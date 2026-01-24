خبر ها
کییف حملات مرگبار روسیه را همزمان با مذاکرات صلح در ابوظبی محکوم کرد
کییف امروز از حملات مرگبار روسیه انتقاد کرد و گفت که در حالیکه گفتوگوهای صلح در امارات متحده عربی جریان دارد، نیروهای روسیه به حملات خود ادامه میدهند.
قرار است امروز در ابوظبی، در دومین روز، نمایندگان اوکراین، ایالات متحده و روسیه برای یافتن راهی بهمنظور پایان دادن به جنگ چهارساله اوکراین دیدار کنند.
اندری سیبیگا، وزیر خارجه اوکراین، گفت که روسیه شب گذشته با حملات موشکی خود تنها اوکراینیها را هدف قرار نداده، بلکه میز گفتوگوهای صلح را نیز نشانه گرفته است.
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد که نیروهای روسیه شب گذشته بیش از ۳۷۰ حمله پهپادی انجام داده و بیش از ۲۱ موشک را به مناطق مختلف اوکراین شلیک کردهاند.
حمله انتحاری در پاکستان ۷ کشته برجای گذاشت
در شمالغرب پاکستان، در منطقهٔ دیره اسماعیلخان، بر اثر یک انفجار ۷ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
محمد عدنان یکی از مقامهای پولیس دیره اسماعیلخان ب به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که یک حمله انتحاری روز جمعه هنگام برگزاری مراسم عروسی رخ داده و در آن، هفت تن به شمول وحیدالله جگری باختهاند.
شاهدان عینی میگویند بر اثر این انفجار یک اتاق فرو ریخته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
روزماری دیکارلو به کابل سفر کرده است
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور صلح و سیاست به کابل سفر کرده است.
بر بنیاد گزارشهای شماری از رسانهها، قرار است رزماری دیکارلو امروز با شماری از رهبران طالبان گفتوگو کند.
حدود یک هفته پیش، استفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در نیویارک درباره این سفر خانم دیکارلو گفته بود که هدف آن پیگیری روند دوحه است.
این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی سرمنشی سازمان ملل آنتونیو گوتیرش، آغاز شد و هدف آن هماهنگسازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است.
در دو نشست نخست این روند، بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمکهای بشردوستانه تمرکز شده بود.
اتحادیه اروپا: آموزش حق هر کودک در افغانستان است
اتحادیهٔ اروپا روزشنبه، ۵ دلو به مناسبت روز جهانی آموزش، یک بار دیگر بر حق آموزش برای دختران و پسران افغانستان تاکید کرد.
نمایندگی دیپلوماتیک اتحادیهٔ اروپا در کابل در بیانیهای اعلام کرده است که با همکاری نهادهای مختلف سرمایهگذاری کردهاند تا اطمینان حاصل شود هیچ کودکی از حق آموزش محروم نماند.
همزمان، اتحادیهٔ اروپا در شبکهٔ ایکس نوشته است که شش میلیون یورو را برای آموزش در افغانستان اختصاص داده است.
از سوی دیگر، اتحادیهٔ اروپا میگوید از طریق دفتر یونسکو برای افغانستان در پنج ولایت، ۴.۷ میلیون یورو هزینه میکند تا به هفت هزار و پنجصد جوان و بزرگسال سوادآموزی کند و آنان را با مهارتهای حرفهای آشنا سازد.
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی برای گفتوگوهای حیاتی درمورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند؛
در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، و هیئتی از قصر سفید، هیچ نشانهای از نرمشدن مواضع سختگیرانهاش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده است.
براساس مرکز خبر رادیو آزادی، گفتوگوهای روزجمعه(۲۳ جنوری) در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود چهار سال پیش، مقامهای اوکراینی و روسی از نزدیک، همراه با مذاکرهکنندگان امریکایی، دیدار کردند.
این نشستها در حالی دایر میشود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاهها، استیشنهای برق و مراکز گرمایش شهری دستوپنجه نرم میکند؛ حملاتی که میلیونها تن را در اوج زمستان با دشواریهای جدی روبهرو ساخته است.
روسیه بهآهستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخشهای بیشتری از سرزمینهای دونباس است، پوتین و سایر مقامات روسی بارها گفتهاند که اگر مسکو از راه دیپلوماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.
ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی را مشروط دانست
رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران صدور اجازۀ بازگشت بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هستهای ایران دانسته است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رسانههای ایران روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول محمد اسلامی، رئیس ادارۀ انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات بهگونهٔ شفاف موضعگیری کند و پس از آن، تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازۀ بازدید بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیبدیده ایران، تصمیم خواهد گرفت.
در حملۀ تابستان گذشتهٔ اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هستهای ایران آسیب دیده اند.
رافایل گروسی رئیس ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز، گفته که بهجز سه سایت آسیبدیدهٔ نطنز، فردو و اصفهان، بازرسان این اداره به ۱۳ تأسیسات هستهای دیگر ایران دسترسی دارند.
بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به افغانستان صادر خواهد کرد
مقامات صنایع دواسازی بنگلادیش تعهد سپرده اند، ادویهای که به تاریخ"ختم اعتبار" آن کم باقی مانده باشد، نباید به افغانستان صادر شود.
"منا"شبکۀ خبری انلاین شرق میانه با نقل قول از اعلامیه وزارت صحت عامۀ بنگلادیش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمتالله ایوبی، رئیس ادارۀ تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد ذاکر حسین، منشی عمومی اتحادیۀ صنایع دواسازی بنگلادیش، همچنین توافق شده که بنگلادیش، ادویۀ با کیفیت بلند را به قیمتهای مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، نیز در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادیش، مسئولان شرکتهای تولید دوای بنگلادیش همچنین تشویق شده اند، تا در بخش تولید ادویه در افغانستان، سرمایهگذاری کنند.
این در حالیست که افغانستان بیشتر ادویۀ مورد نیاز خودرا از خارج وارد می کند و وزارت مالیۀ حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان، سر از ۲۰ دلو اجرایی خواهد شد.
وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، به سوریه و افغانستان، گفتوگو کرده اند
وزرای داخلهٔ اتحادیهٔ اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران، بهویژه به کشورهای سوریه و افغانستان، گفتوگو کرده اند.
خبرگزاری ای پی ای، روزجمعه(۲۳ جنوری) از قول گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش گفته که"بسیار مهم است، موضوع اخراجها در سطح اروپا نیز پیش برده شود."
کارنر همچنین گفته"بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا علاقهٔ دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراجهای مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد".
او افزوده که در سال گذشته، حدود یکهزار شهروند سوریایی، بطور داوطلبانه، یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفته اند.
وزیر داخلهٔ اتریش از ارائۀ رقم دقیق افرادی که بطور مستقیم به افغانستان اخراج شده اند، خودداری کرده است.
مگنوس برونر، کمیشنر امور مهاجرت اتحادیهٔ اروپا، در این نشست غیررسمی که در نیکوزیا در قبرس بروز پنجشنبه دایر شد گفته، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در سطح تخنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان، در حال گفتوگو قرار دارد.
گرمای سوزان سبب تغییر وقت بازی های تینس در آسترالیا شد
بازیها در مسابقات تنیس اوپن استرالیا روز شنبه به دلیل پیشبینی گرمای شدید، زودتر از زمان تعیینشده آغاز خواهد شد.
دیدارهای دور سوم تورنمنت ملبورن پارک در زمینهای اصلی نمایشی از ساعت ۱۰:۳۰ پیش از چاشت (۲۳:۳۰ به وقت گرینویچ) آغاز میشود که یک ساعت زودتر از زمان معمول است، و بازیها در زمینهای بیرونی از ساعت ۱۰ صبح شروع خواهد شد.
پیشبینی میشود که دما در طول روز بهطور قابل توجهی افزایش یابد و حدود ساعت ۵ عصر به ۴۰ درجهٔ سانتیگراد برسد.
روسیه تائید کرد که نماینده گانش در مذاکرات با اوکرائین در ابوظبی اشتراک می کنند
روسیه صبح امروز جمعه برای نخستینبار تأیید کرد که در مذاکرات با اوکراین که قرار است در دوام روز در ابوظبی برگزار شود، شرکت خواهد کرد. این اعلام پس از گفتوگوهایی در مسکو میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده، صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاریها در مسکو، هیأت روسی به رهبری ایگور کوستیوکوف، رئیس اداره اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، اعزام خواهد شد. این موضوع را یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پیشتر اعضای تیم خود را برای این مذاکرات در امارات متحده عربی معرفی کرده بود.
ایالات متحده در این مذاکرات نقش میانجی را دارد.
به گفته اوشاکوف، پوتین تأکید کرده است که به یک راهحل دیپلماتیک برای حل مناقشه اوکراین صادقانه علاقهمند است.
با این حال، او افزود که تحقق این امر مستلزم آن است که رهبری کشور همسایه با امتیازات ارضی مورد مطالبه روسیه موافقت کند.