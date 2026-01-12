جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند پیدا شد

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی «خواهان جنگ نیست، اما برای جنگ آمادگی کامل دارد.»

به گزارش رادیو فردا، عراقچی در عین حال تاکید کرد که تهران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط بر آن‌که گفت‌وگوها «منصفانه، با حقوق برابر و بر پایه احترام متقابل» باشد.

او این سخنان را در نشست سفیران خارجی در تهران، که از تلویزیون دولتی پخش شد، ابراز کرد.

این پس از آنست که هم‌زمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، نگرانی‌ها در ایران از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا افزایش یافته است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز یک‌شنبه اعلام کرد که رهبران ایران پس از تهدیدهای مکرر او درباره مداخله نظامی در صورت کشتار معترضان، برای مذاکره با واشنگتن تماس گرفته‌اند.

او گفت تهران خواهان گفت‌وگو است، اما هشدار داد که ممکن است امریکا پیش از هر دیداری دست به اقدام بزند.

او افزود فشارهای اخیر، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را خسته کرده است.