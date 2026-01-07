پس از بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان، صادرات چوچه مرغ از ایران به افغانستان آغاز شد.

خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین جمشیدی، ولسوال تایباد ولایت خراسان رضوی، گزارش داده است که این صادرات از اوایل هفته جاری به افغانستان آغاز شده و تا اکنون ۲۵۰ هزار چوچه مرغ از طریق گذرگاه دوغارون به افغانستان صادر شده است.

در یک سال گذشته چوچه مرغ از ایران به افغانستان صادر نمی‌شد و افغانستان مرغ‌ها را از پاکستان وارد می‌کرد، اما از ماه اکتوبر به این‌سو که راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان بسته شده است، اکنون تاجران افغان دوباره به ایران روی آورده‌اند.