درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان وارد ششمین روز خود شد

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیه‌ای گفته است که ولایت‌های فراه، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس و بدخشان به روز سه‌شنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود.

میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر و سطح بارش برف بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر برآورد شده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که پوشش برف در برخی مناطق افغانستان در زمستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد.

به گفته این نهاد، افزایش برف و باران می‌تواند بر کشت گندم در فصل بهار و مهم‌تر از آن، بر رشد تخم تازه کشت شده، به‌ویژه در مناطق خشک تأثیر مثبتی داشته باشد.