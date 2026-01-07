قصر سفید اعلام کرد دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدام نظامی برای به‌دست گرفتن کنترل گرینلند است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه، ۱۶ جدی، به خبرگزاری فرانسه گفته که «به‌دست آوردن گرینلند برای ترمپ یک اولویت امنیت ملی است» تا از تهدیدهای رقبای امریکا مانند روسیه و چین جلوگیری شود.

او در افزوده که «رئیس‌جمهور و تیمش در حال بررسی طیفی از گزینه‌ها برای پیشبرد این هدف مهم سیاست خارجی هستند و البته استفاده از اردوی امریکا همواره یکی از گزینه‌هایی است که در اختیار سر قومندان اعلی قوای مسلح قرار دارد.»

این درحالی است که روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، به قانون‌گذاران گفته است گزینه ترجیحی ترمپ خرید گرینلند از دانمارک است و تهدیدها به معنای تهاجم قریب‌الوقوع نیست.

دانمارک هشدار داده است هرگونه تلاش برای تصرف گرینلند با زور می‌تواند به فروپاشی ناتو و پایان ۸۰ سال روابط امنیتی فراآتلانتیک منجر شود، زیرا بر اساس ماده پنج این پیمان، اعضا موظف به دفاع از یکدیگر هستند.

در پی افزایش تنش‌ها، گرینلند و دنمارک خواستار دیدار فوری با مارکو روبیو شده‌اند، هرچند به گفته وزیر خارجه گرینلند، این دیدار تاکنون انجام نشده است.

صدراعظم گرینلند تأکید کرده این جزیره فروشی نیست و تنها ساکنان آن حق تصمیم‌گیری دارند.

هم‌زمان هفت کشور اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه و جرمنی با صدور بیانیه‌ای از اصول حاکمیت و تمامیت ارضی حمایت کرده‌اند.

گرینلند، بزرگترین جزیرهٔ جهان با جمعیتی حدود ۵۷ هزار تن، سرزمینی خودمختار، متعلق به دنمارک است که در حد فاصل اقیانوس‌های اطلس و منجمد شمالی قرار گرفته و دارای منابع سرشاری از کانی‌های ارزشمند و کمیاب است.