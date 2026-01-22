در ۳۰ ولایت افغانستان بارش برف و باران پیشبینی شده

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۳۰ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این ریاست در خبرنامه ای روز چهارشنبه (اول دلو) گفت که ولایت‌های کابل، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، قندهار، ارزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، پکتیا، خوست و لوگر امروز پنجشنبه گواه برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود.

میزان بارش برف در این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۶۵ سانتی‌متر و میزان بارش باران بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که وزارت فواید عامۀ طالبان اعلام کرده که شاهراه سالنگ به ‌دلیل برف‌باری و توفان، به‌روی تمام وسایط باربری و مسافربری از صبح روز چهارشنبه مسدود شده است.