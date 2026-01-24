کییف امروز از حملات مرگبار روسیه انتقاد کرد و گفت که در حالی‌که گفت‌وگوهای صلح در امارات متحده عربی جریان دارد، نیروهای روسیه به حملات خود ادامه می‌دهند.

قرار است امروز در ابوظبی، در دومین روز، نمایندگان اوکراین، ایالات متحده و روسیه برای یافتن راهی به‌منظور پایان دادن به جنگ چهار‌ساله اوکراین دیدار کنند.

اندری سیبیگا، وزیر خارجه اوکراین، گفت که روسیه شب گذشته با حملات موشکی خود تنها اوکراینی‌ها را هدف قرار نداده، بلکه میز گفت‌وگوهای صلح را نیز نشانه گرفته است.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که نیروهای روسیه شب گذشته بیش از ۳۷۰ حمله پهپادی انجام داده و بیش از ۲۱ موشک را به مناطق مختلف اوکراین شلیک کرده‌اند.