اتحادیهٔ اروپا برای توانمندسازی زنان در افغانستان، کمک ده میلیون یورو را اعلام کرد

ویرونیکا بوکوویچ پوهار، نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در افغانستان، روز پنج‌شنبه ۲ دلو گفت که این کمک برای ایجاد تصدی‌های کوچک ویژهٔ زنان به مصرف خواهد رسید.

در اعلامیهٔ اتحادیهٔ اروپا آمده است که این کمک‌ها از سوی برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان‌ دی‌ پی) به مصرف خواهد رسید.

در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق با شریعت برای زنان افغان فراهم می‌شود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد.

برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱میلادی، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته است؛ امری که در نتیجهٔ آن، تلاش‌های زنان در عرصهٔ اقتصادی با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌رو شده است.

با گذشت بیش از چهار سال، ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه هنوز هم فرمان‌های محدود کننده‌ ای را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آنرا بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند.