توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه از سوی امریکا

کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه (۱۷ جدی) نشستی در بارۀ بازگشایی گذرګاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند.

قرار است کمیته هایی دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند.

پیش از این، اتاق تجارت و صنایع پاکستان برای حل مسایل تجاری و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها، خواستار گفت‌وگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز یکشنبه این هفته گفته بود که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور به گونۀ آنلاین گفت‌وگو کرده‌ است.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.

حکومت طالبان اخیراً گفت که گذرگاه ها زمانی بازگشایی خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که این راه ها را دیگر مسدود نخواهد کرد.