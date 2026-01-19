رئیس مجلس ایران تایید کرد که در اعتراضات هزاران نفر کشته شدند

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز دوشنبه تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ جدی، که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند.

به گزارش رادیو فردا، قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت.

این درحالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.

پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ ماه جدی با تایید کشته شدن «چندهزار نفر» در اعتراضات ایران، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده را مسئول این اعتراضات دانست و مدعی شد که او «آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد.»

ترمپ پیش از این چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خواهان توقف اعدام‌ها نیز شده است.