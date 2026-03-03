جهان
کاهش درخواست پناهندگی در اروپا در سال ۲۰۲۵
اداره پناهجویان اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ تعداد درخواستهای پناهندگی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند که جنگ جاری در ایران ممکن است موج گستردهای از مهاجرت به اروپا ایجاد کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه آینده در بروکسل درباره وضعیت پناهجویان ورودی به اروپا گفتوگو کنند.
سال گذشته افغانها بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردند و پس از آن، شهروندان ونزوئلا در جایگاه دوم قرار داشتند.
در مجموع، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲۲ هزار درخواست پناهندگی در اروپا ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش نشان میدهد.
وزارت داخله جرمنی میگوید قصد ندارد ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان را به این کشور منتقل کند
وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که قصد ندارد مهاجران افغان مقیم پاکستان را به این کشور منتقل کند.
وبسایت خبری «انفو امیگرنتس» به نقل از وزارت داخله جرمنی نوشته که با وجود افزایش شکایتهای مهاجران افغان در محکمههای جرمنی، در این تصمیم تغییری نخواهد آمد.
بیش از ۲ هزار مهاجر افغان در پاکستان پیشتر وعده انتقال به جرمنی را دریافت کرده بودند، اما در نوامبر سال گذشته جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.
پس از این تصمیم بیش از ۵۰۰ پرونده علیه دولت جرمنی ثبت شده و حدود ۹۰ پرونده نیز در محکمه استیناف این کشور در حال بررسی است.
لغو هزاران پرواز و افزایش بیسابقه قیمت تکتها پس از حملات ایران، امریکا و اسرائیل
بر اساس اطلاعات شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، در پی حملات امریکا و اسرائیل به ایران و حملات تلافیجویانه ایران به کشورهای منطقه، حدود ۳ هزار پرواز لغو شده است.
این شرکت افزوده که حدود یک میلیون مسافر از لغو پرواز ها متاثیر شدند.
این درحالی است که روز سهشنبه تنها تعداد محدودی از پروازها از سر گرفته شد، اما هنوز حریم هوایی بسیاری از کشور های که در آن ایران حمله کرده مسدود است.
همزمان با لغو گسترده پروازها در کشورهای خلیج، قیمت تکتهای پرواز در مسیرهای جایگزین نیز بهگونه بیسابقه افزایش یافته است.
در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پروازهای تخلیه برای انتقال دهها هزار شهروند اروپایی گرفتار در شرق میانه آغاز شده است.
حملات امریکا و اسرائیل به ایران که از روز شنبه آغاز شد و در پی آن واکنشهای تلافیجویانه ایران صورت گرفت، باعث بستهشدن حریم هوایی امارات متحده، عراق، اسرائیل، کویت، قطر و لیبیا و چند کشور دیگر در منطقه شده است.
صدر اعظم جرمنی: حملات بر ایران خطراتی را به همراه دارد
فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی میگوید که حملات اسرائیل و امریکا به ایران خطراتی را به همراه دارد.
مرتس روز یکشنبه، ۱۰ حوت در برلین گفت: "هدف این حملات نظامی پایان دادن به بازی مخرب یک رژیم ضعیف است، اما بدون خطر نیست."
به گزارش خبرگزاری جرمنی (دی پی ای)، مرتس گفت که هیچ کس نمیداند "حملات تلافیجویانۀ شدید ایران به چه نوع بحرانی در منطقه منجر خواهد شد" و یا "آیا طرح ایجاد تغییر سیاسی از درون از طریق حملات نظامی از بیرون موفق خواهد شد یا خیر."
مرتس افزود که درک وضعیت سیاسی داخلی ایران دشوار است و مقایسۀ آن با مداخلات غرب در افغانستان، عراق و لیبیا تنها تا حدی معتبر است.
او به خطرات واقعی کوتاهمدت اشاره کرد و گفت که عواقب آن بر آنان در جرمنی و بقیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت.
صدراعظم جرمنی رژیم ملاها در ایران را یک "رژیم تروریستی" خواند که به گفتۀ او، مسئول سرکوب شهروندان خود برای دههها بوده است.
پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران، قیمت نفت ۱۰ درصد افزایش یافته است
روز یکشنبه، قیمت هر بشکه نفت خام به حدود ۸۰ دالر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان تخمین میزنند که به دلیل جنگ جاری در شرقمیانه، قیمت هر بشکه نفت خام ممکن است به ۱۰۰ دالر افزایش یابد.
حملات نظامی و بسته شدن تنگۀ هرمز عامل اصلی افزایش بهای نفت خوانده شده است.
بیش از ۲۰ درصد از نفت جهان از طریق تنگۀ هرمز حمل میشود.
چندین منبع گفتند که کشتی اوماها و سایر تانکرهای نفت و گاز مایع پس از هشدار تهران به کشتیها برای جلوگیری از عبور از تنگۀ هرمز، فعالیت خود در این مسیر را به حالت تعلیق درآوردهاند.
کشته شدن دستکم ۹ تن به دنبال هجوم معترضان به قنسولگری امریکا در شهر کراچی تایید شد
پس از هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان دستکم ۹ تن کشته شدند.
به گزارش رویترز، پولیس کشته شدن این افراد را تایید کرده اما نگفته است که آنها چگونه کشته شدند. هویت کشته شدگان نیز تا هنوز روشن نیست.
رویترز نوشته که مقامات قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی تا هنوز به گونۀ رسمی تبصره نکردهاند اما یک دپلومات در این قنسولگری گفته است که مصئون استند.
به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این پس از آنست که گزارشها در مورد درگیری مسلحانه میان نیروهای تنفیذ قانون و اعضای سازمان دانشجویان امامیه، یک نهاد مذهبی در پاکستان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرد.
گزارش شده است که اکثر این معترضان، اعضای سازمان دانشجویان امامیه معرفی شدهاند.
از سازمان دهی اعتراضها در دیگر بخشهای پاکستان نیز گزارش شده است.
فرانس پرس روز یکشنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن آیت الله علنی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر دادهاند.
برخلاف خشونتها در کراچی، رسانهها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلحآمیز» توصیف کردهاند.
وقوع انفجار در روز یکشنبه در نقاط مختلف تهران، پایتخت ایران
رسانهها گزارش دادهاند کهدادهند کهدااز امروز یکشنبه چند انفجار در تهران رخ داد.
به گزارش رادیو فردا، وبسایت جماران نوشته است: «صدای انفجارهای شدید در نقاط مختلف تهران از جمله مناطق شرق و شمال شنیده شده است.»
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، نیز نوشت: «از لحظاتی قبل صدای چند انفجار مهیب ناشی از حمله موشکی و هوایی در تهران محدوده سیدخندان و چهارراه قصر به گوش رسید.»
همچنان در شبکۀ ایکس اردوی اسرائیل نوشته شده که: «نیروی هوایی در این لحظه موج گستردهای از حملات را علیه اهداف رژیم تروریستی ایران در قلب تهران آغاز کرده است.»
حملات به پایتخت ایران در حالی است که در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواضع امریکا را در کردستان عراق و همین طور چند کشور عربی خلیج فارس گلولهباران و راکتباران کردهاند.
هجوم صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران به قنسولگری ایالات متحده در کراچی
صدها معترض طرفدار جمهور اسلامی ایران امروز یکشنبه به قنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی پاکستان هجوم بردند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پولیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرد.
در خبر رسانهها اکثر این معترضان شاگردان یک مدرسه مذهبی معرفی شدهاند.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که شاگردان این مدرسه در شهر پیشاور نیز برای اعتراض به حمله امریکا و مرگ آیت الله علی خامنهای در ایران به سرکها آمدهاند.
همین خبرگزاری روز یکشنبه از تجمع «هزاران مسلمان شیعه» در کشمیر تحت حکومت هند در اعتراض به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
این افراد در مرکز شهر سرینگر در کشمیر تجمع کرده و شعارهایی علیه اسرائیل و امریکا سر دادهاند.
برخلاف خشونتها در کراچی، رسانهها تجمع در کشمیر را «عمدتا آرام و صلحآمیز» توصیف کردهاند.
پاکستان در جام جهانی کریکت، سریلانکا را شکست داد اما به مرحله بعدی راه نیافت
پاکستان در این بازی در بیست اور، برای سریلانکا ۲۱۳ دوش هدف تعیین کرده بود.
سریلانکا در این بازی ۲۰۷ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت پنج دوش به پاکستان واگذار کرد.
اما با وجود این پیروزی، پاکستان نتوانست به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کند، زیرا بر اساس امتیازات در جدول، پس از نیوزیلند قرار گرفته است.
قرار است روز یکشنبه دو دیدار برگزار شود؛ در بازی نخست زیمبابوه با افریقای جنوبی روبهرو میشود و در دیدار دوم هند با ویستاندیز مسابقه خواهد داد.
افزایش آمادگی نظامی امریکا در نزدیکی ایران؛ پروازهای شهر استانبول ترکیه به ایران تعلیق شدند
پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد.
میدان هوایی بینالمللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است.
پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد.
در همین حال، وزارت امور خارجۀ ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که به ایتالیاییهایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کردهاند و حضورشان در آنجا کاملاً ضروری نیست، توصیه میشود ایران را ترک کنند.
در حالی که مذاکرات با ایالات متحده بر سر برنامه هستهای ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حملۀ نظامی احتمالی به ایران، حضور نظامی خود را در شرقمیانه تقویت کرده است.