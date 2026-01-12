زلینسکی حملات روسیه به کشورش را نمونه از«تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» خواند

رادیو فردا، بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که هم‌زمان با قطع اینترنت در این کشور، سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد.

از آغاز این تظاهرات تاکنون، گزارش‌هایی از کشته شدن ۱۹۲ نفر منتشر شده است که ۹ تن از آنان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در یک بیانیه مشترک اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی ایران، به‌شمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، با استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، ساچمه‌های فلزی، گاز اشک‌آور، موترهای آب‌پاش و ضرب‌وشتم، معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز را هدف قرار داده‌اند.

به گفته این نهادها، معترضان در ۱۳ شهر و هشت ولایت ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه در شبکه اجتماعی خود (تروت سوشیال) نوشته است که "احتمال دارد ایران نسبت به گذشته به آزادی نزدیک‌تر شود و ایالات متحده آماده کمک است."

در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، ایالات متحده و اسرائیل را به تلاش برای دامن زدن به هرج‌ومرج در ایران متهم کرده است.