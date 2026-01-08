خبر ها
یک عضور پارلمان اروپا از معترضان در ایران حمایت کرد
هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا، حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است.
اعتراضات گسترده در ایران امروز پنجشنبه، ۱۸ جدی، وارد دوازدهمین روز خود شد.
خانم نویمن امروز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: "امروز مردم در سراسر ایران بار دیگر به جادهها آمدهاند. آنان میدانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری، سکوت خطرناکتر از شجاعت شده است."
وی افزوده است که رژیم ایران، به گفته او، آخرین ذرههای مشروعیت خود را نیز از دست داده است.
پیش از این نیز شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند.
اعتراضات در ایران در پی کاهش ارزش پول (تومان) در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت.
ایجاد یک اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان در وزارت خارجه اسپانیا
وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده است.
ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه ۸ جنوری، در نشستی که دیپلماتهای اسپانیایی و شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند، اعلام شد.
نهادی به نام «زنان برای افغانستان» در صفحه ایکس خود نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاشهای پیگیر فعالان زن افغان بوده است.
این نهاد اما جزئیات نداده که این اتاق در کدام بخش ها فعالیت خواهد داشت.
اسپانیا در سال ۲۰۲۵ میزبان حداقل دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد.
فعالان زن افغان از جامعه جهانی میخواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان پاسخگو قرار دهد.
هرچند طالبان ادعا میکنند که حقوق دختران و زنان را در چارچوب اسلام تضمین کردهاند، اما بسیاری از افغانها، سازمان همکاری اسلامی و نهادهای حقوق بشری با آنها موافق نیستند.
توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه از سوی امریکا
ایالات متحده امریکا یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرده است.
فرماندهی اروپایی اردوی امریکا (یوروکام) روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک بیانیه اعلام کرد که این نفتکش، موسوم به «مارینرا»، در اقیانوس اطلس شمالی میان ایسلند و بریتانیا توقیف شده است.
در بیانیه آمده است که این اقدام به دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است.
این نفتکش از تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی تحت تحریمهای امریکا قرار داشت.
این اقدام تازهترین تحرک واشنگتن در راستای مقابله با کشتیهای مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت ونزویلا به شمار میرود.
این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که نیروهای امریکایی در یک عملیات ویژه، نیکلاس مادورو، رهبر برکنارشده ونزویلا، و همسرش را بازداشت و به امریکا منتقل کردند.
ایالات متحده در هفتههای اخیر، در چارچوب کمپاین خود علیه ونزویلا، دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده بود.
یک جوان افغان به اتهام بهخطر انداختن جان پناهجویان در محکمه بریتانیا حاضر شد
یک جوان ۱۸ ساله افغان روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک محکمه بریتانیا اتهامات واردشده علیه خود مبنی بر بهخطر انداختن جان دهها پناهجو را رد کرد.
این جوان که امان ناصر نام دارد، به هدایت یک قایق حامل ۴۶ پناهجوی غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است.
وی به محکمه گفته است که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند.
دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فبروری سال جاری برگزار شود.
این نخستین گروه پناهجویان است که در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیدهاند.
حکومت بریتانیا قوانین جدیدی را وضع کرده است که بر اساس آن، افرادی که به پناهجویان در عبورهای خطرناک کمک میکنند، مجرم شناخته میشوند.
بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۹ پناهجو در هنگام عبور از کانال مانش جان باختهاند.
سکتورهای خصوصی افغانستان و پاکستان برای باز گشائی راه های تجارتی تلاش می کنند
کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه (۱۷ جدی) نشستی در بارۀ بازگشایی گذرګاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند.
قرار است کمیته هایی دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند.
پیش از این، اتاق تجارت و صنایع پاکستان برای حل مسایل تجاری و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها، خواستار گفتوگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روز یکشنبه این هفته گفته بود که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور به گونۀ آنلاین گفتوگو کرده است.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.
حکومت طالبان اخیراً گفت که گذرگاه ها زمانی بازگشایی خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که این راه ها را دیگر مسدود نخواهد کرد.
حکومت طالبان وزیر خارجه عمان را به کابل دعوت کرد
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دربارۀ روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای تجاری ، ترانزیتی و ترانسپورتی میان افغانستان و عمان تلفنی گفتوگو کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان در خبرنامه ای شب گذشته (۱۷ جدی) گفت که آقای متقی در این مکالمۀ تلفنی سفر اخیرش به عمان را مفید خواند و هر دو طرف سفر هیئت ها میان دو کشور در هفتههای اخیر را برای گسترش همکاریها در بخشهای مختلف بااهمیت دانستند.
بر اساس خبرنامه ، در این گفتوگو تلفنی از وزیر خارجه عمان برای سفر به کابل دعوت شده است.
وزیر خارجۀ طالبان در ماه حوت سال گذشته در سفر رسمی به عمان با البوسعیدی و شماری دیگر از مقامهای ارشد این کشور دیدار کرده بود.
حکومت طالبان در ماه سنبله سال ۱۴۰۳ کنترل سفارت افغانستان در مسقط پایتخت عمان را به دست گرفت.
وزیر اعلی خیبرپختونخوا از اردوی پاکستان خواست به توصیه های جرگه احترام بگذارد
سهیل افریدی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا روز چهارشنبه (۱۷ جدی) گفت که توصیههای جرگه صلح باید برای حل دایمی ناامنیها در این ایالت عملی شود و به گفتۀ او ، تنها به تصمیمات یکجانبه یا کنفرانسهای مطبوعاتی اتکا نشود.
پیش از این، رئیس روابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبرپختونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است.
اما افریدی در پاسخ به آن گفت که امنیت برای خیبرپختونخوا و همه پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است که در آن احزاب سیاسی، رهبران پشتون و سایر چهره های با نفوذ شامل باشند.
او افزود که تصامیم نباید بر اساس منافع شخصی یا پشت درهای بسته اتخاذ شود.
بسیاری بخش های ایالت خیبر پختونخوا ناامن است و سال گذشته رویداد های امنیتی در این ایالت نسبت به سال های قبل آن بیشتر بود.
کاهش بیشتر ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی
ارزش تومان روز چهارشنبه ۱۷ جدی در یازدهمین روز اعتراضات در ایران، رکورد جدیدی به جا گذاشت و هر دالر به ۱۴۸ هزار تومان رسید.
اعتراضات در ایران به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی ادامه دارد.
قیمت هر یورو دیروز به ۱۷۳ هزار تومان افزایش یافت و پوند نیز در آستانۀ رقم تاریخی ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت.
بر اساس گزارش ها در جریان اعتراض ها که در هفتم جدی آغاز شد ، دهها نفر کشته و یا زخمی شدهاند.
اعتراضات در ایران ادامه دارد
اعتراضات در ایران وارد یازدهمین روزش شد.
سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران مستقر در ناروی سه شنبه گفت که در جریان این اعتراضها، نیروهای امنیتی دستکم ۲۷ معترض بشمول ۵ فرد زیر ۱۸ سال را کشته اند.
رسانههای ایران به نقل از اعلامیههای رسمی گزارش دادهاند که در این جریان ۱۳ تن بشمول اعضای نیروهای امنیتی جان باختهاند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز چهارشنبه به نیروهای امنیتی دستور داد که با اعتراضهای اقتصادی برخورد سرکوبگرانه نکنند و میان معترضان مسالمتآمیز و «آشوبگران» مسلح تفاوت قایل شوند.
مردم علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها و سقوط ارزش ریال به جادهها بر آمدهاند.
کشته شدن چهار تن در درگیری ولسوالی چاهآب تایید شد
وزارت داخلهٔ حکومت طالبان تایید کرد که در نتیجهٔ درگیری میان مسئولان یک شرکت قراردادی «استخراج معدن» و باشندگان ولسوالی چاهآب ولایت تخار، چهار تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز به رسانهها گفت، که کشتهشدگان مشمول سه تن از باشندگان محلی و یک کارمند این شرکت میشوند.
قانع گفته است، در پیوند به این رویداد که روز جمعه رخ داد، یکی از موظفان امنیتی شرکت و یک باشندۀ محلی به اتهام قتل بازداشت شدهاند.
او افزود که در حال حاضر کارهای این شرکت متوقف شده و تحقیقات پولیس ادامه دارد.
برخی از ساکنان ولسوالی چاهآب روز دوشنبه ادعا کردند که این شرکت در زمینهای زراعتی و مناطق مسکونی آنها حفاری کرده است.
به گفتۀ آنها، به دنبال این اقدام دست به اعتراض زدند. این اعتراض به خشونت و درگیری میان باشندگان محلی و کارمندان شرکت انجامیده است. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شرکت در تماس شود، اما موفق نشد.