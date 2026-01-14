وزیر خارجه جرمنی: رهبری ایران مشروعیتش را کاملاً از دست داده

یوهان وادفول، وزیر خارجه جرمنی می‌گوید به‌دنبال سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در ایران، رهبری این کشور مشروعیتش را به‌طور کامل از دست داده است.

یوهان وادفول که روز سه‌شنبه در واشنگتن با شبکه آلمانی آ.‌آر.‌دِ صحبت می‌کرد، گفت رژیمی که تنها با توسل به زور و خشونت با معترضان برخورد می‌کند، نشان می‌دهد که «به پایان راهش رسیده است.»

آقای وادفول تاکید کرد ‌که دولت ایران «همه مشروعیت خود و حق حکمرانی‌اش را از دست داده است.»

وزیر خارجه آلمان با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات، از اتحادیه اروپا خواست که این نهاد نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی کند.

یوهان وادفول افزود که این خواسته‌ را با همکاران اروپایی و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بحث گذاشته؛ اما اعضای اتحادیه هنوز در این مورد به اجماع نرسیده‌اند.

وزیر خارجه آلمان با تأکید بر این‌که «رژیم ایران باید ایزوله شود»، ابراز اطمینان کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی، موثر خواهند بود.