دونالد ترمپ «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه «هیئت صلح» خود را افتتاح کرد.
تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتشبس در غزه است.
رئیس جمهور ترمپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت.
مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد؛ جایی که نشست سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است.
او گفت: «وقتی این هیئت بهطور کامل تشکیل شود، ما میتوانیم تقریباً هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهیم داد.»
رئیس جمهور ترمپ افزود که سازمان ملل ظرفیتهای بزرگی دارد که تا کنون بهطور کامل از آن استفاده نشده است.
ترمپ دهها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که میخواهد این هیأت به چالشهایی فراتر از آتشبس شکنندۀ غزه بپردازد.
شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار در یک رستورانت چینی در کابل را نکوهش کرد
شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار اخیر در یک رستورانت چینی در شهر کابل را بهشدت نکوهش کرد.
این شورا روز چهارشنبه در بیانیهای تاکید کرد که تروریزم در همه اشکال و ابعاد آن، یکی از جدیترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت افغانستان و جهانی است.
در انفجار روز دوشنبه در منطقۀ شهرنو کابل هفت تن بشمول یک شهروند چین کشته شدند.
گزارش شده که در میان حدود بیست زخمی این رویداد، یک شهروند دیگر چینایی شامل است که بهشدت زخمی شده است.
مسئولیت این انفجار را شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است.
شورای امنیت ملل متحد تاکید کرده که عاملان، سازماندهندگان، تمویلکنندگان و حامیان این اعمال نفرتانگیز تروریستی باید مسئول شناخته و به عدالت سپرده شوند.
این شورا همچنان از همۀ کشورها خواست تا مطابق قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوط شورای امنیت، در این زمینه با تمام نهادهای مرتبط همکاری فعال داشته باشند.
در ۳۰ ولایت افغانستان بارش برف و باران پیشبینی شده
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۳۰ ولایت افغانستان هشدار داده است.
این ریاست در خبرنامه ای روز چهارشنبه (اول دلو) گفت که ولایتهای کابل، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، قندهار، ارزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، پکتیا، خوست و لوگر امروز پنجشنبه گواه برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود.
میزان بارش برف در این ولایتها بین ۱۰ تا ۶۵ سانتیمتر و میزان بارش باران بین ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
این در حالی است که وزارت فواید عامۀ طالبان اعلام کرده که شاهراه سالنگ به دلیل برفباری و توفان، بهروی تمام وسایط باربری و مسافربری از صبح روز چهارشنبه مسدود شده است.
وزارت خارجه امریکا: اعتراضها در ایران قیام اجتناب ناپذیر مردم این کشور پس از سالها سرکوب است
ایالات متحده می گوید که اعتراض ها در ایران در نتیجۀ سوءمدیریت رژیم ایران صورت گرفت نه نفوذ خارجی طوری که تهران ادعا می کند.
در پُستی در صفحۀ رسمی وزارت خارجۀ ایالات متحده به فارسی روز چهارشنبه (اول دلو) آمده است که این اعتراضها قیام اجتنابناپذیر مردم ایران پس از سالها سرکوب است.
مقام های ایرانی به شمول رئیس جمهور مسعود پزشکیان، معترضان را «تروریست» و «آشوبگر» خطاب کرده و کشتار افراد در جریان اعتراضات را به عوامل اسرائیل نسبت داده اند.
در این پُست همچنان آمده است که تلاش رژیم جمهوری اسلامی برای مقصر دانستن دولت های خارجی و مجرم دانستن معترضان «تلاشی مضحک برای بازنویسی واقعیت» است.
ارقام رسمی تلفات در جریان اعتراضات در ایران هنوز منتشر نشده است.
گروه حقوق بشر مستقر در ایالات متحده موسوم به هرانا ، کشته شدن ۴۵۱۹ نفر را تایید کرده و گفته است که جان باختن ۹۰۴۹ نفر زیر بررسی است.
این گروه افزوده که دستکم ۵۸۱۱ نفر زخمی و ۲۶۳۱۴ نفر دیگر بازداشت شده اند.
تیم ملی کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره نیز در برابر ویست اندیز برنده شد
تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدار ۲۰ اوررۀ سلسلۀ رقابت های بینالمللی نیز تیم ویست اندیز را شکست داد و این سریز را به نام خود کرد.
این بازی چهارشنبه شب (اول دلو) در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد.
نخست تیم افغانستان توپ زنی کرد و در ۲۰ اوور با از دست دادن چهار بازیکن اش ۱۹۰ دوش هدف تعیین کرد ؛ اما ویست اندیز فقط ۱۵۰ دوش کرد و در اوور نزدهم همه بازیکنان خود را از دست داد.
از سوی دیگر ، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در رقابت های جام جهانی ، تیم تانزانیا را با تفاوت ۹ ویکت شکست داد و سومین پیروزی را در این جام به نام خود ثبت کرد.
پیش از این ، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در گروه دی ، افریقای جنوبی و ویست اندیز را شکست داده بود.
مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال: تیم افغانستان تیم تانزانیا را شکست داد
در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت زیر نوزده سال، تیم افغانستان امروز چهارشنبه ۲۱ جنوری تیم تانزانیا را با تفاوت ۹ ویکت شکست داد.
تیم تانزاینا با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد و ۸۵ دوش را با از دست دادن همۀ بازیکنان اش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد تیم افغانستان با از دست یک بازیکن توانست این هدف را در آوور دوازدهم تعقییب کند.
این سومین بازی و سومین پیروزی تیم ملی کریکت زیر نوزده سال افغانستان در این جام است.
این جام جهانی به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا برگزار میشود و دیدار نهایی آن در ششم فبروری انجام خواهد شد.
اوکراین: هزاران ساختمان مسکونی در پی حملات روسیه از سیستم گرمایش محروم شدند
مقامهای اوکراین میگویند که در نتیجه حملات گستردهٔ روسیه به کییف، پایتخت این کشور، ساختمانهای مسکونی و زیرساختهای انرژی هدف قرار گرفتند.
این حملات روز سهشنبه، ۲۰ جنوری، همزمان با موج سرمای شدید انجام شد که به گفتۀ ویتالی کلیچکو، شاروال کییف، باعث شد هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستمهای گرمایش مواجه شوند.
به گفتهٔ کلیچکو، در حالی که دمای هوا در کییف به منفی پانزده درجه رسیده است، سیستم گرمایش نزدیک به شش هزار ساختمان مسکونی از کار افتاده است.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیهای گفته است که این حملات واکنشی به حملات اوکراین بر اهداف غیرنظامی در خاک روسیه است. اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیرنظامیان روسی را رد کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفته است که در این حملات از تعداد زیادی راکت بالستیک و کروز و بیش از ۳۰۰ طیارهٔ بدون سرنشین تهاجمی استفاده شده است. به گفتهٔ زلنسکی، در حال حاضر کییف بدترین وضعیت را دارد، زیرا گرمایش تعداد قابل توجهی از ساختمانهای مسکونی از کار افتاده است.
تصادم قطار مسافربری در اسپانیا؛ یک کشته و ۳۷ زخمی
در شمالشرق اسپانیا، در منطقهٔ کاتالونیا، روز سهشنبه ۲۰ جنوری، در پی یک رویداد قطار مسافربری، یک تن جان باخت و ۳۷ تن دیگر زخمی شدند.
این رویداد دو روز پس از برخورد مرگبار دو قطار تیزرفتار در جنوب اسپانیا رخ داد.
به گفتهٔ ادارههای محلی خدمات اضطراری، فرد جانباخته، رانندهٔ قطار بوده و تصاویر رسانههای محلی نشان میدهد که بخش جلوی قطار بهشدت آسیب دیده است.
پیش از این، روز یکشنبهٔ گذشته، در پی برخورد دو قطار تیزرفتار مسافربری در نزدیکی شهر ادموز در ولایت کوردوبای اسپانیا، حدود ۴۲ تن جان خود را از دست دادند.
UNHCR: محدودیتها دسترسی مهاجران افغان به خدمات اساسی و درآمد در پاکستان را کاهش داده است
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) هشدار داده است که محدودیتهای وضعشده بر مهاجران افغان در پاکستان، دسترسی آنان به خدمات اساسی و منابع درآمدی را بهشدت محدود کرده و بسیاری از خانوادهها را با بحرانهای جدی اقتصادی روبهرو ساخته است.
همچنان در گزارشی که روز سهشنبه ۲۰ جنوری در وبسایت «ریلیفوب» وابسته به دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) منتشر شده، آمده است که افغانهای ساکن اسلامآباد، راولپندی و ولسوالیهای اطراف از جمله اتک، از افزایش موارد اخراج از خانهها، آزار و اذیت، بازداشت و اخراج از سوی پولیس شکایت دارند.
براساس (UNHCR)، در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته اند که از این میان، بیش از ۱۵۴ هزار تن بهگونهٔ اجباری اخراج شدهاند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در میان بازگشتکنندگان، دارندگان کارتهای POR و ACC و همچنان افراد بدون اسناد شاملاند. دارندگان کارت های POR بهعنوان پناهنده در پاکستان ثبت شدهاند و دارندگان کارت های ACC نیز بهعنوان شهروندان افغان با سطح محدودی از حمایت ثبت هستند.
این سازمان شمار مجموعی افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکنند، حدود دو میلیون تن اعلام کرده است.
تیم ملی کریکت افغانستان امشب در شارجه به مصاف ویستاندیز میرود
قرار است امشب تیم ملی کریکت افغانستان در شارجه به مصاف تیم ویستاندیز برود.
تیم افغانستان روز دوشنبه نیز در امارات متحده عربی به مصاف ویستاندیز رفت و در مسابقه بیست اووره با اختلاف ۳۸ دوش به پیروزی رسید.
قرار است تیمهای افغانستان و ویستاندیز فردا نیز به مصاف هم بروند.
این سه مسابقه شلآور بهعنوان آمادهسازی برای جام جهانی بیست اووره برگزار میشوند.
جام جهانی بیست اووره قرار است از هفتم فبروری به میزبانی مشترک هند و سریلانکا آغاز شود و حدود یک ماه ادامه یابد.
در این جام، افغانستان در گروه «دی» با تیمهای آفریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحده عربی همگروه است.