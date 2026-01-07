دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت دولت موقت ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه «نفت تحریمی» را به امریکا تحویل خواهد داد.

ترمپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت این نفت با قیمت‌های بازار فروخته خواهد شد و عواید آن تحت کنترل او به‌عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که «به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده» استفاده می‌شود.

او افزود: «از وزیر انرژی، کریس رایت، خواسته‌ام این طرح را فوراً اجرا کند. این نفت توسط کشتی‌های ذخیره‌سازی حمل شده و مستقیماً به بنادر تخلیه در ایالات متحده آورده خواهد شد.»

ایالات متحده روز شنبه به اهدافی در ونزوئلا حمله کرد، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور مخلوع، را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و او را به امریکا منتقل کرد.

پس از این عملیات، ترمپ گفت که امریکا به‌طور موقت اداره ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت.

او پیش‌تر به ظرفیت اقتصادی صنعت نفت این کشور اشاره کرده و گفته بود شرکت‌های بزرگ نفتی امریکا میلیاردها دالر برای تعمیر زیرساخت‌ها و توسعه تولید سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

هر بشکه نفت معادل ۱۵۹ لیتر است.