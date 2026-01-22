بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم ۱۴ نفر را گرفت

محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامهٔ طالبان، در پیامی که روز پنجشنبه ۲ دلو به رسانه های داخلی فرستاده در مورد راههای مسدودشده به دلیل بارندگیها گفته است:
"بهشمول سالنگها، در ولایتهای بامیان، دایکندی، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک و غزنی، شماری از راهها به دلیل ریزش برف و توفانهای دوامدار بهگونهٔ موقت به روی ترافیک بسته شدهاند."
به گفتهٔ او، ضخامت برف در سالنگ شمالی روز پنجشنبه به چهار متر و شصت سانتیمتر و در سالنگ جنوبی به دو متر و شصت سانتیمتر رسیده بود که این حجم زیاد برف، روند پاککاری جادهها را با مشکل روبهرو کرده است.
امروز جمعه سوم دلو وزش بادهای شدید با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت در سالنگها پیشبینی شده است و بر اساس این پیشبینی، بعید به نظر میرسد که راه سالنگ امروز نیز به روی ترافیک باز شود.
تلاشها برای بازگشایی راههای دیگر از روز گذشته جریان داشته که امروز برخی از آنها باز شدهاند.
ولی مدقق، معاون پیشین ادارهٔ حفاظت محیط زیست افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که برف و باران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند و بهویژه اگر برفهای فعلی ادامه یابند، میتوانند سبب ایجاد محیط زیست سبز شوند. او میگوید:
برف در حقیقت ذخیرگاه طبیعی آب است وقتی که برف به تدریج ذوب می شود سرچشمه و منبع اصلی برای چشمه ها، دریا ها و در کنار آن ذخایر آب های زیر زمینی را تغذیه می کند
همچنان از سیلاب های ناگهانی جلو گیری می کند. درکنار این برف در مجموع سطح خاک را از از یخ زدگی شدید محافظت می کند و همچنا در قسمت حفظ رطوبت خاک و حفظ تخم و ریشه گیاهان کمک می کند که در طول زمستان سالم بماند و در بهار رشد خوب داشته باشد."
بر اساس گزارشها، تلفات ناشی از بارندگیها در ولایتهای کندهار، پروان، بامیان، میدان وردک، جوزجان و فاریاب ثبت شده است.
در نورستان، مقامهای محلی طالبان روز پنجشنبه اعلام کردند که پس از بارندگی های شدید، در نتیجهٔ فروریختن سقف یک خانه، سه کودک جان باخته، یک کودک زخمی شده و یک زن نیز آسیب دیده است.
همچنین، شب چهارشنبه در ولسوالی دند ولایت کندهار، بر اثر فروریختن سقف یک خانه، شش کودک جان خود را از دست دادهاند.
تاکنون نزدیک به ده خانه در نتیجه این بارندگی ها آسیب دیده و از تلف شدن حدود ۵۰۰ رأس مواشی نیز خبر داده شده است.
ادارهٔ هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شماری از ولایتهای شرقی و شمالشرقی کشور بارندگیهای بیشتری رخ خواهد داد.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز در بیانیهای که امروز جمعه 3 دلو منتشر کرده، از احتمال بارش برف و باران در ولایتهای بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست خبر داده است.
بر اساس این بیانیه، میزان بارندگی بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر و میزان برف بین ۱۰ تا ۴۰ سانتیمتر پیشبینی شده است.