندزی، نماینده بریتانیا برای افغانستان گفته است که جنگ راهحل نیست و مشکلات از طریق گفتوگو حل شود.
سازمان ملل متحد هم از همه طرفهای درگیر خواسته تا به قوانین بینالمللی بشردوستانه، به ویژه حفاظت از غیرنظامیان، امدادگران بشردوستانه و زیر ساختهای غیرنظامی، پایبند باشند.
یوناما:در درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان، دستکم ۴۲ غیرنظامی کشته شدهاند
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما همچنان گفته است که دراین درگیری ها ۱۰۴ تن زخمی شده اند و این آمار از ۲۶ فبروری تا ۲ مارچ را شامل می شود.
یوناما گفته است که «در میان تلفات غیرنظامیان، افرادی نیز شاملاند که در آن سوی مرز بر اثر شلیکهای غیرمستقیم آسیب دیدهاند. همچنان کسانی که در نتیجه حملات هوایی زخمی یا کشته شدهاند.»
این نهاد افزوده است که این ارقام «ابتدایی» هستند.
افغانستان ادعا میکند که نیروهای پاکستانی غیرنظامیان افغان را هدف قرار دادهاند، اما اسلامآباد این اتهام را رد کرده است.
یوناما خواستار توقف درگیریها شده و هشدار داده است که این خشونتها، که برآورد میشود حدود ۱۶ اعشاریه ۴۰۰ خانواده را بیجا کرده باشد، وضعیت مردم افغانستان را بیش از پیش وخیم ساخته است؛ مردمی که هنوز هم در حال بهبود از پیامدهای زمینلرزههای پیدرپی ماههای اگست و سپتمبر بودند.
درگیریها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازهترین گزارشها دوشنبه ۱۱ حوت حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود.
سازمان ملل متحد: طی هفته گذشته حداقل ۳۴ غیرنظامی در افغانستان کشته شدهاند
سازمان ملل متحد گزارش داده است که در درگیریهای فزاینده بین طالبان و پاکستان، طی هفته گذشته حداقل ۳۴ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۸۹ نفر دیگر زخمی شدهاند که زنان و کودکان نیز شامل آن اند.
استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۱ حوت در نیویورک گفت که دبیرکل عمیقاً نگران افزایش خشونت و تأثیر آن غیرنظامیان است و خواستار توقف فوری خصومتها شده است.
او از طرفین خواست تا اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل کنند.
درگیریها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازهترین گزارشها حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر است.
بر اساس آمار رسمی طالبان، از ۲۱ فبروری تا ۲ مارچ، در نتیجه درگیریها در افغانستان، ۵۸ غیرنظامی کشته و ۷۱ غیر نظامی دیگر زخمی شدهاند که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند.
شهروندان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته اند تا برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، پاکستان را تحت فشار قرار دهد.
در همین حال سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه درگیریها و محدودیتهای رفت و آمد در مناطق مرزی، توانایی سازمانهای بشردوستانه برای ارائه کمک را کاهش داده است.
این سازمان از همه طرفهای درگیر خواست تا به قوانین بینالمللی بشردوستانه، به ویژه حفاظت از غیرنظامیان، امدادگران بشردوستانه و زیرساختهای غیرنظامی، پایبند باشند.
طالبان: نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش با پاکستان گفت که جنگ راهحل نیست
ریچارد لیندزی، نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش جاری میان حکومت طالبان در افغانستان با حکومت پاکستان گفته است که لندن اوضاع را از نزدیک دنبال میکند و جنگ راهحل نیست.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این سخن را لیندزی روز دوشنبه در نشست آنلاین با ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاستالوزرای حکومت طالبان ابراز کرد.
فطرت در ایکس خود به نقل از لیندزی نوشت که بهتر است کشورهای میانجی وارد عمل شوند و مشکلات از طریق گفتوگو حل شود.
به گفتۀ فطرت، عبدالواسع نیز گفته است که حکومت طالبان همواره بر روابط حسنه با جهان، منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده است.
درگیریها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازهترین گزارشها دوشنبه ۱۱ حوت حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود.
در ده ولایت افغانستان بارش برف و باران در روز سهشنبه پیشبینی شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیهای گفته است که ولایتهای فراه، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و بدخشان به روز سهشنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود.
میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر و سطح بارش برف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر برآورد شده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که پوشش برف در برخی مناطق افغانستان در زمستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد.
به گفته این نهاد، افزایش برف و باران میتواند بر کشت گندم در فصل بهار و مهمتر از آن، بر رشد تخم تازه کشت شده، بهویژه در مناطق خشک تأثیر مثبتی داشته باشد.
تیم های کریکت افغانستان و هند در بازی های تست و یکروزه در ماه جون رو به رو می شوند
قرار است که تیم های ملی کریکت افغانستان و هند در ماه جون امسال یک مسابقه تست و سه بازی یکروزه انجام دهند.
کریکت بورد هند امروز دوشنبه (۱۱ حوت و ۲ مارچ ) اعلام کرد که بازی تست از ششم تا دهم جون برگزار خواهد شد.
دیدار نخست یکروزه در چهاردهم جون ، بازی دوم در هفدهم و سومین مسابقه یکروزه در بیستم جون انجام خواهند شد.
این بازی ها به میزبانی هند در چهار ورزشگاه برگزار می شوند.
انتظار می رود که افغانستان پیش از رقابت های ماه جون در برابر هند تا حدود ده روز دیگر با سریلانکا رو به رو شود.
افغانستان و سریلانکا نخست در سه بازی بیست اووره و سپس در سه بازی یکروزه به مصاف هم خواهند رفت.
تیم ملی کریکت افغانستان برای مسابقات در برابر سریلانکا کمپ تمرینی را در خوست برگزار کرده است.