امیرحسین قادرزاده، بازیکن ۱۹ ساله فوتبال در ایران "به اعدام محکوم شده است"

بر اساس اطلاعاتی که به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی رسیده، پس از آنکه مأموران امنیتی هنگام تلاشی بدنی متوجه گلولههای ساچمهای در بدن قادرزاده شدند، او پنجشنبهٔ گذشته در خانهاش دستگیر شد.
این گزارش نشان میدهد که امیرحسین قادرزاده چند روز پیش از آن همراه با دوستانش در اعتراضات شرکت کرده و هدف گلولههای ساچمهای قرار گرفته بود. اما بعد از آن بهدلیل نگرانی از امنیت خانوادهاش، از شرکت در اعتراضات خودداری کرده بود.
گزارش می افزایده که حکم اعدام قادرزاده پس از اجلاس محکمه، بطور شفاهی به خانوادهاش ابلاغ شده است.
براساس رادیو فردا، تا هنوز هیچ حکم رسمی در مورد امیرحسین قادرزاده اعلام نشده و هیچ معلوماتی درمورد نهادی که اورا دستگیر کرده در دست نیست.
در این حال سازمان ملل متحد روز دوشنبه(۱۹ جنوری) در اعلامیهای، جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از مجازات اعدام بهحیث "ابزار ارعاب حکومتی" متهم کرد.
در این اعلامیه از قول والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته شده که بر اساس گزارشهای دریافت شده، ایران تنها در سال میلادی گذشته ۱۵۰۰ تن را اعدام کرده است.
آقای تورک هشدار داده که گسترهگی و سرعت تطبیق این احکام نشاندهندۀ استفادهٔ سیستماتیک از اعدام برای "ایجاد ترس" در بین مردم در جامعه است؛ اقدامی که به گفتۀ او، تأثیر ناعادلانهای بر اقلیتهای قومی و مهاجران در ایران داشته است.
براساس رادیو فردا، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده که بسیاری از اعدامها در جمهوری اسلامی ایران مربوط به جرایمی است که براساس قوانین بینالمللی در زمرۀ "جرایم بسیار جدی" قرار نمیگیرند، بطور نمونه، حداقل ۴۷ درصد از اعدامها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.
آقای تورک همچنین از اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شدهاند و پنهانکاری در روند تطبیق احکام، به شدت انتقاد نمودهف تأکید کرده که مجازات اعدام، ابزاری موثر برای کنترل جرایم نیست و میتواند منجر به اعدام افراد بیگناه شود.