افغانستان
کودکان اخراج شده افغان به خانواده های شان سپرده شدند
دو دختر خردسال به نامهای سحر و مهسا که روزپنجشنبه ۲۵ جدی از سوی پولیس ایران اخراج شده بودند، به خانوادههایشان سپرده شدند.
در خبرنامهای که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت نیمروز روز جمعه ۲۶ جدی منتشر شد، گفته شده که پس از هماهنگی با جانب ایرانی، خانوادههای این کودکان در شهر زرنج مرکز این ولایت شناسایی و پیدا شدهاند.
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) طی دو سال اخیر بیش از دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند که بیشتر آنها اخراج شده اند.
براساس گزارش ها در کنار این افراد کودکانی هم شاملاند که از خانواده هایشان جدا ساخته شده و اخراج شده اند.
تیم کریکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ دوش شکست داد
در رقابتهای جام جهانی یکروزهٔ کریکت که زیمبابوی و نامیبیا آنرا میزبانی می کنند، روز پنجشنبهٔ سه مسابقه بهشمول بازی تیم افغانستان، برگزار شد.
تیم افریقای جنوبی برای افغانستان ۲۶۷ دوش را هدف تعیین کرد و جوانان افغان، این هدف را در ۴۷ اور تکمیل کردند.
تیم انگلستان با تفاوت ۳۷ دوش تیم پاکستان را شکست داد و استرالیا نیز با تفاوت هشت ویکت بر تیم ایرلند پیروز شد.
بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه ۲۸ جدی در برابر تیم ویستاندیز برگزار می شود.
دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیرسن ۱۹ سال، به تاریخ ششم فبروری صورت خواهد گرفت.
شرکت برشنا: تفاهم نامه هایی را بخاطر افزایش تولیدات برق امضا کرده ایم
شرکت برشنا تحت کنترول طالبان در افغانستان میگوید که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی، به ظرفیت مجموعی ۹۴۰۷ میگاوات برق، در سال جاری، قراردادها و تفاهمنامههایی را با شرکتهای داخلی و خارجی امضا کردهاست.
خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، از قول محمدناصر احمدی، رییس پلان این شرکت گفته که این پروژهها شامل تولیدات برق از منابع مختلف، از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغالسنگ، میشود.
احمدی افزوده که مطالعات تخنیکی این پروژهها آغاز شده، از جملهٔ کارهای مطالعات فنی تولید ۳۲۳ میگاوات برق از منابع زغالسنگ تکمیل شده و بهزودی در سه منطقۀ افغانستان، آغاز میشود.
اما او در مورد این مناطق، معلومات بیشتر ارائه نکرده است.
شرکت برشنا در حالی از عقد قرارداد پروژههای تولید برق سخن می گوید که با ادامۀ فصل سرما، باشندگان شهرهای مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل، با پرچاوی های متداوم و مشکلات شدید در زمینۀ تسخین منازل شان مواجه اند.
محکمۀ یک پناهندۀ افغان که متهم به حمله به مردم با موتر است، امروز آغاز شد
او متهم به راندن موتر به سمت جمعیت در مونیخ است که سبب کشته شدن یک دختر دو ساله و مادرش و زخمی کردن چندین نفر دیگر است.
این مرد افغان که تنها با نام فرهاد ن. معرفی شده و متولد کابل است، به اتهام قتل دو نفر و تلاش برای قتل ۴۴ نفر دیگر محاکمه میشود.
سارنوالان میگویند که او با انگیزههای مذهبی عمل کرده، در طول حمله فریاد "الله اکبر" سر داده و میخواسته خودش در این حمله بمیرد.
فرهاد که در زمان حمله در فبروی سال پیش ۲۴ ساله بود، متهم به راندن عمدی موتر خود به سمت جمعیت است.
این حمله در جریان یک کمپاین انتخاباتی در جرمنی رخ داد و بحثهای داغی را در مورد مهاجرت برانگیخته است.
دبلیو اف پی: بحران سوءتغذیه زنان و دختران را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است
برنامۀ جهانی غذا در افغانستان میگوید که بحران سوءتغذیه زنان و دختران افغان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و جامعۀ بینالمللی آنها را فراموش کرده است.
جان علیاف، رئیس برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) در افغانستان، در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد سال جدید، گفت که در ۱۲ ماه آینده، نزدیک به پنج میلیون زن و کودک افغان با سوءتغذیه شدید مواجه خواهند شد.
او افزود که امسال نزدیک به پنج میلیون کودک افغان به درمان سوءتغذیه نیاز خواهند داشت.
آقای علیاف با اشاره به کاهش کمکهای بینالمللی گفت که اگر کمکها دریافت نشود، منجر به مرگ کودکان مبتلا به سوءتغذیه خواهد شد.
این ادارۀ ملل متحد به افغانها کمک غذایی ارائه میکند، اما در سالهای اخیر با وجود افزایش نیازمندیها در افغانستان، سطح کمکهای بینالمللی به این کشور به دلیل نداشتن یک حکومت مشروع کاهش یافته است.
وزارت خارجه پاکستان: بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، «دستاورد» است
وزارت خارجه پاکستان می گوید که بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی، از نظر امنیتی یک دستاورد به شمار میرود.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه، ۲۵ جدی در نشست خبری هفتگی در اسلامآباد گفت که هرچند بستهبودن مرز به تجارت آسیب رسانده و برای تاجران زیانبار بوده، اما اگر این اقدام مانع حملات و تلفات پاکستانی شده باشد، از دیدگاه امنیتی قابل توجیه است.
او همچنان تأکید کرد که تروریسم برخاسته از خاک افغانستان تنها مسئله اساسی میان دو کشور است و پاکستان خواستار بهبود روابط، مشروط به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی، میباشد.
پس از درگیریهای شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در تاریخ ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۲۵، تمامی گذرگاههای میان دو کشور به روی هرگونه تجارت و رفتوآمد بسته شد.
هرچند نشستهایی میان هیئتهای حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، اما این گفتوگوها بهطور آشکار نتیجهٔ مثبتی در پی نداشت و گذرگاهها همچنان به روی هرگونه رفتوآمد بسته باقی ماندهاند.
جام جهانی پنجاهآوره کریکت زیر ۱۹ سال؛ افغانستان امروز با افریقای جنوبی به میدان میرود
به سلسلۀ جام جهانی پنجاهآوره کریکت نوجوانان زیر ۱۹ سال، نخستین بازی افغانستان امروز در برابر افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.
این رقابتها دیروز به میزبانی زیمبابوی و نامیبیا آغاز شد.
ویستاندیز دیروز با تفاوت پنج ویکت تانزانیا را شکست داد.
بازی زیمبابوی و اسکاتلند به دلیل بارندگی مساوی اعلام شد و در سومین دیدار، هند با شش ویکت امریکا را مغلوب کرد.
قرار است امروز پاکستان با انگلستان و استرالیا با ایرلند به مصاف هم بروند.
دیدار نهایی جام جهانی کریکت نوجوانان زیر ۱۹ سال، در ششم ماه فبروری برگزار خواهد شد.
پاسپورت افغانستان برای دهمین سال پیاپی بیاعتبارترین گذرنامه جهان شناخته شد
پاسپورت افغانستان برای دهمین سال پیاپی بهعنوان بیاعتبارترین گذرنامه جهان شناخته شد.
بر بنیاد «شاخص پاسپورت هنلی»، این گذرنامه بار دیگر در پایینترین جایگاه فهرست معتبرترین پاسپورتهای جهان قرار گرفته است.
بر اساس این ارزیابی، شهروندان افغانستان تنها میتوانند بدون ویزا به ۲۴ کشور سفر کنند. پس از افغانستان، پاسپورتهای سوریه، عراق، یمن، پاکستان و چند کشور دیگر در ردههای پایین این فهرست قرار دارند.
در مقابل، پاسپورت سنگاپور در صدر این فهرست قرار گرفته و دارندگان آن میتوانند به ۱۹۲ کشور جهان بدون ویزا سفر کنند.
نهاد هنلی همچنین گفته است که فاصله میان قویترین و ضعیفترین پاسپورتهای جهان در سالهای اخیر بهگونه چشمگیری افزایش یافته است.
شاخص پاسپورت هنلی همهساله اعتبار پاسپورتهای کشورهای مختلف را بر اساس امکان سفر بدون ویزا و دادههای «انجمن جهانی ترانسپورت هوایی» ارزیابی میکند.
مقام ارشد ملل متحد تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد
سازمان ملل متحد تأیید کرد که رزماری دیکارلو، معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاست، تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل دیروز در یک نشست خبری در نیویارک گفت که پس از تکمیل شدن ترتیبات، تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد.
دوجاریک هدف این سفر را پیگیری روند دوحه خواند.
این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل آغاز شده بود.
پوتین اعتمادنامهی سفیر طالبان در مسکو را تحویل گرفت
گل حسن حسن سفیر طالبان روز پنجشنبه، ۲۵ جدی در مسکو اعتمادنامهای خود را به ولادیمیر پوتین تحویل داد.
روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
گل حسن حسن در ماه سرطان سال جاری بهعنوان سفیر طالبان در مسکو گماشته شد.
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در مراسم اعتمادنامهی ۳۴ سفیر خارج را پذیرفت و گفت که کشورش
خواستار افغانستان متحد، مستقل، صلحآمیز و عاری از جنگ، تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.