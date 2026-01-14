خبر ها
یونیسف: بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) میگوید که انتظار میرود که در سال ۲۰۲۶، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک به کمکهای بشردوستانه نیاز داشته باشند.
یونیسف در گزارشی که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده، گفته است که بحران مصونیت در کشور عمیقتر شده و زنان در سنین باروری، کودکان، جوانان و گروههای به حاشیه راندهشده با خطرات فزاینده روبهرو هستند.
این نهاد افزوده است که برای ارائه کمکهای نجاتبخش و خدمات اساسی به ۱۲ میلیون نفر، بهشمول ۶.۵ میلیون کودک، بهگونه عاجل به ۹۴۹.۱ میلیون دالر نیاز دارد.
به گفته یونیسف، این سرمایهگذاری نه تنها نیازهای فوری بشردوستانه را تأمین خواهد کرد، بلکه آمادگی و انعطاف پذیری درازمدت جوامع را نیز تقویت میکند.
یونیسف تأکید کرده است که ادامه این حمایت از افغانستان برای اطمینان از اینکه هر کودک در کشور فرصت زنده ماندن و رشد را داشته باشد، حیاتی است.
صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان دستگیر شد
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (AMSO) می گوید که صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان در سکتور B-17 شهر اسلامآباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شده است.
این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را بهشدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آنکه آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به کمپ حاجی منتقل ساخته است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان این اقدام پولیس پاکستان را نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزشهای اساسی آزادی بیان، خوانده است.
در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیتهای حرفهای رسانهای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبهرو خواهد شد.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، بهویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.
مجاهد: بیش از دو و نیم میلیون دانشآموز در هزاران مدرسه دینی افغانستان مشغول تحصیلاند
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که در حال حاضر حدود ۲۱ هزار مدرسه دینی تحت چتر وزارت معارف در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
به گفته او، نزدیک به دو و نیم میلیون دانشآموز در این مدارس مصروف فراگیری آموزشهای دینی هستند.
آقای مجاهد چهارشنبه ۲۴ جدی، در شبکه ایکس خود نوشته که این را هنگام سخنرانی در یک مدرسه جهادی در ولایت قندهار مطرح کرده است.
او افزود که طالبان به مدارس دینی و جهادی توجه ویژه داشتهاند.اما نگفته که این اظهارات دقیقاً چی زمانی صورت گرفته است.
سخنگوی حکومت طالبان همچنان ادعا کرد که به علوم مدرن نیز توجه شده و افزود که ۱۲ میلیون دانشآموز در مکاتب افغانستان «به آموزش علوم مدرن مصروف» هستند.
به گفته او، نصاب آموزشی نیز «اصلاح» شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰ دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازههای پوهنتونها نیز به روی دختران و زنان در افغانستان بسته است.
در همین حال، شماری از نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری نسبت به گسترش مدارس دینی پس از بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که دانشآموزان این مدارس به سمت افراط گرایی تشویق میشوند.
وزارت خارجه امریکا: «دنیا فریب تلاش حکومت ایران برای تروریستخواندن معترضان را نمیخورد»
در ادامۀ اعتراضات گسترده در ایران، حساب وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا به فارسی در شبکۀ ایکس، به تلاش حکومت ایران برای معرفی معترضان به عنوان «تروریست» واکنش نشان داد.
این حساب در شبکۀ ایکس نوشته: «اینکه رژیم جمهوری اسلامی معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» مینامد، دنیا را فریب نمیدهد.»
این وزارت افزوده است: «اینها برچسبی هستند که برای توجیه خشونت به کار میروند، نه چیزی بیشتر. »
مقامهای ایران با تشدید اعتراضات، برخوردها با معترضان را افزایش داده و آنها را «تروریست» خوانده اند.
وزارت خارجۀ ایران نیز در روزهای گذشته با دعوت از سفرا و نمایندگیهای کشورهای خارجی در ایران، تلاش کرد با سخنرانی عباس عراقچی، وزیر خارجه و نمایش فیلم، اعمال خشونتهای بیسابقه علیه معترضان را توجیه کند.
صدراعظم بریتانیا: تضاد بین «شجاعت» مردم ایران و «وحشیگری» رژیم ناامیدشان به این حد روشن نبوده
کییر استارمر، صدراعظم بریتانیا با شدیدترین عبارات، سرکوب و کشتار معترضان در ایران را محکوم کرد.
او روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا گفت که «تضاد بین شجاعت مردم ایران و وحشیگری رژیم ناامیدشان هرگز تا به این حد روشن نبوده است.»
استارمر افزود: «ما «رفتار وحشیانه» حکومت را به عیان دیدهایم.»
او اعلام کرد که «با دوستان همپیمان خود در حال کار روی تحریمهای بیشتر هستیم و تمام تلاشمان را برای حفاظت از اتباع بریتانیا انجام میدهیم.»
وزیر خارجه جرمنی: رهبری ایران مشروعیتش را کاملاً از دست داده
یوهان وادفول، وزیر خارجه جرمنی میگوید بهدنبال سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران، رهبری این کشور مشروعیتش را بهطور کامل از دست داده است.
یوهان وادفول که روز سهشنبه در واشنگتن با شبکه آلمانی آ.آر.دِ صحبت میکرد، گفت رژیمی که تنها با توسل به زور و خشونت با معترضان برخورد میکند، نشان میدهد که «به پایان راهش رسیده است.»
آقای وادفول تاکید کرد که دولت ایران «همه مشروعیت خود و حق حکمرانیاش را از دست داده است.»
وزیر خارجه آلمان با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات، از اتحادیه اروپا خواست که این نهاد نظامی را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی کند.
یوهان وادفول افزود که این خواسته را با همکاران اروپایی و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بحث گذاشته؛ اما اعضای اتحادیه هنوز در این مورد به اجماع نرسیدهاند.
وزیر خارجه آلمان با تأکید بر اینکه «رژیم ایران باید ایزوله شود»، ابراز اطمینان کرد که تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی، موثر خواهند بود.
شهزاده رضا پهلوی از نیروهای اردوی ایران خواست «تا فرصت باقیاست» به مردم بپیوندند
شهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران در پیام تازه خطاب به مردم ایران، با اشاره به پیامهای روز سهشنبه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که «کمک در راه است.»
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آقای پهلوی مشخصاً خطاب به اردوی ایران گفت: «شما ارتش ملی ایران هستید و نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان هممیهنانتان حفاظت کنید.»
شهزاده رضا پهلوی به اردو هشدار داد که «فرصت زیادی برایتان باقی نمانده و هرچه زودتر به مردم بپیوندید.»
ولیعهد پیشین ایران همچنین با اشاره به قربانیان سرکوب اعتراضات جاری گفت «بعد از این همه کشتار، یک دریا خون بین ما و این رژیم است.»
نتبلاکس: ایران بیش از ۱۳۲ ساعت بدون اینترنت
بر اساس گزارش نتبلاکس، نهاد ناظر بر پایش قطع اینترنت در جهان، اینترنت در ایران وارد ششمین روز قطعی سراسری شده و همچنان نشانهای از بازگشت پایدار ارتباطات دیده نمیشود.
نتبلاکس بامداد سهشنبه در بهروزرسانی خود اعلام کرد که دادههای سنجشی نشان میدهد ایران همچنان «آفلاین» است و کشور یک روز دیگر را در «تاریکی دیجیتال» آغاز کرده است. به گفته این نهاد، با عبور مدت قطعی اینترنت از ۱۳۲ ساعت، «گزارشهای اولیه از وجود هزاران کشته حکایت دارد»، اما نبود دسترسی به اینترنت امکان راستیآزمایی مستقل و روشنشدن ابعاد واقعی تلفات را بهشدت محدود کرده است.
بر پایه اطلاعات موجود، اینترنت و راههای ارتباطی در ایران از ساعت ۱۰ شب به وقت تهران در پنجشنبه ۱۸ جدی بهطور کامل قطع شده و تا زمان انتشار این گزارش همچنان برقرار نشده است.
نتبلاکس در بهروزرسانیهای قبلی خود هم نوشته بود: «هر ویدئویی هم که از این وضعیت بیرون میرسد، نشاندهندهٔ استفادهٔ گسترده از زور علیه غیرنظامیان است».
سقوط جرثقیل بر قطار مسافربری در تایلند ۲۲ کشته برجا گذاشت
دستکم ۲۲ نفر در پی سقوط یک جرثقیل ساختمانی بر یک قطار مسافربری در شمالشرق تایلند جان باختند و حدود ۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری جرمنی، این حادثه صبح روز چهارشنبه، ۲۴ جدی، در ولسوالی سیکیو ولایت ناخون راچاسیما، در حدود ۲۳۰ کیلومتری شمالشرق بانکوک رخ داد.
به گفته رسانههای محلی، جرثقیل مورد استفاده در ساخت خط آهن همزمان با عبور قطار سقوط کرد و باعث خروج چند واگن از خط شد.
شرکت راهآهن دولتی تایلند اعلام کرده است که ۱۹۵ نفر در زمان حادثه در قطار حضور داشتند و مقامها بررسی علت این رویداد را آغاز کردهاند.
تیمهای کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان و سریلانکا امروز در بازی تمرینی به مصاف هم میروند
تیم های کریکت زیر سن نزده سال افغانستان و سریلانکا امروز چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مصاف هم می روند.
این بازی پنجاه اووره در آستانۀ رقابت های جام بین المللی کریکت زیر نزده سال، ساعت ۱۲ ظهر به وقت افغانستان در ویندهوک پایتخت نامیبیا آغاز می شود.
پیش از این، تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد.
رقابت های جام جهانی کریکت زیر سن نزده سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوی روز پنجشنبه (۲۵ جدی) آغاز می شود.