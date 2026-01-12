افغانستان
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دیدار دوستانه تیم استرالیا را شکست داد
این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی، بازیکنان استرالیا ۱۶۸ دوش را هدف تعیین کردند، اما بازیکنان افغان توانستند این هدف را با تفاوت ۶ ویکت و باقیماندن ۷۴ توپ، با موفقیت تعقیب کنند.
این دیدار دوستانه در آستانه برگزاری جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال انجام شد.
تیم زیر ۱۹ سال افغانستان قرار است یک بازی تمرینی و دوستانه دیگر را روز چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند.
جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال قرار است از پانزدهم جنوری در زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.
سفر وزیر تحصیلات عالی طالبان به عمان
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یکشنبه در رأس یک هیئت به عمان سفر کرد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان، با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای ندیم در جریان این سفر در مورد گسترش همکاریها در بخش تحصیلات عالی و تبادل تجارب علمی با مقامهای عمان گفتوگو خواهد کرد.
چند روز پیش از این سفر، حکومت طالبان و مقامهای وزارت خارجه عمان نیز در راستای گسترش همکاریها بهگونه تلفنی گفتوگو کرده بودند.
در جریان آن گفتوگوها، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از همتای عمانی خود، بدر بن حمد البوسیدی، دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند.
عمان کشوری اسلامی است که در آن دختران و زنان علاوه بر تحصیل، حق کار و رأی دادن را نیز دارند؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از چهار سال گذشته، دختران در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدهاند، اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند و برعلاوه آن با محدودیت های گسترده در بخش های مختلف روبه رو اند.
بازجویی از رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان در بنگلادش ؛ دلیل آن هنوز روشن نشده
رحمان الله گربز بازیکن معروف کریکت افغانستان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد کریکت بورد بنگلادش مورد بازجویی قرار گرفته است.
گربز در حال حاضر در لیگ برتر کریکت بنگلادش (BPL) ، در تیم داکه کپیتالز بازی می کند.
عتیق فهد، مدیرعامل این تیم به رسانهها گفته است که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری شب شنبه بدون اجازه وارد اتاق هوتل رحمانالله گربز شده، او را مورد بازجویی قرار داده و موبایلاش را ضبط کردهاند.
فهد افزوده است که این برخورد با «یک بازیکن بزرگ و شناخته شده بین المللی» اشتباه است و کریکت بنگلادش باید در این زمینه توضیحات لازم ارائه کند.
دلیل این اقدام هنوز معلوم نیست.
افتخار رحمان متو، عضو هیئت مدیرۀ لیگ برتر بنگلادش مدعی شده که اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری با گربز هیچ کار نادرست و غیرقانونی انجام نداده اند.
کمک مالی سویدن به صندوق امانی ویژۀ افغانستان
صندوق امانی ویژۀ افغانستان از کمک ۶۰ میلیون کرون سویدنی معادل حدود شش و نیم میلیون دالر به این صندوق خبر می دهد.
این صندوق امروز یکشنبه ( ۲۱جدی) در شبکۀ ایکس نوشت که این کمک سویدن باعث افزایش خدمات ضروری در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی و اقلیمی برای جوامع آسیبدیده از آوارگی خواهد شد.
این کمک در حالی صورت می گیرد که نگرانی های فزاینده در بارۀ بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد.
ملل متحد گفته است که ۱۷.۵ میلیون نفر در افغانستان که بیش از ۷۵ درصد آنان زنان و کودکان اند، به کمکهای فوری نیاز دارند.
این سازمان برای سال ۲۰۲۶ میلادی خواستار ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان شده است.
۳۲ پناهجوی افغان به جرمنی منتقل شدند
وزارت داخلۀ جرمنی تأیید کرده است که ۳۲ افغان که رسماً به آنها وعدۀ پذیرش توسط این کشور داده شده بود، از پاکستان به جرمنی منتقل شدهاند.
دویچه وله روز شنبه، ۲۰ جدی، گزارش داد که سخنگوی وزارت داخلۀ جرمنی اعلام کرده که این افراد از طریق پرواز به برلین رسیدهاند.
به گفتۀ او، در هفتههای اخیر، افغانهایی که به آنها وعده پذیرش داده شده بود، با چندین پرواز جداگانه به جرمنی منتقل شدهاند.
طبق این گزارش، این افغانها ماهها و در برخی موارد حتی سالها در پاکستان منتظر صدور ویزه و انتقال به جرمنی بودهاند.
قرار بود روند انتقال آنها تا پایان سال ۲۰۲۵ تکمیل شود.
این درحالیست که دولت جرمنی برنامۀ پذیرش شهروندان افغان نیازمند را در ماه می ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد.
۲۷ مکان باستانی جدید در لوگر کشف شده است
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه، ۲۰ جدی در صفحۀ ایکس خود نوشت که قدمت این مکانها به دورههای باختری-یونانی و اسلامی برمیگردد.
طبق این بیانیه، این بیست و هفت مکان باستانی در ولسوالیهای چرخ، برکی برک، خروار و ازره در نزدیکی پل علم، مرکز لوگر شناسایی و در دیتابیس ملی مکانهای باستانی ثبت شدهاند.
به گفتۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، کار بررسی و مستندسازی این مناطق در حال انجام است.
افغانستان دارای آثار و ساحات باستانی زیادی است که این قدامت آنها به دورههای هخامنشی، یونانی، کوشانی، بودایی و اسلامی بر میگردد.
میراث فرهنگی این کشور، از جمله خانقاهها باستانی بودایی و بناهای تاریخی اسلامی، دهههاست که توجۀ محققان بینالمللی را به خود جلب کرده است.
در نتیجۀ حملات موشکی اوکراین دسترسی ۶۰۰ هزار نفر به آب و برق در بلگرود روسیه قطع شد
والی منطقۀ بلگرود روسیه به روز شنبه، ۲۰ جدی اعلام کرد که پس از حملات موشکی اوکراین، ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه بدون برق و آب ماندهاند.
ویاچسلاو گلادکوف در تلگرام نوشت که تلاشهایی برای جلوگیری از این مشکل در حال انجام است، اما وضعیت بسیار دشوار است.
بلگرود با خارکف اوکراین هممرز است. در فبروری ۲۰۲۲، زمانی که نیروهای روسی به اوکراین حمله کردند، بلگرود با داشتن ۱.۵ میلیون نفر جمعیت، به گونۀ دوامدار مورد حملات نیروهای اوکراینی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در تقریباً چهار سالی که از حملۀ روسیه به اوکراین میگذرد، نیروهای روسی بارها سیستمهای گرمایشی اوکراین را در زمستان هدف قرار دادهاند و آخرین حمله در پنجشنبهشب گذشته، سیستمهای گرمایش مرکزی را در حدود نیمی از آپارتمانهای کییف، پایتخت اوکراین از کار انداخت.
طالبان دو نفر را در بلخ به اتهام قاچاق مشروبات الکلی شلاق زدند
سترۀ محکمۀ حکومت طالبان امروز شنبه، ۲۰ جدی اعلام کرده که این افراد اخیراً بر اساس حکم محکمۀ ابتدائیۀ شهریشان و تأییدی این محکمه هر کدام ۳۹ شلاق زده شدند.
به گفتۀ این محکمه، جزای تعزیری بالای متهمان با حضور مسئولان محلی طالبان و مردم محل تطبیق شده است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاقزدن را آغاز کرده اند.
مجازات بدنی در محضر عام با واکنشهای گستردۀ بینالمللی روبهرو شده و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری از جمله ملل متحد بارها از طالبان خواسته اند که مجازات بدنی در محضر عام را متوقف کنند.
اما حکومت طالبان این روند را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامۀ آن تأکید کرده است.
تا به حال صدها تن از سوی طالبان در محضر عام مجازات شده اند.
در نخستین ساعات اولیۀ سال جدید میلادی، یک مادر در افغانستان سهگانگی به دنیا آورد
شفاخانۀ ایمرجنسی در افغانستان روز جمعه اعلام کرده که این سهگانگی در یکی از شعبههای این شفاخانه به دنیا آمده اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
این درحالیست که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بخش صحت این کشور با بحران ارائۀ خدمات روبهرو شده و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در آن به گونۀ چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس آمار ملل متحد، در هر دو ساعت در افغانستان یک مادر به دلیل مشکلات صحی قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهد.