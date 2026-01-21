وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده است که ریاست هواشناسی این وزارت، روز چهارشنبه، اول دلو احتمال بارش برف سنگین، باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید را در شماری از ولایت‌های افغانستان پیش‌بینی می‌کند.

این ریاست در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه‌، ۳۰ جدی در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته است که در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر و بغلان، به‌شمول سالنگ‌ها، میزان بارندگی در مناطق مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر و میزان برف‌باری بین ۱۰ تا ۴۵ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

به گفته این اداره، در ولایت‌های مرکزی، شمال‌غربی و جنوبی کشور، به‌شمول سالنگ‌ها، احتمال وزش بادهای شدید نیز وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

ریاست هواشناسی همچنان در ولایت‌های گرم‌سیر کشور احتمال وقوع سیلاب‌ها را پیش‌بینی کرده است.