وزارت صنعت و تجارت طالبان: ارزش تجارت افغانستان به بیش از ۱۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته
وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که در سال ۲۰۲۵ ارزش مجموعی تجارت افغانستان به ۱۳ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دالر امریکایی رسیده است.
این وزارت روز دوشنبه، ۱۵ جدی، اعلام کرد که با وجود چالشها و بستهشدن موقت مسیرهای تجارتی، در سال ۲۰۲۵ میزان تجارت افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما جزئیات در بارۀ مقدار این افزایش ارائه نشده.
با وجود این افزایش، مانند سالهای گذشته بخش عمده تجارت افغانستان را واردات تشکیل میدهد.
بر اساس این آمار، صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۵ به بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر رسیده و واردات این کشور به ۱۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دالر بالغ شده است.
طالبان برای بررسی درگیری مردم و شرکت معدن طلای چاهآب در تخار یک هیئت تعیین کرد
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که برای بررسی درگیری اخیر میان مردم محلی و یک شرکت معدن طلای در ولسوالی چاهآب ولایت تخار، یک هیئت ولایتی تعیین شده است.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت، سهشنبه، ۱۶ جدی به رسانههای داخلی گفت که این درگیری باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است.
او افزود که پس از انجام تحقیقات، اطلاعات کامل با رسانهها به اشتراک گذاشته خواهد شد.
برخی از ساکنان ولسوالی چاهآب روز دوشنبه ادعا کردند که شرکت طلای مذکور در زمینهای زراعتی و مناطق مسکونی آنها حفاری کرده و این موضوع باعث آغاز اعتراضها شد و در جریان درگیریها حداقل پنج نفر کشته شدند.
رادیو آزادی به دلیل نبود خبرنگار در منطقه، نمیتواند به طور مستقل این آمار را تأیید یا رد کند.
طالبان در ولایت بلخ ۲۰۰ کیلوگرم موی انسان را آتش زدند
مقامهای فرماندهی پولیس بلخ میگویند که ۲۰۰ کیلوگرام موی انسان را که از بخشهای مختلف این ولایت جمعآوری شده بود، سوزانده است.
دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس بلخ با نشر اعلامیهای روز دوشنبه اعلام کرد که این موها توسط بخش پروندههای جنایی از نقاط مختلف این ولایت گردآوری شده است.
در این اعلامیه آمده است که این اقدام بر اساس فرمان رهبر حکومت انجام شده؛ فرمانی که خرید و فروش موی انسان را خلاف کرامت انسانی دانسته و آن را بهگونه رسمی ممنوع کرده است.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد درباره کاهش بارندگی در افغانستان هشدار داد
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (اف ای او) هشدار داده است که احتمال میرود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد.
به گفته این سازمان، چنین وضعیتی میتواند تأثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد.
در گزارش سهماهه سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد آمده است که از ماه دسمبر سال گذشته تا پایان فبروری امسال، رطوبت خاک پایین بوده، زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش، میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در ۲۵ سال گذشته به پایینترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانیها را درباره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده، بهویژه برای دهاقین گندم، را افزایش داده است.
این گزارش هشدار میدهد که ادامه خشکسالی میتواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیاندازد، میزان حاصل را کاهش دهد، چراگاهها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند.
سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد خواستار نظارت نزدیک بر وضعیت اقلیمی و ارائه حمایتها و اقدامات فوری برای کاهش پیامدهای این بحران شده است.
گفتوگوی رهبران اروپا و نمایندگان امریکا در پاریس درباره اوکراین
قرار است امروز سهشنبه، ۱۶ جدی مقامهای کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار کنند تا درباره راهحلی برای پایان جنگ چهار ساله روسیه علیه اوکراین گفتوگو کنند.
به گزارش خبرگزاری جرمنی در این نشست نمایندگان ۳۵ کشور حضور خواهند داشت. از جانب امریکا نیز استیو ویتکاف، نماینده ویژه این کشور و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده شرکت میکنند.
همچنین انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و مارک روته، سرمنشی ناتو در این نشست حضور داشته باشند.
روسیه در این گفتوگوها شرکت نخواهد کرد.
گفته میشود تمرکز اصلی مذاکرات بر ایجاد یک نیروی چندملیتی برای تأمین صلح میان روسیه و اوکراین خواهد بود؛ دو کشوری که از فبروری ۲۰۲۲ درگیر جنگ هستند.
حمایت از اردوی اوکراین، همکاریهای بلندمدت دفاعی با کییف و پشتیبانی از این کشور در صورت حملات احتمالی جدید نیز از دیگر محورهای گفتوگو عنوان شده است.
دستور کار دقیق این نشست هنوز اعلام نشده و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه قرار است پس از پایان نشست نتایج آن را در یک کنفرانس خبری اعلام کند.
جبههٔ مقاومت ملی ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از اعضای این گروه اهانت کردهاند
جبههٔ موسوم به"مقاومت ملی افغانستان" در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قوماندانهای این گروه اهانت کردهاند.
این جبهه، همچو اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است.
اما برخی رسانهها از قول جبههٔ مقاومت گزارش دادهاند که نیروهای طالبان جسد یکی از قوماندانهای این گروه به نام"ظفر" را در بغلان از قبر بیرون کشیده و سپس بر آن تیراندازی کردهاند.
ظفر و چند تن از همراهانش چند روز قبل با طالبان درگیر شده و سپس در یک منطقهٔ کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارشها، این عضو جبههٔ مقاومت، از کوه لغزیده و جان باخته است.
جبههٔ مقاومت حدود ده روز پیش ادعا کرده بود که سه تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتهاند. اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده، یا خیر.
طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبههٔ مقاومت واکنش نشان ندادهاند و رادیو آزادی نیز نمیتواند، این رویداد را به طور مستقل تأیید کند.
دلسی رودریگز، رسماً به حیث رئیسجمهور موقت ونزویلا، سوگند یاد کرد
دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور و وزیر نفت ونزویلا، روز دوشنبه(۵ جنوری) رسماً به حیث رئیسجمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد.
بر اساس خبر گزاری رویترز، رودریگز ۵۶ ساله، توسط برادرش خورخه رودریگز که رئیس مجلس ملی ونزویلا است، سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه، ۲۸۳ قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذشته، انتخاب شده بودند، نیز سوگند یاد کردند.
این در حالیست که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور سرنگونشدهٔ ونزوئلا، روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بیگناه خواند.
مادورو۶۳ ساله از طریق ترجمان در محکمهٔ فدرالی در منهاتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیسجمهور کشورش است.
همچنین سیلیا فلورس همسر مادورو، اتهامات وارده را رد کرده، خود را بیگناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای ۱۷ مارچ تعیین شده است.
در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در جریان تظاهرات در ایران کشته شدهاند
فعالان حقوق بشر ایران می گویند که در نه روز گذشته، حداقل ۲۹ تن در تظاهرات کشته شدهاند که از این جمله، تنها ۲ تن آنها از نیروهای امنیتی بودهاند.
"هرانا" نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، روز سهشنبه (۶ جنوری) در گزارشی همچنین گفته که حداقل ۶۸ تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شده اند و بیش از ۱۲۰۰ معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدهاند.
"فارس" یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل۳۰۰ تن از نیروهای امنیتی ایران از جملۀ پرسونل پولیس و بسیجیان، هنگام جلوگیری از تظاهرات، زخمی شدهاند.
رادیو آزادی بهگونه مستقل قادر به تأیید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست.
نه روز پیش در ایران، در واکنش به افزایش بیسابقۀ قیمت دالر و قیمتیها، مردم به سرکها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد.
تیم ملی کریکت بنگلادش در جام جهانی بیستآووره به هند نخواهد رفت
تیم ملی کریکت بنگلادیش به دلیل نگرانیهای امنیتی در مسابقات جام جهانی بیستآوره ۲۰۲۶ به هند سفر نخواهد کرد.
کریکت بورد بنگلادش روز یکشنبه، ۴ جنوری، با نشر اعلامیهای گفته است که برای بازیکنان بنگلادش احساس امنیت کافی نمیکند تا در هند بازی کنند.
این کریکت بورد از شورای بینالمللی کریکت خواسته است تا مسابقات تیم بنگلادش را در هند برگزار نکند.
کریکت بورد بنگلادش، این تصمیم را در واکنش به اقدام کریکت بورد هند و تیم کلکته نایت رایدر برای کنار گذاشتن یک بازیکن بنگلادشی در لیگ برتر هند اتخاذ کرده است.
همزمان، رسانههای هندی نیز گزارش دادهاند که اخیراً در بنگلادش حوادثی از تبعیض و خشونت علیه هندوها رخ داده است.
تا کنون، شورای بینالمللی کریکت پاسخی به درخواست کریکت بورد بنگلادش نداده است.
جام جهانی بیستآوره کریکت قرار است در فبروری امسال آغاز شود و مسابقات تیم بنگلادش در شهرهای کلکته و ممبی هند برنامهریزی شده است.
هشدار رئیس جمهور امریکا به ایران درباره سرکوب معترضان
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان، با «واکنش شدید» روبرو خواهد شد.
او این اظهارات را روز یکشنبه، ۴ جنوری، هنگام گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاستجمهوری ایر فورس ون بیان کرده است.
به گفتهٔ ترامپ، «اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که اعتراضها در ایران وارد نهمین روز خود شده است.
گزارشها و ویدیوها نشان میدهند که شب گذشته در شهرهای مختلف، از جمله تهران، تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است.
ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکآور علیه معترضان است.
اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.