افغانستان
دبلیو اف پی: بحران سوءتغذیه زنان و دختران را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است
برنامۀ جهانی غذا در افغانستان میگوید که بحران سوءتغذیه زنان و دختران افغان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و جامعۀ بینالمللی آنها را فراموش کرده است.
جان علیاف، رئیس برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) در افغانستان، در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد سال جدید، گفت که در ۱۲ ماه آینده، نزدیک به پنج میلیون زن و کودک افغان با سوءتغذیه شدید مواجه خواهند شد.
او افزود که امسال نزدیک به پنج میلیون کودک افغان به درمان سوءتغذیه نیاز خواهند داشت.
آقای علیاف با اشاره به کاهش کمکهای بینالمللی گفت که اگر کمکها دریافت نشود، منجر به مرگ کودکان مبتلا به سوءتغذیه خواهد شد.
این ادارۀ ملل متحد به افغانها کمک غذایی ارائه میکند، اما در سالهای اخیر با وجود افزایش نیازمندیها در افغانستان، سطح کمکهای بینالمللی به این کشور به دلیل نداشتن یک حکومت مشروع کاهش یافته است.
وزارت خارجه پاکستان: بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، «دستاورد» است
وزارت خارجه پاکستان می گوید که بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، از نظر امنیتی یک دستاورد به شمار میرود.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه، ۲۵ جدی در نشست خبری هفتگی در اسلامآباد گفت که هرچند بستهبودن مرز به تجارت آسیب رسانده و برای تاجران زیانبار بوده، اما اگر این اقدام مانع حملات و تلفات پاکستانی شده باشد، از دیدگاه امنیتی قابل توجیه است.
او همچنان تأکید کرد که تروریسم برخاسته از خاک افغانستان تنها مسئله اساسی میان دو کشور است و پاکستان خواستار بهبود روابط، مشروط به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی، میباشد.
پس از درگیریهای شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در تاریخ ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۲۵، تمامی گذرگاههای میان دو کشور به روی هرگونه تجارت و رفتوآمد بسته شد.
هرچند نشستهایی میان هیئتهای حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، اما این گفتوگوها بهطور آشکار نتیجهٔ مثبتی در پی نداشت و گذرگاهها همچنان به روی هرگونه رفتوآمد بسته باقی ماندهاند.
جام جهانی پنجاهآوره کریکت زیر ۱۹ سال؛ افغانستان امروز با افریقای جنوبی به میدان میرود
به سلسلۀ جام جهانی پنجاهآوره کریکت نوجوانان زیر ۱۹ سال، نخستین بازی افغانستان امروز در برابر افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.
این رقابتها دیروز به میزبانی زیمبابوی و نامیبیا آغاز شد.
ویستاندیز دیروز با تفاوت پنج ویکت تانزانیا را شکست داد.
بازی زیمبابوی و اسکاتلند به دلیل بارندگی مساوی اعلام شد و در سومین دیدار، هند با شش ویکت امریکا را مغلوب کرد.
قرار است امروز پاکستان با انگلستان و استرالیا با ایرلند به مصاف هم بروند.
دیدار نهایی جام جهانی کریکت نوجوانان زیر ۱۹ سال، در ششم ماه فبروری برگزار خواهد شد.
پاسپورت افغانستان برای دهمین سال پیاپی بیاعتبارترین گذرنامه جهان شناخته شد
پاسپورت افغانستان برای دهمین سال پیاپی بهعنوان بیاعتبارترین گذرنامه جهان شناخته شد.
بر بنیاد «شاخص پاسپورت هنلی»، این گذرنامه بار دیگر در پایینترین جایگاه فهرست معتبرترین پاسپورتهای جهان قرار گرفته است.
بر اساس این ارزیابی، شهروندان افغانستان تنها میتوانند بدون ویزا به ۲۴ کشور سفر کنند. پس از افغانستان، پاسپورتهای سوریه، عراق، یمن، پاکستان و چند کشور دیگر در ردههای پایین این فهرست قرار دارند.
در مقابل، پاسپورت سنگاپور در صدر این فهرست قرار گرفته و دارندگان آن میتوانند به ۱۹۲ کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.
نهاد هنلی همچنین گفته است که فاصله میان قویترین و ضعیفترین پاسپورتهای جهان در سالهای اخیر بهگونه چشمگیری افزایش یافته است.
شاخص پاسپورت هنلی همهساله اعتبار پاسپورتهای کشورهای مختلف را بر اساس امکان سفر بدون ویزا و دادههای «انجمن جهانی ترانسپورت هوایی» ارزیابی میکند.
مقام ارشد ملل متحد تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد
سازمان ملل متحد تأیید کرد که رزماری دیکارلو، معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاست، تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل دیروز در یک نشست خبری در نیویارک گفت که پس از تکمیل شدن ترتیبات، تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد.
دوجاریک هدف این سفر را پیگیری روند دوحه خواند.
این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل آغاز شده بود.
پوتین اعتمادنامهی سفیر طالبان در مسکو را تحویل گرفت
گل حسن حسن سفیر طالبان روز پنجشنبه، ۲۵ جدی در مسکو اعتمادنامهای خود را به ولادیمیر پوتین تحویل داد.
روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
گل حسن حسن در ماه سرطان سال جاری بهعنوان سفیر طالبان در مسکو گماشته شد.
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در مراسم اعتمادنامهی ۳۴ سفیر خارج را پذیرفت و گفت که کشورش
خواستار افغانستان متحد، مستقل، صلحآمیز و عاری از جنگ، تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.
در یک انفجار در ولایت ننگرهار چهارده تن زخمی شدند
بر اثر یک انفجار در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار، چهارده تن زخمی شدهاند.
فرماندهی امنیهٔ طالبان در ننگرهار امروز گفت که این افراد پس از چاشت چهارشنبه، در منطقهٔ سپینخور در نتیجهٔ انفجار یک بالون گاز زخمی شدهاند.
به گفتهٔ منابع، این بالون گاز در یک هوتل انفجار کرده و تمامی زخمیها کارمندان همان هوتل هستند.
زخمیهای این رویداد به مراکز صحی منتقل شدهاند.
طالبان: بیش از سه میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی از نظام تصفیه شده است
حکومت طالبان میگوید که ۳.۳ میلیارد افغانی بدهی نهادهای داخلی بر نظام را که از حکومت پیشین بهجا مانده بود، تصفیه کرده است.
وزارت مالیهٔ طالبان روز چهارشنبه ۲۴ جدی اعلام کرد که این مبلغ از طریق بودجهٔ عمومی، از سال مالی ۱۴۰۲ تا پایان ماه قوس سال مالی ۱۴۰۴، به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
در اعلامیه افزوده شده است که این اقدام بهمنظور تأمین ثبات اقتصادی و رشد پایدار انجام شده و فشار مالی بر شرکتهای خصوصی را کاهش میدهد.
با این حال، جزئیاتی در مورد میزان سایر بدهیهای باقیمانده از حکومت گذشته ارائه نشده است، اما وزارت مالیه طالبان میگوید تمامی اشخاص و نهادهایی که چنین مطالباتی از نظام دارند، میتوانند با اسناد لازم به این وزارت مراجعه کنند.
IRC: هفده میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری غذایی نیاز دارند
کمیتهٔ بینالمللی نجات (IRC) میگوید که در حال حاضر ۱۷ میلیون نفر در افغانستان بهطور فوری به کمکهای غذایی نیاز دارند.
در خبرنامهٔ این نهاد که روز سه شنبه ۲۳ جدی منتشر شده آمده است که تحقیقات این کمیته در آسیبپذیرترین مناطق افغانستان، عمق بحران گرسنگی را نشان میدهد و به همین دلیل، کمکهای غذایی خود را در ولایتهای بامیان، کنر و هرات افزایش داده است.
یافتههای (آیآرسی) نشان میدهد که در سروی انجامشده توسط این نهاد، ۹۵ درصد اشتراککنندگان وضعیت ضعیف مصرف غذایی داشتهاند که نشاندهندهٔ دسترسی ناکافی به غذا است.
همچنان ۹۵ درصد دیگر گفتهاند که با مشکلات شدید معیشتی روبهرو هستند، از دیگران پول قرض میگیرند و حتی معاینات طبی خود را به تعویق میاندازند.
یافتههای کمیتهٔ بینالمللی نجات نشان میدهد که به ۹۳ درصد کودکان زیر شش ماه و ۸۴ درصد کودکان زیر دو سال شیر مادر داده میشود و با درنظرداشت این وضعیت، پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ میلیون زن باردار یا شیرده با سوءتغذیهٔ شدید مواجه شوند.
کمیتهٔ بینالمللی نجات از سال ۱۹۸۸ میلادی در افغانستان فعالیت دارد و در سال ۲۰۲۵، در ۵ ولایت به ۷۸۰ هزار نفر کمک کرده است.
صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان دستگیر شد
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (AMSO) می گوید که صمیم نعیمی، خبرنگار افغان توسط پولیس پاکستان در سکتور B-17 شهر اسلامآباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شده است.
این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را بهشدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آنکه آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به کمپ حاجی منتقل ساخته است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان این اقدام پولیس پاکستان را نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزشهای اساسی آزادی بیان، خوانده است.
در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیتهای حرفهای رسانهای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبهرو خواهد شد.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، بهویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.