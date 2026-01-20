لینک‌های قابل دسترسی

جهان

رئیس‌جمهور سوریه و رئیس‌جمهور امریکا، در مورد تضمین حقوق کردها گفت‌وگو کردند

احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)
احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)

ریاست‌جمهوری سوریه می گوید که ریاست‌جمهوری سوریه می گوید که احمد شرع، رئیس‌جمهور این کشور و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در یک تماس تیلفونی روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) در مورد تضمین حقوق کردها گفت‌وگو کردند..

براساس خبرگزاری فرانس پرس، این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافقی دست یافت که شامل آتش‌بس نیز می‌شود.

ریاست‌جمهوری سوریه اعلام کرده که در تماس تیلفونی احمد شرع و دونالد ترمپ «بر ضرورت تضمین حقوق و حفاظت از مردم کرد در چارچوب دولت سوریه» تأکید شده است.

آنها همچنین «بر اهمیت حفظ وحدت و استقلال سرزمین سوریه» تأکید نموده و درمورد همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی (داعش) گفت‌وگو کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافقی دست یافت که شامل آتش‌بس نیز می‌شود.

همچنان الشرع با مظلوم عبدی، رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها نیز دیدار کرده تا درمورد این توافق گفت‌وگو کند.

این توافق شامل ادغام ادارهٔ کردها در ساختار حکومت سوریه است، اما یک منبع کرد ها که از مذاکرات آگاهی دارد به خبرگزاری فرانس پرنس گفته که فضای گفت‌وگوها مثبت نبوده است.

با وجود آتش‌بس، شامگاه دوشنبه در شهر رقه درگیری‌های کوتاهی رخ داد و خبرنگار فرانس پرس گفته که صدای بمباران شدید را شنیده است.

یک منبع وزارت دفاع سوریه بعداً به خبرگزاری فرانسه بدون آن‌که جزئیات بیشتری ارائه کند، گفته که این درگیری‌ها متوقف شده است.

درگیری‌ها میان کرد ها و نیروهای دولتی حکومت سوریه سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی شده و موجی از آوارگی افراد ملکی را به دنبال داشته است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رئیس مجلس ایران تایید کرد که در اعتراضات هزاران نفر کشته شدند

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز دوشنبه تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ جدی، که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند.

به گزارش رادیو فردا، قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت.

این درحالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.

پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ ماه جدی با تایید کشته شدن «چندهزار نفر» در اعتراضات ایران، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده را مسئول این اعتراضات دانست و مدعی شد که او «آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد.»

ترمپ پیش از این چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خواهان توقف اعدام‌ها نیز شده است.

شمار تلفات برخورد دو قطار در اسپانیا به ۳۹ تن رسیده است

در نتیجۀ تصادم یک قطار سریع السیر با یک قطار دیگر در جنوب اسپانیا،‌ دست‌کم ۳۹ نفر جان باخته اند.

ارقام تازۀ تلفات را وزارت داخلۀ اسپانیا به خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده است.

پیش از این ، از جان باختن ۲۱ نفر خبر داده شده بود.

علت این رویداد که یکشنبه شب (۲۸جدی) در نزدیک شهر آداموز اتفاق افتاد هنوز مشخص نشده است.

اتصال محدود انترنت در ایران

گزارش‌ها از اتصال محدود انترنت در ایران و امکان وصل شدن از طریق برخی VPN ها برای کاربران در داخل این کشور خبر می‌دهند.

سازمان ناظر انترنت موسوم به "نت بلاکس" عصر یکشنبه ۲۸ جدی اعلام کرد، درحالی که اختلال در اتصال عادی انترنت در ایران بعد از ۲۲۸ ساعت همچنان ادامه دارد، یافته های مربوط به ترافیک انترنت نشان می‌دهد که دسترسی خدمات محدود آنلاین در شبکه های مانند گوگل در حال بازگشت است.

براساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، از نخستین ساعات شنبه نیز به شکل محدود امکان دسترسی برخی شهرهای ایران به انترنت فراهم شده بود اما چند ساعت بعد انترنت دوباره قطع شد و ایران در خاموشی ارتباطی فرو رفت.

در پی اعتراضات گسترده، حکومت ایران از شام پنجشنبه گذشته، انترنت را به شکل سراسری و کامل در این کشورقطع کرد.

جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال ؛ برای امروز سه بازی برنامه ریزی شده

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

در ادامه رقابت‌های جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، امروز دوشنبه (۲۹جدی) سه دیدار برگزار می‌شود. تیم پاکستان با اسکاتلند، سریلانکا با ایرلند و افریقای جنوبی با تانزانیا به میدان خواهند رفت.

در بازی‌های روز گذشته، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان توانست تیم ویست‌اندیز را با تفاوت ۱۳۸ دوش شکست دهد. همچنان تیم انگلستان بر زیمبابوه پیروز شد و دیدار میان تیم‌های ایالات متحده امریکا و نیوزیلند به دلیل بارندگی لغو اعلام گردید.

پیش از این، تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها، تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ دوش شکست داده بود.

قرار است بازی بعدی تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه در برابر تیم تانزانیا برگزار شود.

دیدار نهایی تیم کریکت زیر ۱۹ افغانستان در جام جهانی در ششم ماه فبروری انجام خواهد شد.

دستکم شش نفر در آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان جان باختند

کارکنان اطفائیه در حال مهار آتش در یک مرکز خرید در شهر کراچی در ۱۸ جنوری ۲۰۲۶
کارکنان اطفائیه در حال مهار آتش در یک مرکز خرید در شهر کراچی در ۱۸ جنوری ۲۰۲۶

آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان بخش هایی از ساختمان آن را تخریب کرده و جان شش نفر را گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، در تصاویر ویدیویی دیده می شود که شعله های آتش از ساختمان بلند می شود وکارمندان اطفائیه برای مهار آتش تلاش می کنند.

آتش سوزی شنبه شب )۲۷جدی) رخداد و علت آن هنوز مشخص نشده است.

یک مقام پولیس گفته که شش جسد به شفاخانۀ ملکی کراچی منتقل شده و یازده زخمی رویداد در شفاخانه تحت درمان قرار دارند.

رسانه های محلی گزارش داده اند که بخش های از ساختمان به فروریختن آغاز کرده و مقام های نجات بیم دارند که تمام ساختمان فرو خواهد ریخت.

در ادامۀ بحث مالکیت گرینلند؛ دونالد ترمپ بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع می کند

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، بر واردات کالا از هشت کشور اروپایی تعرفه وضع خواهد کرد.

آقای ترمپ روز شنبه (۲۷جدی) در شبکۀ اجتماعی تروث سوشیال نوشت که تعرفه‌های وارداتی کالا از دنمارک، ناروی، سویدن، فرانسه، آلمان، هالند، فنلند و بریتانیا از اول ماه فبروری ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و این رقم از اول جون به ۲۵ درصد خواهد رسید.

گرینلند، سرزمینی خودمختار در قلمرو دنمارک است.

مقام های دنمارک و دولت محلی گرینلند پیوسته گفته اند که این جزیره «برای فروش » نیست.

رئیس جمهور ترمپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتیژیک آن و منابع معدنی غنی، برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و حتی احتمال استفاده از زور را نیز رد نکرده است.

این تهدید با واکنش تند کشورهای اروپایی روبه‌ رو شده است.

در دو رویداد ترافیکی در پنجاب و بلوچستان پاکستان ۲۴ نفر جان باختند

رویداد ترافیکی در پنجاب (تصویر آرشیف)
رویداد ترافیکی در پنجاب (تصویر آرشیف)

در دو رویداد ترافیکی در ایالت‌های پنجاب و بلوچستان پاکستان، دست کم ۲۴ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی، هر دو حادثه روز شنبه رخ داده است.

برخی از قربانیان این رویدادها کودکان هستند.

به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بیشتر کشته‌شدگان رویداد ترافیکی در بلوچستان، کارگرانی از ایالت سند بوده‌اند.

جاده‌های نامناسب، بی‌توجهی به قوانین رانندگی و بی‌احتیاطی رانندگان از علل اصلی تصادفات رانندگی در پاکستان به شمار می‌رود.

رئیس جمهور سوریه نوروز را تعطیل رسمی و زبان کردی را هم زبان رسمی سوریه اعلام کرد

احمد شرع، رئیس جمهور سوریه
احمد شرع، رئیس جمهور سوریه

احمد شرع، رئیس جمهور سوریه اواخر روز جمعه، ۲۶ جدی با صدور فرمانی این موضوع را اعلام کرد. پیش از این تنها زبان عربی، زبان رسمی سوریه بود.

این فرمان همچنان تصریح می‌کند که به کردهایی که در سرشماری سال ۱۹۶۲ از آنها سلب تابعیت شده بود، تابعیت سوری اعطا خواهد شد.

این اولین بار از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ است که دولت مرکزی حقوق ملی کردها را اعطا کرده است.

از ۲۰ میلیون نفر جمعیت سوریه، حدود دو میلیون نفر کرد هستند که در شمال و شمال‌شرقی این کشور زندگی می‌کنند.

احمد شرع در کنار نوروز را پیش از این تنها به عنوان یک جشن فرهنگی تجلیل می‌شد، تعطیلی رسمی اعلام کرد.

هند صادرات گندم به کشور های دیگر را دوباره آغاز کرد

آرشیف
آرشیف

حکومت هند روز‌‌ جمعه ۲۶ جدی پس حدود چهارسال ممنوعیت، اجازه داد تا ۵۰۰ هزار متریک تُن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفتهٔ مقامات هند، میزان عرضۀ گندم در آن کشور، بهبود یافته است.

هند پس از چین، دومین بزرگترین تولیدکنندهٔ گندم در سطح جهان، محسوب می شود.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن‌که یک موج شدید گرما در هند، باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمت‌های داخلی را بطور بی‌سابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود.

