اوکراین: هزاران ساختمان مسکونی در پی حملات روسیه از سیستم گرمایش محروم شدند
مقامهای اوکراین میگویند که در نتیجه حملات گستردهٔ روسیه به کییف، پایتخت این کشور، ساختمانهای مسکونی و زیرساختهای انرژی هدف قرار گرفتند.
این حملات روز سهشنبه، ۲۰ جنوری، همزمان با موج سرمای شدید انجام شد که به گفتۀ ویتالی کلیچکو، شاروال کییف، باعث شد هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستمهای گرمایش مواجه شوند.
به گفتهٔ کلیچکو، در حالی که دمای هوا در کییف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیهای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است. اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفته است که در این حملات از تعداد زیادی راکت بالستیک و کروز و بیش از ۳۰۰ طیارهٔ بدون سرنشین تهاجمی استفاده شده است. به گفتهٔ زلنسکی، در حال حاضر کییف بدترین وضعیت را دارد، زیرا گرمایش تعداد قابل توجهی از ساختمانهای مسکونی از کار افتاده است.
تصادم قطار مسافربری در اسپانیا؛ یک کشته و ۳۷ زخمی
در شمالشرق اسپانیا، در منطقهٔ کاتالونیا، روز سهشنبه ۲۰ جنوری، در پی یک رویداد قطار مسافربری، یک تن جان باخت و ۳۷ تن دیگر زخمی شدند.
این رویداد دو روز پس از برخورد مرگبار دو قطار تیزرفتار در جنوب اسپانیا رخ داد.
به گفتهٔ ادارههای محلی خدمات اضطراری، فرد جانباخته، رانندهٔ قطار بوده و تصاویر رسانههای محلی نشان میدهد که بخش جلوی قطار بهشدت آسیب دیده است.
پیش از این، روز یکشنبهٔ گذشته، در پی برخورد دو قطار تیزرفتار مسافربری در نزدیکی شهر ادموز در ولایت کوردوبای اسپانیا، حدود ۴۲ تن جان خود را از دست دادند.
UNHCR: محدودیتها دسترسی مهاجران افغان به خدمات اساسی و درآمد در پاکستان را کاهش داده است
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) هشدار داده است که محدودیتهای وضعشده بر مهاجران افغان در پاکستان، دسترسی آنان به خدمات اساسی و منابع درآمدی را بهشدت محدود کرده و بسیاری از خانوادهها را با بحرانهای جدی اقتصادی روبهرو ساخته است.
همچنان در گزارشی که روز سهشنبه ۲۰ جنوری در وبسایت «ریلیفوب» وابسته به دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) منتشر شده، آمده است که افغانهای ساکن اسلامآباد، راولپندی و ولسوالیهای اطراف از جمله اتک، از افزایش موارد اخراج از خانهها، آزار و اذیت، بازداشت و اخراج از سوی پولیس شکایت دارند.
براساس (UNHCR)، در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته اند که از این میان، بیش از ۱۵۴ هزار تن بهگونهٔ اجباری اخراج شدهاند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در میان بازگشتکنندگان، دارندگان کارتهای POR و ACC و همچنان افراد بدون اسناد شاملاند. دارندگان کارت های POR بهعنوان پناهنده در پاکستان ثبت شدهاند و دارندگان کارت های ACC نیز بهعنوان شهروندان افغان با سطح محدودی از حمایت ثبت هستند.
این سازمان شمار مجموعی افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکنند، حدود دو میلیون تن اعلام کرده است.
تیم ملی کریکت افغانستان امشب در شارجه به مصاف ویستاندیز میرود
قرار است امشب تیم ملی کریکت افغانستان در شارجه به مصاف تیم ویستاندیز برود.
تیم افغانستان روز دوشنبه نیز در امارات متحده عربی به مصاف ویستاندیز رفت و در مسابقه بیست اووره با اختلاف ۳۸ دوش به پیروزی رسید.
قرار است تیمهای افغانستان و ویستاندیز فردا نیز به مصاف هم بروند.
این سه مسابقه شلآور بهعنوان آمادهسازی برای جام جهانی بیست اووره برگزار میشوند.
جام جهانی بیست اووره قرار است از هفتم فبروری به میزبانی مشترک هند و سریلانکا آغاز شود و حدود یک ماه ادامه یابد.
در این جام، افغانستان در گروه «دی» با تیمهای آفریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحده عربی همگروه است.
ترمپ: ایران قصد اعدام ۸۳۷ نفر را داشت
رئیسجمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر تأکید کرد که هنوز گزینه حمله به ایران روی میز است.
دونالد ترمپ روز سهشنبه در یک نشست خبری در قصر سفید افزود که هفته گذشته، روز چهارشنبه و پنجشنبه، مقامهای جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند ۸۳۷ معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او، ایران این اقدام را انجام نداد.
رئیسجمهور امریکا گفت که به مقامات ایران اعلام کرده اگر این افراد اعدام شوند، برای آنها پیامدهای بدی خواهد داشت و با هشدار او، ایران از اعدام معترضان خودداری کرد.
او همچنین گفت که نمیداند در آینده مقامات ایران چه اقدامی خواهند کرد، اما فعلاً از اعدام این افراد صرفنظر شده است.
تعداد قربانیان تصادف قطار در اسپانیا به ۴۲ نفر رسید
شمار کشتهشدگان بر اثر برخورد دو قطار سریعالسیر در جنوب اسپانیا به ۴۲ نفر افزایش یافته است. این پس از آن اعلام شد که جسد یک نفر دیگر در واگنهای تخریب شده پیدا شد.
مقامات منطقه آندلس در بیانیهای گفتند که بعدازظهر روز سهشنبه، جسد یک نفر دیگر در یکی از واگنهای قطار «آلویا» پیدا شد و با این حساب، شمار قربانیان به ۴۲ نفر رسید. پس از این حادثه خونین، سرعت قطارها بین مادرید و بارسلونا در اسپانیا محدود شده است.
این برخورد دو قطار سریعالسیر مسافربری روز یکشنبه گذشته در فاصله ۳۶۰ کیلومتری جنوب مادرید، نزدیک شهر آدموز در ایالت کوردوبا رخ داد. کارشناسان میگویند، یکی از قطارها احتمالاً به دلیل خرابی یک وسیله اتصال از خط خود خارج شده و با ریل دیگری برخورد کرده است.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز به مصاف تانزانیا میرود
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز چهارشنبه در چارچوب رقابتهای جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، به مصاف تیم تانزانیا میرود.
این مسابقه در میدان کریکت شهر ویندهوک، پایتخت نامیبیا، ساعت ۱۱ پیش از چاشت به وقت کابل آغاز میشود.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان پیش از این در گروه خود تیمهای ویستاندیز و افریقای جنوبی را شکست داده و تا اکنون در صدر جدول گروه «دی» قرار دارد. این جام جهانی به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا برگزار میشود و دیدار نهایی آن در ششم فبروری انجام خواهد شد.
هشدار اداره هواشناسی طالبان از برفسنگین، باران و بادهای شدید در شماری از ولایتها
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده است که ریاست هواشناسی این وزارت، روز چهارشنبه، اول دلو احتمال بارش برف سنگین، باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید را در شماری از ولایتهای افغانستان پیشبینی میکند.
این ریاست در خبرنامهای که روز سهشنبه، ۳۰ جدی در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته است که در ولایتهای بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر و بغلان، بهشمول سالنگها، میزان بارندگی در مناطق مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر و میزان برفباری بین ۱۰ تا ۴۵ سانتیمتر پیشبینی میشود.
به گفته این اداره، در ولایتهای مرکزی، شمالغربی و جنوبی کشور، بهشمول سالنگها، احتمال وزش بادهای شدید نیز وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
ریاست هواشناسی همچنان در ولایتهای گرمسیر کشور احتمال وقوع سیلابها را پیشبینی کرده است.
ترمپ: در حاشیه مجمع اقتصادی داووس درباره گرینلند با شماری از کشورها گفتوگو میکنم
انتظار میرود که امروز در شهر داووس سوئیس، همزمان با برگزاری نشست جهانی اقتصاد، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا با مقامهای شماری از کشورها در مورد گرینلند گفتوگو کند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روزسهشنبه ۳۰ جدی از این دیدارها خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند داشت.
جزیره بزرگ گرینلند که در نزدیکی خاک امریکا موقعیت دارد، تحت اداره دنمارک است و رهبران اروپایی با پیوستن این جزیره به امریکا مخالفت کردهاند. با این حال، رئیسجمهور ترمپ روز شنبه هشدار داد که از اول فبروری، بر واردات دنمارک و هفت کشور دیگر اروپایی ده درصد تعرفه وضع خواهد شد و اگر این کشورها خواست امریکا را در مورد گرینلند نپذیرند، این تعرفهها از اول جون به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
قرار است رئیسجمهور دونالد ترمپ امروز در نشست جهانی داووس نیز سخنرانی کند.
رویترز: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعۀ پیش رو نشستی اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد
خبرگزاری رویترز نوشت، طبق سندی که روز سهشنبه ۳۰ جدی منتشر شد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعۀ پیش رو نشستی اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد. هدف از این نشست بررسی «خشونت نگرانکننده» علیه معترضان اعلام شده است.
در نامهای که از سوی سفیر ایسلند، اینار گونارسون، به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله جرمنی و بریتانیا ارسال شده و رویترز آن را مشاهده کرده است، آمده است: «برگزاری یک نشست ویژه ضروری است، زیرا وضعیت از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است؛ بهویژه به دلیل گزارشهای معتبر درباره خشونت شدید، سرکوب معترضان و نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در سراسر این کشور.»
سازمان ملل تأیید کرده است که این نشست ویژه روز جمعه برگزار میشود و تاکنون ۲۱ کشور از این طرح حمایت کردهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز با محکومکردن «کشتارهای گسترده و غیرقانونی»، خواستار آن شده است که هیئت تحقیق سازمان ملل، که در سال ۲۰۲۲ برای بررسی اعتراضات پیشین تشکیل شده بود، مرگهای اخیر را بررسی کند و بودجه بیشتری برای انجام این مأموریت دریافت کند.
هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
با این حال، برخی دیپلماتها گفتهاند که ایران مجموعهای از پاسخها را برای نمایندگیهای مختلف ارسال کرده و در آن ادعاها درباره سرکوب را رد کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که درگیریها پس از حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی این کشور آغاز شده است.
شورای امنیت سازمان ملل هفتهٔ گذشته نیز نشستی اضطراری دربارهٔ هدف قرار گرفتن معترضان در ایران برگزار کرد. با این حال، پس از اظهارات دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، دربارهٔ احتمال مداخله، برخی اعضای شورا بر لزوم پیگیری موضوع از مسیر دیپلماسی تأکید کرده بودند.
این در حالی است که نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام شورای حقوق بشر شدهاند، نهادی که برخلاف شورای امنیت، تحت تأثیر حق وتوی چین و روسیه نیست.