افغانستان

بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به افغانستان صادر خواهد کرد

آرشیف

مقامات صنایع دواسازی بنگلادیش تعهد سپرده اند، ادویه‌ای که به تاریخ"ختم اعتبار" آن کم باقی مانده باشد، نباید به افغانستان صادر شود.

"منا"شبکۀ خبری انلاین شرق میانه با نقل قول از اعلامیه وزارت صحت عامۀ بنگلادیش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمت‌الله ایوبی، رئیس ادارۀ تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد ذاکر حسین، منشی عمومی اتحادیۀ صنایع دواسازی بنگلادیش، همچنین توافق شده که بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به قیمت‌های مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، نیز در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادیش، مسئولان شرکت‌های تولید دوای بنگلادیش همچنین تشویق شده اند، تا در بخش تولید ادویه در افغانستان، سرمایه‌گذاری کنند.

این در حالیست که افغانستان بیشتر ادویۀ مورد نیاز خودرا از خارج وارد می کند و وزارت مالیۀ حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان، سر از ۲۰ دلو اجرایی خواهد شد.

وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، به سوریه و افغانستان، گفت‌وگو کرده اند

گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش(آرشیف)

وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، به‌ویژه به کشورهای سوریه و افغانستان، گفت‌وگو کرده اند.

خبرگزاری ای پی ای، روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش گفته که"بسیار مهم است، موضوع اخراج‌ها در سطح اروپا نیز پیش برده شود."

کارنر همچنین گفته"بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا علاقهٔ دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراج‌های مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد".

او افزوده که در سال گذشته، حدود یک‌هزار شهروند سوریایی، بطور داوطلبانه، یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفته اند.

وزیر داخلهٔ اتریش از ارائۀ رقم دقیق افرادی که بطور مستقیم به افغانستان اخراج شده اند، خودداری کرده است.

مگنوس برونر، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیهٔ اروپا، در این نشست غیررسمی که در نیکوزیا در قبرس بروز پنجشنبه دایر شد گفته، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در سطح تخنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان، در حال گفت‌وگو قرار دارد.

افغانستان ۲۰ کیلو گرام طلای خام را برای تصفیه به ازبکستان فرستاده

یک معدن طلا در افغانستان - آرشیف

افغانستان ۲۰ کیلوگرام طلای خام، به ارزش ۲،۹ میلیون دالر را برای تصفیه و پروسس به ولایت سرخان دریای ازبکستان ارسال کرده است.

خبرگزاری ایشا نیوز در شماره امروز جمعه خود نوشته که شرکت «ترمیز گُلد پروداکشن»، یک شرکت تولید جواهرات که در مرکز تجارت بین‌المللی ترمیز در منطقه اقتصادی آزاد فعالیت دارد، پروسس طلای وارداتی را آغاز کرده است.

انتظار می‌رود این پروژه ظرفیت صنعتی منطقه را افزایش دهد، صنعت جواهرات را توسعه بخشد و حجم صادرات را افزایش دهد.

تیم ملی کریکت افغانستان در مقابل ویست‌اندیز شکست خورد

تیم ملی کریکت افغانستان(آرشیف)

تیم ملی کریکت افغانستان، شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسلهٔ از بازی‌های بیست‌آوره در برابر ویست‌اندیز با تفاوت ۱۵ دوش شکست خورد.

افغانستان پیش از این در دو بازی ویست اندیز را شکست داده بود.

این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی، در امارات متحدهٔ عربی برگزار شده بود.

قرار است جام جهانی کریکت بیست‌آوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا، از هفتم ماه فبروری آغاز شود و نزدیک به یک ماه ادامه یابد.

در این جام جهانی، افغانستان در گروه دی با تیم‌های افریقای جنوبی، نیوزیلند، کانادا و امارات متحدهٔ عربی هم‌گروه است.

عبدالسلام عظیمی، رئیس پیشین ستره‌محکمهٔ در جمهوری مخلوع افغانستان، درگذشت

عبدالسلام عظیمی

عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشته‌های حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود، به‌عنوان استاد در پوهنزی شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت.

او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین این کشور بود.

حامد کرزی ریس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و با وقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است.

پوهاند عظیمی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی ریاست ستره‌محکمهٔ افغانستان را بر عهده داشت.

وی روز پنج‌شنبه ۲ دلو در سن ۹۹ سالگی در ترکیه وفات کرد.

اتحادیهٔ اروپا برای توانمندسازی زنان در افغانستان، کمک ده میلیون یورو را اعلام کرد

برخی از محصولات صنایع افغانستان به ویژه صنایع دستی زنان که در یکی از نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده بود.(آرشیف)

ویرونیکا بوکوویچ پوهار، نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در افغانستان، روز پنج‌شنبه ۲ دلو گفت که این کمک برای ایجاد تصدی‌های کوچک ویژهٔ زنان به مصرف خواهد رسید.

در اعلامیهٔ اتحادیهٔ اروپا آمده است که این کمک‌ها از سوی برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان‌ دی‌ پی) به مصرف خواهد رسید.

در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق با شریعت برای زنان افغان فراهم می‌شود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد.

برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱میلادی، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته است؛ امری که در نتیجهٔ آن، تلاش‌های زنان در عرصهٔ اقتصادی با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌رو شده است.

با گذشت بیش از چهار سال، ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه هنوز هم فرمان‌های محدود کننده‌ ای را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آنرا بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند.

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شدند

پاکستان - بازداشت افغان‌ها در پاکستان افزایش یافته است. (عکس آرشیف)

ده‌ها مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشته‌اند.

بر اساس خبرنامۀ امروز وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، در جریان هفتهٔ روان ۱۲۳ مهاجر افغان از توقیف‌خانه‌های پاکستان آزاد شده و به کشور بازگردانده شدند.

در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت‌کنندگان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بوده‌اند و پس از دریافت کمک‌ها از سوی این ریاست، به مناطق‌شان منتقل شده‌اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارشش که دو روز پیش منتشر کرد، گفت که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پولیس پاکستان افزایش یافته است.

شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار در یک رستورانت چینی‌ در کابل را نکوهش کرد

یکی از جلسه‌های شورای امنیت (عکس آرشیف)

شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار اخیر در یک رستورانت چینی‌ در شهر کابل را به‌شدت نکوهش کرد.

این شورا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که تروریزم در همه اشکال و ابعاد آن، یکی از جدی‌ترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت افغانستان و جهانی است.

در انفجار روز دوشنبه در منطقۀ شهرنو کابل هفت تن بشمول یک شهروند چین کشته شدند.

گزارش شده که در میان حدود بیست زخمی این رویداد، یک شهروند دیگر چینایی شامل است که به‌شدت زخمی شده است.

مسئولیت این انفجار را شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است.

شورای امنیت ملل متحد تاکید کرده که عاملان، سازمان‌دهندگان، تمویل‌کنندگان و حامیان این اعمال نفرت‌انگیز تروریستی باید مسئول شناخته و به عدالت سپرده شوند.

این شورا همچنان از همۀ کشورها خواست تا مطابق قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت، در این زمینه با تمام نهادهای مرتبط همکاری فعال داشته باشند.

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره نیز در برابر ویست اندیز برنده شد

تیم ملی کریکت افغانستان (عکس از آرشیف)

تیم ملی کریکت افغانستان در دومین دیدار ۲۰ اوررۀ سلسلۀ رقابت های بین‌المللی نیز تیم ویست اندیز را شکست داد و این سریز را به نام خود کرد.

این بازی چهارشنبه شب (اول دلو) در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد.

نخست تیم افغانستان توپ زنی کرد و در ۲۰ اوور با از دست دادن چهار بازیکن اش ۱۹۰ دوش هدف تعیین کرد ؛ اما ویست اندیز فقط ۱۵۰ دوش کرد و در اوور نزدهم همه بازیکنان خود را از دست داد.

از سوی دیگر ، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در رقابت های جام جهانی ، تیم تانزانیا را با تفاوت ۹ ویکت شکست داد و سومین پیروزی را در این جام به نام خود ثبت کرد.

پیش از این ، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در گروه دی ، افریقای جنوبی و ویست اندیز را شکست داده بود.

مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال: تیم افغانستان تیم تانزانیا را شکست داد

آرشیف

در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت زیر نوزده سال، تیم افغانستان امروز چهارشنبه ۲۱ جنوری تیم تانزانیا را با تفاوت ۹ ویکت شکست داد.

تیم تانزاینا با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد و ۸۵ دوش را با از دست دادن همۀ بازیکنان اش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد تیم افغانستان با از دست یک بازیکن توانست این هدف را در آوور دوازدهم تعقییب کند.

این سومین بازی و سومین پیروزی تیم ملی کریکت زیر نوزده سال افغانستان در این جام است.

این جام جهانی به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا برگزار می‌شود و دیدار نهایی آن در ششم فبروری انجام خواهد شد.

