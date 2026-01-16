دبلیو اف پی: بحران سوءتغذیه زنان و دختران را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است

برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که بحران سوءتغذیه زنان و دختران افغان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و جامعۀ بین‌المللی آنها را فراموش کرده است.

جان علی‌اف، رئیس برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) در افغانستان، در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد سال جدید، گفت که در ۱۲ ماه آینده، نزدیک به پنج میلیون زن و کودک افغان با سوءتغذیه شدید مواجه خواهند شد.

او افزود که امسال نزدیک به پنج میلیون کودک افغان به درمان سوءتغذیه نیاز خواهند داشت.

آقای علی‌اف با اشاره به کاهش کمک‌های بین‌المللی گفت که اگر کمک‌ها دریافت نشود، منجر به مرگ کودکان مبتلا به سوءتغذیه خواهد شد.

این ادارۀ ملل متحد به افغان‌ها کمک غذایی ارائه می‌کند، اما در سال‌های اخیر با وجود افزایش نیازمندی‌ها در افغانستان، سطح کمک‌های بین‌المللی به این کشور به دلیل نداشتن یک حکومت مشروع کاهش یافته است.