عملیات علیه مهاجران افغانِ در خیبر پختونخوا موقتاً متوقف شده

یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌هایی ابراز کرده است که نشان می‌دهد در نتیجه درگیری‌های حکومت طالبان و نیروهای پاکستان، کودکان کشته و زخمی شده‌اند.

یونیسف روز دوشنبه ۱۱ حوت گفت که هرچند با هماهنگی ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و سایر شرکای سازمان ملل در تلاش است تا این گزارش‌ها را تأیید کند، اما از هم‌اکنون روشن است که کودکان بهای سنگینی می‌پردازند.

این نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید، پس از درگیری‌های شدید، خانواده‌هایی که سال گذشته از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان جان سالم به در برده بودند، اکنون برای حفظ مصونیت‌شان مجبور به ترک کمپ‌های بی‌جاشدگان نزدیک مرز شده‌اند.

این کمپ‌ها برای فراهم‌سازی کمک‌های ضروری ایجاد شده بود که شامل سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی، آب آشامیدنی سالم و تسهیلات حفظ‌الصحه، فضا های امن برای کودکان و آموزش‌های اضطراری می‌شد.

به گفته یونیسف این کمک‌ها به ۱۷ هزار بازمانده خدمات ارائه می‌کرد که نزدیک به نیمی از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.

یونیسف از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است خویشتنداری نشان دهند، از جان غیرنظامیان حفاظت کنند و تعهدات خود را بر اساس قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه ادا نمایند.